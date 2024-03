Der neuste Boss in WoW Classic ist so hart, dass selbst ganze Server ihn nicht besiegen, hat angeblich einen tollen Drop

Die Saison der Entdeckungen von WoW Classic ist seit einigen Tagen in Phase 2. Mit ihr kamen Gnomeregan als neuer Raid sowie ein neuer Weltboss im Schlingendorntal: Kha’damu. Der ist aber so hart, dass selbst riesige Gruppen an Spielern ihn nicht legen können. Den ersten ist der Kill nun gelungen und der Loot ist heftig.

Was ist das für ein Boss?

Kha’damu, der Auserwählte des Blutloas, ist ein riesiger Troll, der im Schlingendorntal patrouilliert.

Ihr findet ihn jedoch nur auf den Servern der Saison der Entdeckungen („Season of Discovery“). Dort gehört er zum Content der aktuellen Phase 2.

Der Weltboss ist darauf ausgelegt, von großen Gruppen an Spielern bekämpft zu werden. Kha’damu zieht allerdings noch mehr Kontrahenten an als damals Verdammnislord Kazzak.

Das soll Kha’damu droppen: Angeblich hat der Boss ein Reittier im Gepäck, den bengalischen Tiger. Das ist ein sagenumwobener Gegenstand, der schon seit Ewigkeiten in den Spieldateien existiert, aber nie allgemein für Spieler zu bekommen war.

Spieler haben mit dem Auftauchen von Kha’damu vermutet, dass der Tiger bei dem Boss droppen würde. Entsprechend groß war der Andrang, ihn zu besiegen – abgesehen davon, dass das Interesse am Neuen ohnehin vorhanden ist.

Erst in der Nacht auf Freitag, den 1. März, ist es den ersten Spielern gelungen, den Weltboss zu legen.

Ganze Server scheitern, sogar Game Master helfen

Auf einigen US-Servern haben sich mehrere Gilden abgesprochen und versammelt, um den Weltboss zu bekämpfen. Dabei kamen bis zu 500 Spieler zusammen (via Reddit). Ein YouTuber zeigt sogar, wie sein „ganzer Server“ gegen den Boss kämpft (via YouTube).

Dass der Boss so zäh ist, liegt mitunter daran, dass die Saison der Entdeckungen euch mit einem Level-Cap versieht. In Phase 2 könnt ihr nicht über Stufe 40 hinaus spielen. Entsprechend fehlt euren Charakteren ein guter Teil ihrer Macht und vor allem die beste Ausrüstung.

Die Neugier auf den Loot des Bosses war dabei so groß, dass sogar Game Master beim Kampf geholfen haben sollen. Der World First Kill ließ aber trotzdem noch auf sich warten.

Erst am frühen Morgen vom Freitag, den 1. März, gab es dann das erste offizielle Kill-Video. Auch hier sind hunderte Spieler zu sehen, die den Boss langsam zermürben und sich anschließend in einem Lag-Fest um den Loot prügeln:

Durch die schiere Menge an Spielern ruckelt alles, selbst Looten dauert ewig. Der Macher des Videos kann aber schließlich zeigen, was Kha’damu so gedroppt hat:

das epische Schwert Blutdurstklinge, über das sich viele Zweihand-Spieler freuen dürften

etliche Tränke

ein wenig Gold

und natürlich Trollschweiß

Der bengalische Tiger war nicht im Gepäck des Weltbosses, zumindest bisher nicht. Allerdings ist unwahrscheinlich, dass das Mount je droppt. Lediglich eine Spielerin hat ihn je erhalten und das als Geschenk für ihre Hilfe bei der Krebs-Forschung.

