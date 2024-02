WoW-Spieler feiern das Item „Gemütlicher Schlafsack“ – Es zwingt euch, nicht zu spielen

Das sagt die Community: Die Spielerschaft ist von diesem Item ziemlich begeistert (via reddit ). Denn auch wenn der XP-Buff zwar nur gering ausfällt und 3 % nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, beschert der Schlafsack doch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und sorgt dafür, dass alle eine kleine Pause einlegen können – denn das vergisst bei World of Warcraft der eine oder die andere doch gerne mal:

Den Schlafsack bekommt ihr als Belohnung am Ende einer Questreihe, für die ihr quasi um die ganze Welt (von Warcraft) reisen müsst. Wir verraten euch in Kürze, wie ihr euch den Schlafsack sichert.

Was ist das für ein Item? Die Rede ist vom Gegenstand „Gemütlicher Schlafsack“ („Cozy Sleeping Bag“). Das ist ein neues Item in der Saison der Entdeckungen. Der Schlafsack hat eine hohe Abklingzeit von fast 3 Stunden, aber der Effekt lohnt sich dennoch:

In World of Warcraft Classic läuft gerade die „Saison der Entdeckungen“ und die zweite Phase ist angelaufen. Die kommt nicht nur mit neuen Regeln daher, wie etwa dem Verbot von GDKP , sondern auch mit frischen Geheimnissen und exklusiven Gegenständen. Eines dieser Items sorgt dafür, dass die Spieler ziemlich begeistert sind – weil es sie dazu zwingt, ab und zu auch mal eine Pause einzulegen. Gerade für die Hardcore-Community von Classic scheint das ein echter Segen zu sein.

