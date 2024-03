WoW Classic: Spieler verrät, wie ihr in der Saison der Entdeckungen leicht reich werdet – Klappt aber nur noch kurz

Wer in der Saison der Entdeckungen von WoW Classic jetzt die richtigen Fische angelt, kann leicht reich werden. Ihr müsst euch jedoch ranhalten! Die Wintersaison ist bald vorbei, und dann verschwinden die Winterkalmare aus den Gewässern von Azeroth.

Worum geht’s bei dem Goldfarm-Trick? Mit den Winterkalmaren können die Köche von WoW Classic Gegrillte Kalmare herstellen, mit denen sich die Beweglichkeit zehn Minuten lang um zehn Zähler steigern lässt. Für agile Klassen wie Schurken und Jäger gibt’s in dieser Version von World of Warcraft kein besseres Bufffood – und das bis ins Endgame rein.

Farmen lässt sich der Winterkalmar jedoch nur während der Wintersaison, die vom 21. September 2023 bis zum 21. März 2024 läuft. Danach verschwindet der Kalmar aus den Gewässern von Azeroth. Wer sich bis dahin einen netten Vorrat an Kalmaren geangelt hat, kann in den kommenden Monaten eine Menge Gold verdienen – so der Tipp von Sargatanas4 auf Reddit.

Warum lohnt sich der Kalmare-Farm in der Saison der Entdeckungen besonders? Aktuell läuft in der Saison der Entdeckungen von WoW Classic die zweite Inhaltsphase. Alle Charaktere dürfen also bis Stufe 40 leveln und sich auf die für diesen Level-Bereich gültigen Herausforderungen stürzen.

Winterkalmare lassen sich jedoch am besten in hochstufigen Gebieten wie Azshara, Tanaris, Feralas oder im Hinterland farmen. Zudem müsst ihr bestimmte Angelvoraussetzungen erfüllen, die vor allem für die Gewässer in Azshara hoch ausfallen (mindestens Angelfertigkeit 330).

Einigen Spielern wird das zu gefährlich sein oder zu viel Aufwand mitbringen. Gleichzeitig lassen sich Gegrillte Kalmare bereits mit Stufe 35 verzehren. Damit ist das Rezept bereits für die aktuelle Endgame-Phase relevant.

Welche Items helfen euch?

Die Große Eisenangel ist die aktuell beste verfügbare Angel in der Saison der Entdeckungen. Für diese müsst ihr Schalentierfallen im Verhüllten Meer (Südwestküste von Desolace) öffnen und mit viel Glück findet ihr in einer der Fallen besagte Angel. Alternativ haltet ihr im Auktionshaus die Augen offen.

Kauft euch die bestmöglichen verfügbaren Köder wie den Aquadynamischen Fischanlocker (+100 Punkte Angelfähigkeit für fünf Minuten) oder Helle Schmuckstücke (+75 Punkte Angelfähigkeit für zehn Minuten).

Nat Pagles Extremanglerstiefel, Glücksangelhut und Extremgetestete Eterniumangelschnur sind Belohnungen aus dem Angelwettbewerb im Schlingendorntal, die euch jeweils +5 Punkte für eure Angelfähigkeit gewähren.

Mit der Formal: Handschuhe – Angeln können euch Verzauberer +2 für eure Angelfähigkeit auf Handschuhe zaubern.

Was gibt es sonst noch zu beachten? Die Winterkalmare tauchen nicht nur exklusiv während der Wintersaison auf, sondern auch noch zu bestimmten Uhrzeiten. Die höchsten Fangraten soll es zwischen 12:00 und 18:00 Uhr geben, und zwischen 0:00 und 6:00 Uhr sind die Winterkalmare gar nicht verfügbar. Einzige Ausnahme: In der Bucht der Stürme in Azshara, für die ihr die höchste Angelfertigkeit benötigt. In diesem Sinne: Entstaubt die Angel und Petri Heil!

