Startgebiete in WoW WotLK Classic: So kommt ihr in den Heulenden Fjord und die Boreanische Tundra

Wie kommt man in Wrath of the Lich King Classic in die Boreanische Tundra und den Heulenden Fjord? Wir zeigen euch, welchen Weg ihr in WoW Classic wählen müsst.

Endlich ist es so weit. In der Nacht von 26.09. auf den 27.09. öffnen sich die Pforten von Wrath of the Lich King Classic und Hunderttausende Spieler werden wieder nach Nordend strömen, um dort ihre Quests abzuschließen. Doch viele Spielerinnen und Spieler unterliegen dem Irrglauben, dass Horde und Allianz feste Startpunkte haben, an denen sie ihre Reise beginnen müssen.

Das ist nicht der Fall. Ihr könnt aus zwei Startgebieten wählen und das gilt für beide Fraktionen. Wir verraten euch, wie ihr als Hordler oder Allianzler in die „Boreanische Tundra“ oder den „Heulender Fjord“ gelangt.

So kommt ihr als Horde-Spieler nach Nordend

Zwei Startgebiete stehen zur Auswahl mit unterschiedlichen Quests. In der Boreanischen Tundra erlebt ihr den ersten Teil des Nexuskriegs mit dem blauen Drachenschwarm, aber auch Konflikte mit merkwürdigen Roboter-Gnomen und Nerubern. Im Heulenden Fjord versuchen die Verlassenen Land gegen die Vrykul zu erobern.

So kommt ihr als Horde in die Boreanische Tundra

Der Weg in die Boreanische Tundra wird von vielen Horde-Spielern als die „Standard-Route“ vorgesehen. Das liegt vor allem daran, dass die Verbindung in die Tundra direkt über die Hauptstadt der Horde, Orgrimmar, stattfindet.

Wenn ihr eure Reise in der Boreanischen Tundra beginnen wollt, müsst ihr den Zeppelin-Turm südwestlich von Orgrimmar hinaufsteigen und dort auf den Zeppelin warten. Wenn ihr eure Reise hier startet, kommt ihr direkt in der Boreanischen Tundra beim Orc-Stützpunkt „Kriegshymnenfeste“ an.

So kommt ihr als Horde in den Heulenden Fjord

Um als Horde-Spieler in den Heulenden Fjord zu gelangen, müsst ihr zuvor nach Unterstadt reisen. Verlasst dort die Stadt und geht nach Norden zum Zeppelin-Turm. Steigt den Turm nach oben und wartet auf den Zeppelin auf der westlichen Turm-Seite. Dieser Zeppelin bringt euch direkt in den Heulenden Fjord in die erste Befestigung der Verlassenen, den „Hafen der Vergeltung“.

Ein Trailer bringt ordentlich Stimmung für Nordend:

So kommt ihr als Allianz-Spieler nach Nordend

Genau wie bei der Horde stehen zwei Startgebiete zur Auswahl. In der Boreanischen Tundra dreht sich zu Beginn alles um Angriffe der Neruber, aber auch die Naga mischen mit. Im Heulenden Fjord hingegen habt ihr es mit Vrykul und deren „Aufstieg“ in den Untod zu tun.

So gelangt ihr als Allianz in die Boreanische Tundra

Ähnlich wie schon bei der Horde, sehen viele Allianz-Spieler den Start in die Boreanische Tundra als „Standard-Route“, um in Nordend durchzustarten. Wenn ihr eure Reise in der Boreanischen Tundra beginnen wollt, dann müsst ihr den Hafen von Sturmwind aufsuchen. Sucht dort den Steg im Nordosten, denn dort hält das korrekte Schiff.

Wenn ihr so in die Boreanische Tundra reist, dann liefert euch das Schiff direkt beim Stützpunkt „Valianzfeste“ ab, von wo aus ihr direkt mit Quests versorgt werdet.

So gelangt ihr als Allianz in den Heulenden Fjord

Um als Allianz-Recke in den Heulenden Fjord vorzudringen, müsst ihr eine etwas weniger intuitive Route wählen. Reist in die Sumpflande (nördlich von Eisenschmiede) und besucht dort den Hafen von Menethil.

Ein neues Schiff hält hier am nördlichsten Steg alle paar Minuten und bringt alle Interessierten vom Hafen direkt nach Nordend. Ihr landet dann in „Valgarde“ und könnt dort eure Reise bis Stufe 80 beginnen.

Ist es egal, wo man anfängt? Grundsätzlich ja. Zwei Startgebiete hatte Blizzard damals vor allem eingeführt, damit sich nicht zu viele Spieler im gleichen Gebiet ballen. Das ist zwar mit der heutigen Technologie nicht mehr unbedingt ein Problem, aber so habt ihr immerhin ein wenig Auswahl. Ihr könnt den Start in Nordend als ganz nach euren persönlichen Vorlieben wählen.

Wir wünschen viel Spaß in WotLK Classic – aber verratet uns doch in den Kommentaren, in welchem Startgebiet ihr euren ersten Charakter auf Stufe 80 bringen werdet.