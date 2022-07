Welche WoW-Erweiterung war die beste bisher?

Wir wollen wissen, welche Erweiterung von World of Warcraft euch bisher am besten gefallen hat. Erklärt uns, warum ihr euer Addon so liebt!

World of Warcraft steuert mit großen Schritten auf seine inzwischen 9. Erweiterung zu und hat bald 20 Jahre auf dem Buckel – noch immer wird das MMORPG fleißig gespielt. Doch in all den Jahren gab es nicht nur Positives, sondern auch Negatives. Lange Content-Dürren, ungeliebte Erweiterungen oder einfach mangelnde Kommunikation zwischen Entwicklern und Community.

Wir wollen daher noch einmal auf alle 9 aktuellen und vergangenen Versionen von World of Warcraft zurückblicken und am Ende fragen: Welche Erweiterung war die beste?

Alle Erweiterungen von WoW – doch welche war die beste?

Damit ihr einen groben Überblick habt, was in den einzelnen Erweiterungen abging, haben wir hier nochmal eine kurze Zusammenfassung:

World of Warcraft (Vanilla) bildete den Anfang des MMORPGs und damit die Grundlage der Spiel-Legende. 9 unterschiedliche Klassen, zwei große Kontinente und zahlreiche Quests, Dungeons und Raids. Es war die „rohe“ Version von WoW.

The Burning Crusade war die erste Erweiterung und führte die Helden in die Scherbenwelt, um bekannte Feinde wie Illidan, Kael’thas und Vashj zu bezwingen. Es gab die neuen Völker Blutelfen und Draenei, aber auch heroische Dungeons.

Wrath of the Lich King führte nach Nordend und zum finalen Kampf gegen den Lichkönig. Der Todesritter kam als neue Klasse hinzu, es gab neue PvP-Schlachten in der offenen Welt und unterschiedliche Raid-Schwierigkeiten.

Cataclysm brachte die Überarbeitung der alten Welt, das erste vollständige Unterwasser-Gebiet und legendäre Raids wie die Feuerlande sowie eine Konfrontation mit einem der größten Feinde, die Azeroth je hatte: Todesschwinge.

Mists of Pandaria führte auf den von Nebeln umgebenen Kontinent Pandaria und brachte die Pandaren als neues Volk sowie die Klasse Mönch. Ebenfalls gab es hier die Neugestaltung des Talent-Systems, Szenarios und den LFR-Modus. Ach, und Garrosh.

„Mists of Pandaria“ wussten viele WoW-Fans erst nachträglich zu schätzen.

Warlords of Draenor führte nach Draenor in einer Paralleldimension. Das große Feature war hier die Garnison mit ihren vielen Ausbaustufen und die Story rund um die eiserne Horde – mit vielen bekannten Orc-Größen der Vergangenheit.

Legion brachte die Verheerten Inseln, den Dämonenjäger als neue, hyper-mobile Klasse und die legendären Artefaktwaffen mit ihrem Ausbausystem, aber auch Klassen-Kampagnen und die dazugehörigen Ordenshallen.

Battle for Azeroth brachte die Zerstörung von Teldrassil und Unterstadt, Azerit-Rüstung, Insel-Expeditionen, das Herz von Azeroth und Kriegsfronten. Außerdem gab es das überarbeitete „M+“-System und jede Menge Verbündete Völker.

Shadowlands erkundete das Jenseits von Azeroth, vier umfangreiche Pakte mit Fähigkeiten und freischaltbaren Upgrades, sowie den Turm Torghast mit seinen absurd-mächtigen Fähigkeiten. Außerdem gab es ein Wiedersehen mit bekannten, verstorbenen Legenden.

Kommen wir nun zur Umfrage! Bedenkt, dass ihr nur eine Stimme habt. Es geht darum, die eine, beste Erweiterung auszuwählen.

Welche Erweiterung von World of Warcraft war die beste? World of Warcraft (Vanilla)

The Burning Crusade

Wrath of the Lich King

Cataclysm

Mists of Pandaria

Warlords of Draenor

Legion

Battle for Azeroth

Shadowlands

Loading ... Loading ...

Wenn ihr wollt, lasst gerne noch einen Kommentar da und verratet uns, warum die entsprechende Erweiterung für euch die beste war. Wir freuen uns auf eure Erzählungen!

Aktuell hat Blizzard gute Chancen, mit der nächsten Erweiterung Dragonflight wieder einen richtigen Kracher abzuliefern, denn die ersten Stimmen in der Alpha sind durchweg positiv und begeistert.