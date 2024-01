WoW: Season of Discovery – Drache wütet in der Hauptstadt der Tauren, Spieler sind chancenlos

An den vermeintlich ruhigsten Orten kann Chaos ausbrechen. Das merkte die Horde nun in der „Saison der Entdeckungen“ in WoW Classic, als ein Drache durchdreht.

Wenn die Möglichkeiten begrenzt sind, dann werden die Spielerinnen und Spieler kreativ – gerade in den Varianten von WoW Classic. In der „Saison der Entdeckungen“ kam es nun zu einem großen Haufen an Skeletten von gefallenen Spielern, welche die eigentlich so friedliche Stadt Donnerfels zierten. Denn ein Drache, mit dem keiner rechnete, hat ziemlich gewütet.

Was ist in Donnerfels passiert? Auf dem „Season of Discovery“-Server „Crusader Strike“ dürften einige Spieler nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich in der friedlichen Stadt Donnerfels ein ziemliches Massaker ausbrach. NPCs und Spieler wurden gleichermaßen von Wucherwurzeln umhüllt und dann der Reihe nach verprügelt, sodass die Leichen sich türmten.

Denn der Mob „Emeraldon Tree Warder“ („Smaragdonbaumwärter“) hatte die Hauptstadt der Tauren gestürmt und machte kurzen Prozess aus den Bewohnern und allen Spielern, die dort nur friedlich ihre Bank-Geschäfte oder Auktionshaus-Verkäufe vorantreiben wollten.

Warum ist das beeindruckend? Faszinierend ist die ganze Angelegenheit, weil der Mob eine Stufe von 60 hat. Er ist also für das maximale Level von WoW Classic ausgelegt – und das kann aktuell noch gar nicht erreicht werden. Gegenwärtig sind die Charaktere alle auf Stufe 25 beschränkt. Die allermeisten Helden dürften also nach nur einem Angriff des Drachen sterben – Tanks überleben hier vielleicht auch noch bis zur zweiten Attacke.

Den Mob die ganze Strecke vom Eschental durch das Brachland, dann nach Mulgore und anschließend auf den Donnerfels zu ziehen, dürfte also ein ziemlicher Drahtseil-Akt gewesen sein.

Geht das auch in anderen Spielversionen? Solche Varianten des Trollens sind zwar ganz witzig, können aber auch zu Problemen führen – gerade in der „Hardcore“-Variante von WoW Classic. Auch dort gab es bereits Geschichten von besonders kreativen Spielern, die es geschafft haben, ahnungslose Bank-Twinks in einer Hauptstadt zu töten. Das ist zumindest auf die oben dargestellte Weise nicht möglich. Die allermeisten Feinde in WoW Classic Hardcore sind inzwischen an ihr Gebiet gebunden („leashed“) und können nicht bis in eine Hauptstadt gezogen werden.

Dennoch dürften einige Besucher in Donnerfels ziemlich doof aus der Wäsche geschaut haben, als plötzlich ein Elite-Drache die Bewohner der Stadt zerlegt.

Manche besonders blöden Tode in WoW werden sogar mit einem eigenen Cinematic geehrt.