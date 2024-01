WoW verbietet die verhassten „GDKP-Runs“ – Community findet sofort ein Schlupfloch

Blizzard will eine neue Regel in World of Warcraft durchsetzen. Beute gegen Gold – das ist schon bald verboten.

In der Saison der Entdeckungen („Season of Discovery“) versucht World of Warcraft einige Neuerungen – nicht nur in Bezug auf Gameplay, sondern auch auf die Regeln. Jetzt gibt es eine Anpassung der Nutzungsbestimmungen. Eine beliebte Art der Gruppen-Regeln, das „GDKP-System“ wird verboten.

Doch es hat nur wenige Minuten gedauert, bis die Community schon einen Weg fand, diese neue Regel auszuhebeln.

Was sind GDKP-Runs? GDKP-Runs kommen vor allem in World of Warcraft Classic, Wrath of the Lich King Classic und der Saison der Entdeckungen vor. Wenn eine Gruppe einen Dungeon oder Raid betritt und sich auf GDKP-Regeln einigt, dann wird wertvolle Beute nicht einfach verwürfelt, sondern mittels Gold darauf geboten. Alle Spieler können so viel Gold wie sie wollen auf ein Item bieten und der Charakter mit dem höchsten Angebot bekommt den Zuschlag.

Das Gold wird dann an den Plündermeister übergeben, der dafür das Item herausrückt. Am Ende des Abends wird dann das so eingenommene Gold auf alle Teilnehmer des Raids aufgeteilt.

Was gibt es für eine neue Regel? GDKP-Runs sind in der zweiten Phase der Saison der Entdeckungen verboten. Blizzard sagt dazu im offiziellen WoW-Forum:

Mit dem Start von Phase 2 der Saison der Entdeckungen werden wir mit einer Regel-Änderung experimentieren: Wir werden nicht länger GDKP oder „Gold-Gebote“ in Raids und Dungeons der Saison der Entdeckungen unterstützen. (…) Wir definieren GDKP als jede Art von Dungeon- oder Raid-Besuch, bei dem Items als Belohnungen gegen Gold vergeben werden. Wir weisen darauf hin, dass wir mehrere Methoden haben, um herauszufinden, ob GDKP verwendet wurde – sowohl in als auch außerhalb der Instanzen.

Wo gilt diese Regel? Diese neue Regel des GDKP-Verbots gilt vorerst nur in der Saison der Entdeckungen, und zwar ab Phase 2, die mit dem 8. Februar beginnt. Wer danach noch an GDKP-Runs teilnimmt, der kann sich eine Accountstrafe einhandeln – das reicht von temporären Sperrungen bis hin zu permanenten Schließungen eines Accounts.

Die anderen WoW-Versionen – also Classic Era, Classic Hardcore, Wrath of the Lich King und Dragonflight sind davon nicht betroffen.

Warum macht Blizzard das? Blizzard ist bewusst, dass GDKP-Runs in einigen Fällen vollkommen legal ablaufen und es sich dabei auch um eine ganz normale Art der Gruppenfindung handeln kann. Allerdings weisen die Entwickler auch darauf hin, dass GDKP-Runs dafür sorgen, dass Bots und Gold-Verkäufer sich immer weiter entwickeln und in der Community immer mehr der Eindruck entsteht, man müsse Gold kaufen, um überhaupt mithalten zu können.

Ohne Gold als primäre Methode, sich Beute in Dungeons und Raids „kaufen“ zu können, sollte dieser Druck deutlich abnehmen.

Man betont allerdings, dass dies ein Experiment ist, um die Auswirkungen dieser neuen Regel zu beobachten und sie dann womöglich wieder zu streichen oder auf andere WoW-Versionen auszuweiten.

Mit GDKP verdient am Ende vor allem eine Gruppe: Illegale Goldseller.

Was ist das Problem? Es hat nur wenige Minuten gedauert, bis die Community bereits ein großes Schlupfloch in diesen neuen Regeln gefunden hat. Denn da Blizzard die GDKP-Runs klar über das Bieten von Gold definiert, haben die Spieler sofort eine Alternative auserkoren:

Wertvolle Ressourcen.

Anstatt Gold auf Gegenstände zu bieten, würde man einfach vor dem Raid festlegen, dass in bestimmten Ressourcen geboten wird – zum Beispiel Heiltränke, Erze oder Kräuter. Dann kostet ein Gegenstand eben nicht 3.000 Goldstücke, sondern zum Beispiel 120 Mythrilerze oder 50 Lila Lotus.

Zumindest im offiziellen Foren-Eintrag der Ankündigung zeigt sich die Community daher enttäuscht.

Nicht nur sind einige Kommentatoren generell für GDKP-Runs und finden es ärgerlich, dass Blizzard dagegen vorgeht – auch die Seite, die eigentlich klar gegen GDKP-Runs ist, zeigt sich von der neuen Regel enttäuscht, da sie sich so leicht umgehen lässt.

Ob Blizzard hier noch einmal nachbessert oder ihr in den kommenden Monaten dann mit wertvollen Ressourcen ganz legal auf Items bieten könnt, das bleibt wohl abzuwarten.

Was haltet ihr von der Idee? Gut, dass Blizzard versucht, gegen GDKP vorzugehen? Oder sollten sie da einfach die Finger von lassen?