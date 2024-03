In WoW Classic gibt es jetzt ein viel zu starkes Schwert, das niemand nutzen kann – Nicht mal in Retail

Nach stundenlangen Kämpfen gegen den neuen Weltboss in WoW Classic haben die ersten Spieler ihn endlich gelegt und gelootet. Oder es versucht. Denn ein Item will der Boss einfach nicht loslassen. Es wäre wohl auch viel zu mächtig.

Was ist das für eine Waffe?

Die Blutdurstklinge ist ein Zweihandschwert, das ihr in der aktuellen Saison der Entdeckungen – Phase 2 in WoW Classic finden könnt.

Der neue Weltboss Kha’damu droppt das Schwert. Der Kampf gegen den Boss ist allerdings ziemlich hart und erfordert hunderte Spieler.

Selbst, wenn ihr den Boss legt, könnt ihr die Blutdurstklinge nicht bekommen: das Schwert droppt zwar, aber niemand kann es looten.

Das macht das Schwert so besonders: Die Blutdurstklinge hat eine passive Fähigkeit. Der Effekt des Schwerts besagt: „Trefferchance: Die versprochene Seele holen.“ Was genau dieser Effekt macht, kann aber niemand testen.

Denn das Schwert benötigt Stufe 125, um es zu tragen. Die Maximalstufe in der Saison der Entdeckungen ist aber Level 40. Und ohnehin gab es bisher noch in keiner Erweiterung von World of Warcraft eine höhere Stufe als 120.

Selbst in Retail wäre es also unmöglich, die Klinge zu tragen. Dazu kommt, dass die Blutdurstklinge die Eigenschaft „Einzigartig (0)“ hat. Ihr könntet sie also nicht einmal mit der Stufenanforderung tragen.

Und sogar hier gibt es noch eine Einschränkung. Denn anders als all der andere Loot von Kha’damu lässt sich die Klinge überhaupt nicht looten. Sie ist zwar im Beutefenster zu sehen, aber niemand kann die Waffe aufheben (via X). Alle anderen Beutestücke sind problemlos lootbar. Nur der Boss selbst darf also sein Schwert führen.

Neuer Weltboss in WoW Classic beschäftigt ganze Server

Ob die Waffe absichtlich nicht benutzbar ist oder nicht, können wir aktuell nicht genau sagen. Mit +333 Stärke wäre sie aber ohnehin viel zu stark für Charaktere auf Stufe 40 und könnte vermutlich alleine jeden Gegner oneshotten.

Vermutlich handelt es sich schlicht um ein Easter Egg oder um etwas, das zu einem größeren Geheimnis gehört. Denn alleine die Waffe zu sehen, erfordert schon eine ziemlich absurde und tollkühne Aktion.

Kha’damu patrouilliert durch das Schlingendorntal und gehört zum Blutmond-Event, einem neuen PvP-Event, bei dem ihr blutige Münzen sammeln sollt. Der Weltboss selbst ist, passenderweise, der Auserwählte des Blutloas.

Allerdings ist der Kampf gegen ihn so hart, dass sich zuweilen mehrere Gilden oder sogar ganze Server mit hunderten Spielern zusammengeschlossen haben, nur um ihn zu besiegen. Hauptsächlich, weil das Gerücht herumging, dass er den bengalischen Tiger droppen kann. Um das zu ergründen, haben sogar Game Master geholfen. Da soll nochmal jemand sagen, es gebe keinen Kundensupport: Spieler will beweisen, dass es keinen Kundendienst in WoW gibt, stellt eine fiese Falle