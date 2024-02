WoW: Spieler ruiniert absichtlich zwei HC-Raids, wird gebannt – kündigt sein drittes Mal an

In World of Warcraft gibt es harmlose Trolle. Und dann gibt es einen Spieler, der jahrelang Pläne schmiedet, um eine Gilde zu zerstören.

World of Warcraft ist mehr als nur ein Spiel. Viele haben hier Freunde und manche sogar Partner für das ganze Leben gefunden. Aber auch Menschen mit deutlich sinistren Absichten tummeln sich in World of Warcraft – wie etwa der berühmt-berüchtigte „Tinyviolin“. Der hat jetzt zum zweiten Mal einen großen Teil einer WoW-Hardcore-Gilde getötet. Trotz einer Sperrung seines Accounts kündigt er an: Das dritte Mal wird kommen.

Wer ist Tinyviolin? Von dem Spieler Tinyviolin hatten wir vor einer Weile bereits berichtet. Er hat sich in die Gilde „HC Elite“ eingeschlichen, um diese dann von innen zu zersetzen. Die Gilde stellte sich der „Hardcore“-Challenge von World of Warcraft – also einem Spielmodus, in dem jeder Charakter nur ein Leben hat und bei dessen Ableben der Charakter als verloren gilt. Das Ziel war also klar: So viele Charaktere wie möglich in den Tod treiben.

Was hat dieser Spieler getan? Fast ein Jahr stellte er sich mit der Gilde gut, um dann im Raid Naxxramas seinen grausamen Plan in die Tat umzusetzen. Das Vertrauen in ihn war so groß, dass er sogar als Tank für den Kampf gegen die 4 Reiter, einen der härteren Kämpfe von Naxxramas, eingesetzt wurde. Nachdem der Kampf startete, zog er absichtlich seinen Boss in die falsche Ecke des Raumes und sorgte so dafür, dass ein Großteil der Charaktere starb.

Doch damit gab sich Tinyviolin noch lange nicht zufrieden. Danach hatte er sich ein weiteres Mal in eine Gilde geschlichen – und den Plan erneut verfolgt. Dieses Mal sollte die Stunde der Wahrheit in Ahn’qiraj schlagen, beim finalen Endboss C’thun. Hier aktivierte er den Boss und sorgte damit dafür, dass mehrere Spieler des Raids quasi den sofortigen Tod fanden.

Auch der Streamer Asmongold hat auf den Vorfall reagiert:

Was geschah dann? Offensichtlich wurde er für dieses Verhalten von mehreren Spielern gemeldet – und kurze Zeit später wurde sein Account gesperrt und das wohl permanent. Allerdings lässt sich Tinyviolin davon nicht aufhalten. Es ist davon auszugehen, dass er mehrere WoW-Accounts besitzt und diese wohl vor allem einkauft (was eigentlich verboten ist). Denn er kündigte daraufhin an: „Das war der Tag der Abrechnung 2.0. Der 3. Tag der Abrechnung ist bereits in Planung und er wird kommen.“

Warum macht er das? Warum er immer wieder HC Elite als Ziel auswählt, um den Gildenkollegen den Tag zu ruinieren, begründet er in einem Stream. