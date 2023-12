Der wohl dümmste Tod in WoW Classic HC hat sein eigenes Cinematic bekommen

Ein Cinematic begeistert gerade die Fans von World of Warcraft. Dabei steht ein Orc im Vordergrund, der besonders amüsant ins digitale Gras beißt.

In den letzten Monaten erlebt World of Warcraft wieder einen Höhenflug. Das liegt nicht nur am guten Zustand von Dragonflight, sondern auch am großen Erfolg von World of Warcraft Classic Hardcore. Hier haben die Helden nur ein einziges Leben – wenn sie sterben, dann endet ihre Reise und sie müssen neu beginnen.

Auf dem Weg hin zu Stufe 60 haben viele Helden ihr Leben gelassen. Es ist zu einem großen Phänomen geworden, sich die lustigsten oder dümmsten Tode von bekannten Streamern anzuschauen. Oft sind Tausende live dabei gewesen, wie ihr Lieblingsstreamer einen vermeidbaren Fehler machte und so die Arbeit von Tagen und Stunden ruinierten.

Der wohl bekannteste dieser Tode wurde nun mit einem eigenen Cinematic honoriert.

Was war das für ein Tod? Es geht dabei um den Streamer Guzu. Dieser hatte seinen Krieger auf tragische und ziemlich lustige Weise im Dungeon „Der Tempel von Atal’Hakkar“ verloren. Die Gruppe kämpfte gerade gegen den grünen Drachen „Weaver“, als Guzu auf eine Frage im Chat einging. Er zeigte seiner Community das Mauspad von „Dragonflight“ und hielt es in die Kamera – nur um genau in diesem Augenblick vom Drachen in die Luft geschleudert zu werden.

Der Wurf beförderte Guzu direkt in das einzige, große Loch im Raum. Panisch versucht er noch, ein Noggenfogger-Elixir zu trinken, um mit etwas Glück „langsamer Fall“ zu aktivieren – doch vergeblich. Der Aufprall beendet die Geschichte des Kriegers für immer.

Was ist das für ein Cinematic? Das Video stammt vom YouTuber Hurricane. Er hat sich die Zeit genommen, die ganze Szene in moderner Grafik und mit jeder Menge Humor nachzustellen.

Hurricane ist bereits seit Jahren für seine hochwertigen Trailer rund um World of Warcraft bekannt. Tatsächlich sind seine Videos so gut gewesen, dass er seit einigen Jahren sogar offiziell Trailer für Blizzard erstellt – mal für besondere Ankündigungen in WoW Classic, manchmal auch für kompetitive Events, wie etwa die Dungeon-Turniere.

Der Streamer ist begeistert: Auch Guzu selbst zeigt sich von dem Video absolut begeistert. Als er im Stream darauf reagiert, kommt er selbst aus dem Lachen kaum noch raus und muss es gleich mehrfach in Folge sehen:

Besonders die vielen kleinen Details, wie das eingebaute Mauspad, die Suche nach dem Noggenfogger Elixir und sogar die Dämonische Rune (eine Anspielung auf einen anderen Tod von Guzu) machen das Video für ihn zu einer ziemlichen Ehrung.

Wer hätte gedacht, dass man einen der wohl „peinlichsten Momente“ eines WoW-Helden so episch aufbereiten kann?

Schaut ihr euch auch gerne die größten Fails in WoW Classic HC an? Oder könnt ihr dem gar nichts abgewinnen?