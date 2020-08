WoW klaut euch den XP-Bonus der Erbstücke – Das gibt es stattdessen

Die wichtigen Erbstücke in World of Warcraft werden verändert. Wir verraten euch, welche neuen Boni sie in Zukunft gewähren.

Erbstücke in World of Warcraft sind ziemlich begehrt. Doch mit der neuen Erweiterung Shadowlands büßen sie einen wichtigen Teil ihrer Funktionalität ein. Blizzard hat jedoch einen Ersatz angekündigt und verraten, welche Boni die Erbstücke in Zukunft gewähren werden – das ist sogar eine ganze Reihe!

Was sind Erbstücke? Erbstücke sind in World of Warcraft recht kostspielige Gegenstände, die Spieler für ihren Account freischalten können. Sie werden nach dem Kauf vornehmlich für Zweitcharaktere (Twinks) verwendet. Die Ausrüstung levelt mit dem Charakter mit und ist somit auf jeder Stufe nahezu optimal. Daher müssen sich Spieler beim Leveln keine Gedanken um das Suchen anderer Ausrüstung zu machen.

Zugleich bieten diese Erbstücke dicke Boni auf die gewonnenen Erfahrungspunkte. Je nach Gegenstand gibt es 5 % oder 10 % zusätzliche XP, die sich addieren.

Die Level-Ausrüstung wird verändert.

Boni wie auf Set-Teilen beim Leveln

Was wird geändert? Der XP-Bonus von den Erbstücken verschwindet in Shadowlands. Stattdessen gibt es auf den Erbstücken Set-Boni, wie man sie aus klassischen Tier-Sets kennt. Je nachdem, wie viele Gegenstände ihr als Erbstücke tragt, desto mehr Set-Boni sind gleichzeitig aktiv. Aktuell sind die folgenden geplant:

2 Items: Der Erholungsbonus wird 30 % langsamer verbraucht.

3 Items: Die Regeneration außerhalb des Kampfes ist in der freien Welt, normalen Dungeons und in Schlachtfeldern erhöht.

4 Items: Das Erreichen einer neuen Stufe löst einen Wissensschub aus, der Heilig-Schaden an allen Feinden in der Nähe zufügt und das Primärattribut (Intelligenz, Stärke, Beweglichkeit) für 2 Minuten um 40 % erhöht. Das Töten zusätzlicher Feinde erhöht die Dauer um bis zu weitere 2 Minuten.

6 Items: Der Erholungsbonus wird um zusätzliche 30 % langsamer verbraucht.

Den Erholungsbonus erhalten Charaktere, wenn sie sich in einem Gasthaus oder einer Hauptstadt ausloggen. Er baut sich langsam auf und färbt den XP-Balken blau. Solange der Ruhebonus besteht, gewährt das Töten von Mobs, sowie das Öffnen von Kiste und Schätzen die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Warum wird das geändert? Mit Shadowlands wird die Level-Phase deutlich überarbeitet. Nicht nur werden die notwendigen Level von 120 auf 50 (und dann 60) geschrumpft, sondern auch die notwendigen XP drastisch reduziert. Daher ist laut den Entwicklern kein XP-Bonus auf den Erbstücken mehr notwendig, da die Level-Phase ohnehin schon schneller als jetzt abläuft.

Der Level-Squish wird Charaktere schon bald zusammenschrumpfen.

So reagieren die Spieler: Zumindest auf wowhead scheinen die meisten Spieler diese Änderungen durchaus akzeptabel zu finden. Das sind coole Set-Boni, die beim Leveln durchaus einen Nutzen erfüllen. Vor allem der gesteigerte Ruhe/Erholungs-Bonus ist im Grunde auch nur eine andere Form der zusätzlichen XP.

Allerdings gibt es auch Stimmen, die Erbstücke nun als nutzlos empfinden. Sie haben die Items gekauft, um deutlich schneller leveln zu können und dafür viele Zehntausend oder gar Hunderttausende Goldmünzen ausgegeben. Dass diese Items nun geändert werden, gefällt nicht jedem.

Wie gefallen euch die neuen Boni? Sind die ein angemessener Ersatz? Oder hättet ihr lieber „euer Gold zurück“?