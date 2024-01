WoW: Saison der Entdeckungen wollte neu sein, aber Spieler machen älteste Scherze der Welt

In WoW Classic haben die Leute einen besonderen, sehr alten Humor. Sie trollen ihre Mitspieler auf fiese Weise – und sorgen stundenlang für Chaos.

Die Saison der Entdeckungen ist der Versuch von Blizzard, die „klassische“ Welt von World of Warcraft mit neuem Leben zu füllen. Es gibt neue Inhalte, neue Fähigkeiten und sogar frische Raids und PvP-Ziele in der Welt.

Doch die „alten Hasen“ finden vor allem immer wieder zu einer uralten Tradition zurück: Die Hauptstädte verwüsten und dafür sorgen, dass niemand in Ruhe dem Handel nachgehen kann.

Was für Chaos wird da angestellt? Im Subreddit von WoW Classic werden immer wieder Beweise gezeigt, dass es vor allem ein Ziel bei manchen geben zu scheint: Das Leben in den Hauptstädten zu stören und eine kleine Apokalypse zu entfesseln. In den letzten Tagen gibt es immer wieder Screenshots, die belegen, dass jemand „Teremus der Verschlinger“ oder „Volchan“ nach Sturmwind gezogen hat.

Wie funktioniert das? Die grundsätzliche Idee hinter diesem Chaos ist es, einen besonders starken Feind aus der offenen Welt über eine weite Strecke zu „kiten“ – also ihn hinter sich herzuziehen, ohne dass er zurückgesetzt wird oder den Spieler-Charakter tötet. Jäger brillieren in der Regel in dieser Aufgabe, aber auch andere Klassen können das mit Ausdauer und Geschick erreichen.

Sobald man es geschafft hat, diesen Feind bis in eine Hauptstadt zu bringen, entfesselt sich das Chaos dann von alleine. Stadtwachen greifen in den Kampf ein, große Flächenzauber grillen Spieler und NPCs gleichermaßen und oft dauert es lange, bis der feindliche Mob endlich besiegt wurde und wieder Ruhe herrscht.

Diese Methode des “Trollens” geht zurück bis in die Zeit der ersten Beta-Tests von World of Warcraft. Schon damals hat man derlei versucht – und Blizzard am Ende sogar die Städte mit Mobs überrannt, um die Beta zu beenden.

Darum ist das gerade besonders frech: Besonders fies ist das aktuell, weil es keine Helden auf Stufe 60 gibt, die mal eben „aufräumen“ könnten. Denn in der Saison der Entdeckungen sind die Spielerinnen und Spieler aktuell auf Stufe 25 eingeschränkt, da die Saison in Phasen mit unterschiedlichen Level-Caps abläuft. Wenn also ein Elite-Gegner auf Stufe 50 oder höher in Sturmwind Amok läuft, dann können Allianz-Charaktere kaum etwas dagegen tun.

Aufgrund des Level-Unterschieds weicht der Mob ohnehin fast jedem Angriff aus oder widersteht Zaubern. Das führt dann zu einer sehr, sehr langen Schlacht mit jeder Menge Skelette und einiger frustrierter Helden, die doch nur ein paar Gold im Auktionshaus machen wollten.

Schließt ihr euch bei diesem Chaos regelmäßig an? Oder ist das eher nichts für euch?

Auch bei der Horde wird das gerne mal gemacht und Donnerfels von grünen Drachen attackiert.