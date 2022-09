WoW: Wrath of the Lich King Classic startet nächste Woche – Werdet ihr es spielen?

Die wahrscheinlich beliebteste Erweiterung von WoW, Wrath of the Lich King, kehrt bald in all ihrer Classic-Pracht zurück. Werdet ihr WotLK wieder spielen?

Das ist WotLK: Die zweite Erweiterung des beliebten MMORPGs erschien ursprünglich am 13. November 2008 und wurde von Warcraft-Fans heißt erwartet. So sehr sogar, dass sich in vielen Städten vor den Geschäften lange Schlangen gebildet hatten, weil die Leute so schnell an ihre Kopien der Erweiterung kommen wollten, wie möglich.

Nächste Woche, am 27. September 2022, kehrt der König zurück und viele Fans werden sich erneut in den Norden von Azeroth begeben, um wieder etwas von dem Feeling „wie damals“ mitzunehmen.

WotLK gehört zu den beliebtesten Erweiterungen von WoW:

Doch in der Classic-Version von WotLK wird nicht alles exakt so sein, wie in der ursprünglichen Version. Es gibt Anpassungen und einige Features wurden aus Retail übernommen. Dazu gehören zum Beispiel:

Möglichkeit zum Volks- und Fraktionswechsel

Der Dungeon-Finder wird nicht verfügbar sein

Das Schlachtfeld Tausendwinter ist kein offenes PvP-Gebiet etc.

In der MeinMMO-Umfrage habt ihr WotLK zum besten Addon von WoW gekürt. Nun, da es zurückkommt, werdet ihr es spielen?

So könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr wie immer in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Jeder hat nur eine Stimme, die er oder sie abgeben kann, und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Setzt euch mal zu uns ans Lagerfeuer und erzählt, was eure Gemütslage gegenüber WotLK Classic ist. Werdet ihr es so richtig suchten oder erst vorsichtig reinschnuppern? Wird es das alte Feeling von WoW zurückbringen oder seid ihr vielleicht der Meinung, dass der Funke erloschen ist und es nie wieder „so wie früher“ sein wird?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!