WoW: In 17 Jahren hat nur ein einziges Spieler dieses Reittier bekommen – jetzt kriegen es Hunderte

Fast zwei Jahrzehnte lang hat nur ein einziger Spieler dieses Mount in World of Warcraft bekommen – jetzt bekommen es viele, wenn sie sich reinhängen.

In der World of Warcraft gibt es inzwischen viele Hunderte verschiedene Reittiere. Selbst für engagierte Sammler ist es inzwischen nahezu unmöglich, alle davon zu sammeln. Die begehrtesten Reittiere sind dabei selbstverständlich die seltensten. Denn die meisten möchten gerne mit einem Mount angeben, das andere nicht besitzen.

Das mit Abstand seltenste Reittier hat in knapp 17 Jahren nur ein einziger Spieler erhalten. Schuld daran war ein Game Master, der es aus Versehen rausgegeben hat.

Was ist das für ein Reittier? Die Rede ist vom „Leuchtend grüner Roboschreiter“ („Fluorescent Green Mechanostrider“). Das ist, wie der Name erahnen lässt, ein Roboschreiter und gehört damit eigentlich zu den Reittieren der Gnome. Im Gegensatz zu den anderen Roboschreitern hat er eine grün-gelbliche Farbe und kommt in dieser Variante sonst nicht im Spiel vor.

Das seltenste Mount in WoW.

Warum ist das Mount so selten? Bei dem Reittier handelt es sich um ein Recolor, das niemals im Spiel erhältlich war. Den leuchtend grünen Roboschreiter konnte man bei keinem NPC kaufen und er existierte auch nicht als Drop. Das Reittier befand sich lediglich in den Spieldaten, wurde aber niemals genutzt – bis auf ein einziges Mal.

Ein Spieler namens Narshe kam in den Besitz des Reittiers, als es ihm von einem Game Master aus Versehen zugeteilt wurde. Das war kurz nach dem Launch von “The Burning Crusade”, als vor über 17 Jahren. Der Spieler hatte ein Ticket geschrieben, da er ein Problem mit einem anderen Roboschreiter hatte. Beim Beheben dieses Fehlers wurde ihm dann vom Game Master aus Versehen der falsche Roboschreiter zugewiesen – eben die leuchtend grüne Variante.

Für viele Jahre war Narshe der einzige Spieler, der dieses Reittier besaß – das machte seinen Account ungeheuer wertvoll.

Zur Zeit von Patch 6.2 soll Narshe versucht haben, seinen Account dann für viel Geld zu verkaufen (via wowpedia). Das ist ohnehin aufgrund der AGB bereits verboten, Blizzard wurde darauf aufmerksam. Als Reaktion darauf entfernte man das Reittier wieder aus der Sammlung von Narshe, wodurch es einmal mehr in Vergessenheit geriet.

Wo kriegt man das Mount jetzt? Wer hofft, das Reittier endlich der eigenen Sammlung in WoW Dragonflight hinzufügen zu können, der sollte die Freude ein wenig dämpfen. Denn der „Leuchtend grüner Roboschreiter“ wurde in der Saison der Entdeckungen gefunden. Es gibt ihn als Drop vom Endboss in Gnomeregan – das ist in der Saison der Entdeckungen ein Raid und kein simpler Dungeon.

In den sozialen Medien berichten immer mehr Spielerinnen und Spieler davon, dass sie in den Genuss des Reittiers gekommen sind und freuen sich entsprechend darüber. Das sei ein “echtes Classic-Erlebnis”, dass genau dieses Reittier hier auftaucht.

Ob das Mount auch noch einmal in der „Retail“-Version von World of Warcraft freigeschaltet wird und damit die Sammelwut der Mount-Fans befriedigt, das bleibt noch abzuwarten.

Ein bisschen Hoffnung gibt es aber schon – denn der Drop in der Saison der Entdeckungen zeigt zumindest, dass Blizzard bereit ist, mit Spieldaten zu hantieren, die seit knapp 17 Jahren ungenutzt existieren.

Ein anderes Item in der Saison der Entdeckungen wird gerade auch gefeiert – denn es zwingt euch dazu, nicht zu spielen.