WoW Classic: Die Chef-Entwickler erklären, wie schwierig es eigentlich ist, WotLK zu erschaffen

Bald erscheint mit Wrath of the Lich King die neue Erweiterung für WoW Classic. MeinMMO sprach im Vorfeld mit den beiden Chef-Entwicklern und wir erhielten Antworten zu Fragen rund um verschiedene Design-Entscheidungen.

Eigentlich erscheint Wrath Classic erst am 27. September 2022, aber schon jetzt lässt sich der Pre-Patch spielen und sorgt für einen riesigen Andrang mit Warteschlangen in WoW Classic. Zehntausende wollen wieder zocken und sich auf die Erweiterung vorbereiten.

Denn bereits vorab lässt sich die neue Klasse spielen. Todesritter sind die erste neue Klasse, die WoW je erhielt. Und wer einen spielt, bekommt sogar ein Mount im modernen WoW geschenkt. Für viele Spieler sind das genügend Gründe, um jetzt zu zocken.

Um etwas mehr ins Detail gehen zu können, sprachen wir mit den Lead Software Engineers Ana Resendet und Brian Burmingham, die gemeinsam das Entwicklerteam für WoW Classic leiten. Die Classic-Version steht immer wieder in der Kritik, nur „aufgewärmter Code“ zu sein. Die Chefs zeigen, dass das nicht so ist.

Im Interview geht es unter anderem darum, warum Todesritter so viel stärker sind als ihr, wie aufwendig eigentlich die Entwicklung ist und warum wichtige Dinge wie Tausendwinter anders sind, als ihr sie von früher kennt.

„Jede Erweiterung brachte neue Herausforderungen mit sich“

MeinMMO: Nachdem ihr mit Vanilla und The Burning Crusade schon Erfahrung gesammelt habt, wie schwer war es, Wrath nachzubauen? Schließlich war das die wohl beliebteste Erweiterung überhaupt.

Ana Resendez: „Jede Erweiterung, an der das Team gearbeitet hat, brachte unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Und sie alle waren aufregend. Erst gab es dieses Puzzle mit Vanilla. World of Warcraft nachzubauen, dieses Relikt – alles war neu und wir wussten nicht genau, wie wir das eigentlich machen sollen. Oder … das Team wusste es nicht, damals war ich noch kein Teil davon. Das Team hat verschiedene Ansätze versucht und kam dann zu einem Schluss.

Bei TBC konnten wir die Lehren aus der Überarbeitung von Classic ziehen. Aber wir mussten im Kopf behalten, dass der Content dazwischen sich stark verändert. Das ist bei jeder Version wieder anders. Jedes Mal, wenn wir eine neue Erweiterung bearbeitet haben, kamen neue Herausforderungen auf uns zu.

Damit im Hinterkopf, vom Design-Punkt aus, als Classic rauskam, versuchten wir dem Original so treu wie möglich zu bleiben. Mit nur ein paar Änderungen wie Layers. Aber über die Zeit sahen wir, dass die Community sich über die Jahre entwickelt hat. Es sind zum Teil immer noch dieselben Leute, die spielen, aber es ist eine andere Ära. Das mussten wir beachten, aber zugleich wollten wir den Geist von Classic und Wrath of the Lich King aufrechterhalten.

Wir wollen, dass ihr euch einloggt und sagt: ‚Daran erinnere ich mich! Ich weiß noch, als ich damals hier war! Ich erinnere mich an das Gefühl, Wrath of the Lich King zu spielen!‘ Das wollten wir behalten.“

MeinMMO: Der „Rauschende Reisen“-Buff fühlt sich richtig gut an. Ich liebe es, in Classic zu leveln und der Buff fühlt sich so an, als sei das Leveln schon immer so gedacht. Wie groß ist die Chance, dass ihr den Buff beibehaltet, damit etwa neue Spieler schneller aufschließen können?

Brian Burmingham: „Uns war immer klar: Wenn du den Spielern einen Vorteil gibst, dass sie sich daran gewöhnen, je länger sie ihn haben und sie wollen nicht, dass der wieder verschwindet. Und wir wollten sicherstellen, dass wir ein geplantes Ende möglichst weit im Voraus kommunizieren.

