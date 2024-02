Der härteste WoW-Modus aller Zeiten startet nächste Woche

Lange haben WoW-Fans gewartet, jetzt beginnt der härteste Spielmodus bereits in der kommenden Woche. Ihr seid komplett auf euch allein gestellt.

Wer sich den Classic-Welten von World of Warcraft zugeneigt sieht und dazu noch eine besondere Herausforderung sucht, der wagt sich an den „Hardcore“-Modus. Hier hat man nur ein einziges Leben und wenn man stirbt, dann ist die ganze Reise zuende.

Doch es geht noch eine Schippe härter. Denn im „Solo Self Found“-Modus seid ihr komplett auf euch allein gestellt. Das dürfte die härteste Challenge in WoW Classic sein, die es bisher gab – und sie startet bereits nächste Woche.

Was ist das für ein Modus? Im „Solo Self Found“-Modus gelten grundsätzlich die Einstellungen von „Hardcore“ – also dem Umstand, dass ihr nur ein einziges Leben habt und im Falle des Scheiterns euren Charakter verliert und löschen oder auf einen anderen Realm transferieren müsst.

Bei der „Self Found“-Option kommen aber noch weitere Einschränkungen hinzu:

Ihr könnt keine Post an andere Spielerinnen und Spieler versenden oder empfangen.

Ihr könnt nichts im Auktionshaus kaufen oder verkaufen.

Ihr könnt in keinster Weise mit anderen Spielerinnen und Spielern Handel treiben.

Kurz gesagt: Andere Spieler sind zwar in der Spielwelt unterwegs, aber die meisten sozialen Interaktionen mit ihnen, die zu einer Verbesserung des Charakters führen, sind nicht möglich.

Wann geht es los? Der „Solo Self Found“- („Selber-Finden“-)Modus startet bereits in der kommenden Woche, am Donnerstag den 29. Februar. Ab dann wird diese Option den bisherigen „Hardcore“-Realms hinzugefügt. Mittels einer zusätzlichen Einstellung könnt ihr bei eurer Charakter-Erstellung so festlegen, dass ihr euch dieser besonderen Herausforderung stellen wollt.

In jedem Fall benötigt diese Variante noch ein bisschen mehr Planung. Ihr solltet schon im Vorfeld wissen, welche Berufe der Charakter lernt, damit er sich selbst versorgen kann. Denn „mal eben einen Stapel Erz im Auktionshaus kaufen“ für Ingenieurskunst wird nicht funktionieren.

Werdet ihr euch dieser besonders harten HC-Challenge in WoW Classic stellen? Oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?

