WoW: Blizzard bringt „Heroisch Plus“ in WotLK Classic und seltene Mounts für Tanks und Heiler

Mit WotLK Classic stehen große Änderungen in World of Warcraft an. Es gibt ein „Heroisch+“-System – und mehr Beute für Tanks und Heiler.

Während in Retail-WoW alle auf den Launch von Dragonflight warten, steht in der „Classic“-Variante erst einmal der Release von Wrath of the Lich King an. Doch das Spiel wird nicht vollkommen so sein, wie man es noch von früher in Erinnerung hat. Einige sinnvolle Neuerungen und Abwandlungen wurden eingeführt, wie etwa die Abschaffung des vereinfachten Dungeon-Finder-Tools. Jetzt haben die Entwickler noch eine weitere Bombe platzen lassen.

Es gibt Bonus-Loot für Tanks und Heiler und sogar einen ganz neuen Spielmodus für heroische Dungeons, eine Art „Heroisch Plus“. Das kam in einem Interview zwischen MrGM und dem WoW-Entwickler Kris Zierhut heraus.

Wie genau sieht „Heroisch Plus“ denn dann aus? Das ist noch nicht ganz klar. Im Interview hieß es lediglich, dass Charaktere am Anfang des Dungeons eine Option haben werden, die Schwierigkeit des Dungeons zu erhöhen. Dann gewährt der Dungeon bessere Beute – nämlich die aus den „alten“ 10-Mann-Raids – und es gibt auch mehr Abzeichen, die man gegen Ausrüstung tauschen kann.

Die Idee sieht so aus: Sobald in WotLK Classic die Phase 2 gestartet ist, kann in heroischen Dungeons der zusätzliche Schwierigkeitsgrad aktiviert werden. Dadurch ist der Dungeon härter und droppt zusätzlich Beute aus den 10-Mann-Raids der vorangegangenen Phase (also etwa aus Naxxramas 10er).

Raid-Beute aus dem aktuellen Raid-Tier droppt auch weiterhin nur aus den Schlachtzügen.

Ob dieser neue Schwierigkeitsgrad lediglich eine Anhebung der Lebenspunkte und Stärke der Mobs ausmacht oder auch ein „Affix-System“ enthält, wie es in der modernen WoW-Version der Fall ist, das ist noch nicht ganz klar. Zumindest in der ersten Beschreibung klang es eher nach „einem“ neuen Schwierigkeitsgrad und nicht einem skalierenden System, wie es in Shadowlands oder Battle for Azeroth der Fall war.

Mehr Details wird Blizzard sicher in den nächsten Wochen veröffentlichen.

Was verspricht sich Blizzard davon? Blizzard möchte, dass die heroischen Dungeons über die ganze Lebensdauer von WotLK Classic lohnenswert und interessant sind. Daher wird diese zusätzliche Option eingeführt, damit Dungeons nicht spätestens mit Phase 2 komplett irrelevant wären.

Tanks und Heiler bekommen Bonus-Loot

Tanks und Heiler sind in World of Warcraft traditionell Mangelware. Wer sich also dazu entschließt, einen Tank oder Heiler in Dungeons zu spielen, der wird dafür zusätzlich belohnt. Nach dem Bezwingen des letzten Bosses eines Dungeons bekommen Tanks und Heiler einen zusätzlichen Belohnungsbeutel. Dieser Beutel enthält verschiedene Konsumgüter, wie Tränke und Fläschchen oder Buff-Food.

Allerdings kann der Beutel auch besondere Reittiere oder Haustiere enthalten – darunter auch seltene Drops aus vergangenen Erweiterungen, wie etwa dem Reittier von Baron Rivendare (Stratholme) oder dem weißen Falkenschreiter von Kael’thas (Terrasse der Magister).

Die Idee dahinter ist: Wenn Tanks und Heiler sich ihre Verbrauchsgüter für Raids über Dungeons verdienen können und nicht umloggen müssen, um etwa auf Twinks Kräuter zu farmen, dann verbringen diese Charaktere mehr Zeit in Dungeons. Dadurch würden automatisch mehr Gruppen zustande kommen und mehr Spieler mehr Spaß haben.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Sinnvolle Neuerungen für WotLK Classic? Oder eine komplette Katastrophe, die das Spiel ruinieren wird?