Also ja, zum Launch, am 26. September, wenn ihr nach Nordend geht, verschwindet der Buff. Das liegt teilweise daran, dass wir jedem die Möglichkeit geben wollen, das Spiel so zu erleben, wie es ursprünglich gemacht wurde. Aber auch, damit wir wissen, wie das mit den Erbstücken zusammenspielt.

Erbstücke sind noch nicht im Spiel, aber sie werden es mit Wrath of the Lich King sein. Wir wollen sicherstellen, dass es nicht zu schnell geht, bevor wir sehen können, welchen Einfluss das alles wirklich hat.

Wir sind offen dafür, uns zukünftige Möglichkeiten anzusehen. Das Beste an dem Buff gerade ist, dass alle in die gleichen Aktivitäten gezogen werden. Da gibt es neue Spieler, die das Spiel ausprobieren und mit den neuen Spielern wollen einige vielleicht ihre Twinks leveln. Ein Buff, der zu diesen Aktivitäten anreizt, fühlt sich nach einer guten Möglichkeit an, diese Spieler zusammenzubringen. Die Welt fühlt sich lebendiger an.“

Zur Erinnerung: Erbstücke in WotLK gewährten noch einen dicken EP-Bonus. Der EP-Bonus wurde erst 2020 gestrichen.

LFG und Dungeon-Finder: „Wir wollen Leute ermutigen, sich für Gruppen zu öffnen“

MeinMMO: Ihr habt vorhin über ‚kleine Änderungen‘ gesprochen. Statt des Dungeon Finders habt ihr in Wrath Classic nun ein LFG-Tool wie kein anderes, das wir in WoW je gesehen haben. Warum habt ihr nicht einfach das Tool aus Retail übernommen?

Ana Resendez: „Das ist eine gute Frage. Brian kann dir mehr zur Design-Philosophie von Wrath erzählen, aber zum LFG-Tool kann ich dir ein wenig was erklären. Das Tool ist ein Projekt, an dem das Team gearbeitet hat, weil wir den Random Dungeon Finder erst einmal nicht im Spiel haben wollten.

Wir sprachen mit den Leuten, die an Shadowlands und Dragonflight arbeiten. Mit denen haben wir zusammengearbeitet, uns Inspirationen geholt und auch teilweise die Technologien ihres Tools genutzt, um das LFG-Tool zu bauen, das ihr jetzt in Classic seht.“

So sieht das aktuelle Tool aus.

Brian Burmingham: „Was wir wirklich an der Burning-Crusade-Version des Tools mochten, war die Möglichkeit, dich selbst einfach passiv zu listen. Zu sagen: ‚Ich habe Interesse an einer Gruppe, will aber gerade nicht aktiv nach einer suchen.‘ Also kann ich mich als suchend eintragen, während ich weiter leveln gehe.

Mit dem neuen Tool kannst du dich als Individuum oder als Gruppe listen und kannst Leute sehen, die du dir aussuchen kannst. Oder, wenn du dir die Mühe machen willst, kannst du aktiv nach Leuten suchen.

Wir hoffen, dass das die Leute ermutigt, sich für die Teilnahme an Gruppen zu öffnen, statt ständig aktiv nach Gruppen oder Mitgliedern suchen zu müssen.“

MeinMMO: Das Pre-Event und gerade das LFG-Tool hatten mit einigen Bugs zu kämpfen. Wie stellt ihr sicher, dass WotLK ohne Probleme startet?

Brian Burmingham: „Ja, da gab es einige Probleme, etwa ein Bug, der dich immer als Tank gelistet hat. Ich glaube, die Leute wurden immer dann als Tank markiert, wenn sie sich ausgeloggt haben.

Das hängt auch damit zusammen, dass man seine Standard-Rolle in den Talenten auswählen kann. Einige Leute wussten nicht, dass man das auf der Talent-Seite machen sollte. Aber daran arbeiten wir und wollen auch für mehr Sichtbarkeit und Verständnis dieser Features sorgen.“

Das neue LFG-Tool von WotLK sorgte für Ärger unter den Spielern, teils wegen Bugs und teils, weil es indirekt den Chat flutet.

PvP in WotLK: „Beide Fraktionen können Tausendwinter kontrollieren“

MeinMMO: Aufgrund der euch vorliegenden Spielerdaten, wie wichtig ist eigentlich PvP in Classic?

Ana Resendez: „Das Team begrüßt jeden der unterschiedlichen Leute, die World of Warcraft spielen. Das Einzigartige am Spiel ist, dass es Spieler mit so vielfältigen Interessen zusammenbringt. Für das Classic-Team ist PvP tatsächlich sehr wichtig.

Wir hatten verschiedene Ansätze und beobachten dauernd, wie die verschiedenen Aspekte des PvPs aussehen, von der Ehre, die Leute erhalten, bis zur größten Änderung, die wir gemacht haben: Arena-Teams aus Wrath of the Lich King zu entfernen.

Wrath hatte das System damals und wir entfernen die Teams. […] Bei Gesprächen mit der Community und basierend auf unseren Daten haben wir begriffen, dass Spieler mehr Freiheit wollen, mit bestimmten Leuten zu spielen.

Darum haben wir geschaut, wo es Sinn ergibt, moderner zu sein im Sinne von: Wir haben 2022 und Dinge auf dem Weg gelernt. Für den Moment wollen wir, dass Spieler sich für Arenen anmelden und die Möglichkeit haben, verschiedene Kompositionen auszuprobieren. Sie sollen sich nicht so fühlen, als müssten sie für die ganze Season in einem Team bleiben, obwohl sie vielleicht mit Freunden spielen wollen.“

MeinMMO: Um hier etwas tiefer zu gehen: Welchen Einfluss wird das neue Tausendwinter darauf haben?

Brian Burmingham: „Tausendwinter war eine coole Herausforderung und eines der Dinge, die uns zu Beginn sehr besorgt hat. Tausendwinter sollte diese offene PvP-Zone sein, die eine Fraktion für 3 Stunden kontrolliert. Also wie können wir dieses Gefühl, die Zone zu erobern und Zugang zu ihren Ressourcen zu bekommen, über verschiedene Layer bewahren?

Wir haben uns deswegen dazu entschieden, ein System zu implementieren, das verschiedene Instanzen für regionweites Spiel öffnet, aber zugleich eine riesige Anzahl Spieler aufnehmen kann. Mehr als einen ganzen Schlachtzug – wir planen aktuell 3 Schlachtzug-Größen auf jeder Seite.

Wir haben also 100 Spieler auf jeder Seite, die gegeneinander kämpfen und wenn du gewinnst und auf deinen Realm zurückkommst, gewährst du der gesamten Fraktion auf deinem Server Zugang zu Tausendwinter und dessen Ressourcen.

Es bleibt also das Gefühl, Tausendwinter angegriffen und gewonnen zu haben. Aber durch die neue Phasing-Technologie können beide Fraktionen die Festung kontrollieren und nur ihre eigene Fraktion dort sehen und Zugang zu Archavons Kammer erlangen.[…]

Das bewahrt aber das Gefühl [von Tausendwinter], ein Ziel zu sein, das du mit den anderen Leuten von deinem Realm erreichen musst. Wir denken, dass das nun auch möglich ist für Leute der kleineren Fraktion und über die Layer hinweg.“

Nicht nur Tausendwinter kehr zurück, sondern auch das legendäre Cinematic Pforte des Zorns:

MeinMMO: Nur, um das besser zu verstehen: Wenn 2 Leute unterschiedlicher Fraktionen auf dem gleichen Server Tausendwinter erobern, könnte ich einfach den Layer wechseln und komme in die Festung?

Brian Burmingham: „Dazu musst du nicht wechseln. Du gehst einfach zur Festung und auf allen Layern des Realms wirst du gephased, sodass du nur die Leute von deiner Fraktion siehst. Und die Spieler von der anderen Fraktion sehen nur ihre Leute.

Aber im Rest von Tausendwinter, wo man etwa Elementare oder Erze farmt, wirst du PvP-Kämpfe haben, weil beide Seiten das Gebiet technisch gesehen kontrollieren und um die Ressourcen kämpfen. Dort passiert also mehr PvP.

Ich denke, es gibt auch besondere Dungeon-Belohnungen für deine Fraktion. Insofern jemand von deiner Fraktion auf deinem Realm Tausendwinter gewonnen hat.“

MeinMMO: Also, solange ich halbwegs aktive PvP-Spieler auf meinem Realm in meiner Fraktion habe, habe ich quasi immer Zugang zu Tausendwinter und Archavons Kammer?

Ana Resendez: „So lange sie gewinnen, ja.“

Brian Birmingham: „Es gibt immer noch alle 3 Stunden ein Match. Da wurden wir inspiriert vom ursprünglichen Design. Da hatte aber jeder Realm seinen eigenen Timer. Nach dem Sieg startet 3 Stunden später die nächste Schlacht und darauf musste man immer achten.

Jetzt haben wir einen Zeitplan. Alle 3 Stunden zur vollen Stunde startet die Schlacht und du hast 30 Minuten Zeit, um dich für Tausendwinter anzumelden. Wenn du reinkommst und gewinnst, wird deine Fraktion die Festung kontrollieren mit allen Vorteilen, bis zur nächsten Schlacht.“

MeinMMO: Besteht die Möglichkeit, dass ihr entfernt, dass man zum Absteigen vom Flugreittier gezwungen wird, wenn man über Tausendwinter fliegt? Damals bekam man eine Warnung und wurde nach ein paar Sekunden vom Reittier geworfen, um mit einem Fallschirm zu Boden zu gleiten. Ist das noch so?

Brian Birmingham: „Ich weiß gar nicht mehr so recht, wie das damals war. Erinnerst du dich, Ana?“

Ana Resendez: „Wir wollen nicht, dass ihr noch vom Reittier geworfen werdet. Der ursprüngliche Grund war, dass die Schlacht ja in der tatsächlichen Zone stattfindet. Da das nicht mehr der Fall ist, gibt es keinen Grund mehr [fürs Absteigen].

Aber wenn du nach Tausendwinter fliegst, während gerade die Warteschlangen starten, also alle 3 Stunden, wirst du gefragt, ob du mitmachen willst. Sagst du nein, bleibst du in der Zone, aber es gibt nicht mehr diese Entscheidung, an der Schlacht teilnehmen zu müssen. […]“

Brian Birmingham: „Ich habe ganz vergessen, dass man früher mit dem Fallschirm abgeworfen wurde. Ich weiß noch, dass man automatisch gefragt wurde, ob man mitmachen will, weil wir das behalten haben. Aber das Fallschirm-Ding habe ich völlig verdrängt, einfach, weil es eben nicht mehr notwendig ist, wie du schon sagtest.“

MeinMMO: Also passiert das nicht mehr?

Brian Birmingham: „Soweit ich weiß nicht.“

MeinMMO: Eine großartige Änderung!

TBC als Saison der Meisterschaft: „Das ist nicht vom Tisch“

MeinMMO: Warum habt ihr euch gegen eine Saison der Meisterschaft für TBC entschieden?

Brian Birmingham: „Ich würde nicht sagen, dass wir uns dagegen entschieden haben. Wir entscheiden eher noch, was die nächste Saison sein wird. Die Saison der Meisterschaft sollte immer unser erster Versuch sein, um zu sehen, wie ein saisonales World of Warcraft aussehen könnte.

Wir sind begeistert davon, wie das lief, aber wir haben auch einige Dinge daraus gelernt. Während [die Saison] langsam zu einem Ende kommt – Naxxramas ist noch live -, sprechen wir darüber, wann wir die Transfers von diesen Servern weg für Leute, die ihre Charaktere behalten wollen.

Wir schauen uns an, wie zukünftige Seasons aussehen sollen. Gibt es andere Optionen, die wir erkunden können? Es ist also nichts, was vollkommen vom Tisch ist. Wir wissen nur noch nicht, was die nächste Season sein soll.“

MeinMMO: Es könnte also auch eine Wrath-Season geben, so rein hypothetisch?

Brian Burmingham: „Hypothetisch, ja. Aber ich will nichts versprechen, was wir noch nicht entschieden haben. Wir finden noch heraus, was wir mit einem saisonalen World of Warcraft machen wollen.“

MeinMMO: Ein wenig zur Zukunft des Spiels: Als Classic das erste Mal erschien, gab es Überlegungen über Pfade, die WoW nie gegangen ist. So etwas wie Classic+ oder vollkommen andere Erweiterungen. Was denkt ihr darüber in Bezug auf das, was nach Wrath kommt?

Brian Burmingham: „Das wollen wir vor allem mit der Community erkunden und herausfinden, wo ihre Interessen liegen. Wir wissen alle, was nach Wrath passiert ist, aber WotLK ist gerade unser Fokus. Sicherstellen, dass die Raid-Inhalte richtig erscheinen.

Und das gibt uns viel Zeit, mit der Community darüber zu sprechen, was sie sonst so sehen will. Das geht auch in die Saison-Frage mit rein. In Seasons können wir ein wenig von dem erkunden, was nicht im originalen WoW passiert ist. In der Saison der Meisterschaft können wir etwa neue Raid-Mechaniken ausprobieren und so etwas. Damit hatten viele Leute eine Menge Spaß.

[…] Gleichzeitig wird es einige Änderungen an Wrath geben, aber wir wollen, dass es sich wie das ursprüngliche Wrath of the Lich King anfühlt, auch wenn es Änderungen gibt, um moderne Spieler anzusprechen. Da wollen wir eine Waage halten zwischen der Neuerschaffung der Erfahrung, an die ihr euch erinnert und die ihr liebt, und dem Sicherstellen, dass es sich für die heutige Zeit angemessen anfühlt.“

World of Warcraft ist „ein riesiger Teamaufwand“

MeinMMO: Was kostet es eigentlich, zwei MMORPGs gleichzeitig zu betreiben? Also etwa Classic und Retail?

Brian Burmingham: „ALLES! [er lacht] Das ist eine Herausforderung, aber eine für viele Leute. Es gibt viele Ablenkungen. Das Live-Team muss etwa verschiedene Produkte in ihren Köpfen jonglieren. […] Sie müssen daran denken, dass Classic anders funktioniert, bestimmte Regeln hat. […]

Es ist also zum größten Teil ein persönlicher, kognitiver ‚Kostenfaktor‘, würde ich sagen. Wir müssen alle darauf achten, was die Unterschiede zwischen den Spielen sind, sicherstellen, dass, wie wir an unserer Version von WoW arbeiten, nicht die andere Version von WoW zerstört.

Sie teilen sich viele Ressourcen, viel Code und Leute, die sie unterstützen. Wir wollen sicherstellen, dass wir alle an einem Strang ziehen.“

Ana Resendez: „Gleichzeitig, um da kurz einzuhängen, geben wir uns Mühe, möglichst viel Code und Technologie zu teilen, die wir nutzen können, um die Köpfe der Leute nicht zu spalten. Manchmal kriegen wir so Dinge ‚kostenlos‘.

Unser Team entwickelt was und das Retail-Team kann es einfach so nutzen – oder umgekehrt. Das ist eine gute Möglichkeit, wie die Teams zusammenarbeiten und wir können voneinander profitieren. Und aus Spielersicht brauchst du nur ein Abo und kannst beides spielen.“

Brian Burmingham: „Ich finde auch diese Promo, die wir gerade haben, echt cool. Wenn du dir einen Todesritter in WotLK hochspielst, kriegst du ein Mount im modernen WoW. Das sieht echt klasse aus. Es ist schick, solche Möglichkeiten verbinden zu können.“

MeinMMO: Wie viele Leute braucht ihr eigentlich, um beide Spiele am Laufen zu halten?

Brian Burmingham: „Oh. Ich will jetzt nicht über genaue Zahlen sprechen, aber wir wollen noch neue Leute einstellen und schauen immer nach Talenten. Das ist eines der Dinge, wo wir sichergehen wollen, dass wir Leute haben, die sich ganz diesen Produkten verschreiben und zugleich diese geteilte Struktur unterstützen wollen.

Das ist ein riesiger Teamaufwand. Das World-of-Warcraft-Team ist für die gesamte World of Warcraft verantwortlich. Ana und ich sind nur die Leads des Classic-Teams, aber wir arbeiten eng mit dem Rest des Teams zusammen.“

Todesritter sind krass stark: „Das ist sowas wie Absicht“

MeinMMO: Ihr habt gerade über die Abos gesprochen. Gibt es Leute, die nur für Classic abonnieren?

Brian Burmingham: „Das ist möglich. Aber sie haben immer die Auswahl. Es gibt Leute, deren Fokus ist es, Classic zu spielen und Leute, die das moderne World of Warcraft zocken. Aber es gibt immer die Möglichkeit, hin und her zu wechseln.

Es ist knifflig, zu sagen: ‚Oh, diese Leute spielen NUR Classic.‘ Jeder hat die Version des Spiels, in der er die meiste Zeit verbringt. Aber ausschließlich, das ist schwer genau zu sagen.“

MeinMMO: Ich würde gerne nochmal zum Preis zurückkommen, auch wenn das eine unangenehme Frage ist. Der Preis für die Epic Edition war recht kontrovers. Wie setzt sich der eigentlich zusammen?

Brian Burmingham: „Ich bin nicht wirklich die Person, die dir das beantworten kann. Mein Fokus liegt auf der Entwicklung, das gilt auch für Ana.“

Die Epic Edition von WotlK Classic kostet 80 Euro und sorgt für hitzige Diskussionen.

MeinMMO: Schade. Aber dann eine andere Frage für euch beide: Warum ist jeder Todesritter gerade so etwa 6,5-mal so stark wie ich?

Brian Burmingham: „[lacht] Ich würde tippen, dass wir gerade auf eine Balance für Level 70 schauen. Das wurde nie berücksichtigt, als der Todesritter erschaffen wurde. Eines der Dinge, über die wir gesprochen haben und die am Todesritter sehr spannend ist, ist wie overpowert er mit seinem Release zu Patch 3.0 war.

Erst über die Zeit wurde seine Macht etwas eingeschränkt, während die Leute neue Wege fanden, ihre Fähigkeiten zu kombinieren und andere Dinge, über welche die ursprünglichen Entwickler nicht nachgedacht haben. Aber das war so etwas wie Absicht.

Sie wussten, dass es eine neue Klasse ist, haben von Leuten einen Glaubenssprung gefordert, weil sie ihre alte Klasse hinter sich lassen mussten, um ein Todesritter zu werden. Also wollten sie, dass er auch einen Einfluss hat, spannend und mächtig ist. Niemand sollte denken, er mache einen Fehler, wenn er die neue Klasse spielt.

Aber zu 3.3.5, dem letzten Patch von WotLK, wurde die Balance signifikant angepasst. […] Der Fokus lag allerdings auf diesem Content für Level 80. Und hier auf Level 70, das ist eine Änderung, die wir entschieden haben. Die Leute Todesritter erstellen lassen während des Pre-Patches, bevor man nach Nordend kann, wo Stufe 70 noch das Cap ist.“

Was wäre wenn … Cataclysm nicht wäre?

MeinMMO: Ein kleines Gedankenspiel zum Schluss, über das ich mir schon seit einer Weile den Kopf zerbreche. Wie denkt ihr, würde WoW aussehen, wenn der Kataklysmus nie passiert wäre?

Brian Burmingham: „[todernst] Regenbögen und Einhörner.“

MeinMMO: Mit Blick auf Diablo 3 wäre ich damit vorsichtig …

Brian Brumingham: „[lacht] Ich meine, keine Ahnung. Das ist immer ein interessantes Gedankenexperiment. Darüber reden, wie die Welt sein könnte. Und vielleicht können wir das in Zukunft ergründen. Aber gerade ist unser Fokus, darüber zu sprechen, was passiert, wenn ihr den Lichkönig konfrontiert.“

MeinMMO: Dann noch eine letzte Frage: Was muss ich tun, um Unbesiegbares Zügel zu kriegen?

Brian Burmingham: „[wieder ernst] Ich denke, du musst den Lichkönig besiegen und echt Glück haben. So klappt das, da bin ich mir sehr sicher.“

MeinMMO: Naja, aus irgendwelchen Gründen kriegt das Item immer der Jäger.

Brian Burmingham: „Wie ihr den Loot verteilt, liegt an euch.“

MeinMMO: Schade, ich dachte, da gibt es einen geheimen Trick.

Ana Resendez: „Wenn es den gibt, will ich ihn wissen. Ich habe es noch nicht bekommen.“

Brian Burmingham: „Ich auch nicht.“

MeinMMO: Danke für die Antworten!

Ob Cataclysm Classic kommt oder nicht, wissen wir noch nicht. Erst einmal steht aber WotLK an – welches die meisten von euch noch gut kennen dürften. Denn über 75 % der Spieler hier auf MeinMMO, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, zocken schon seit WotLK oder länger:

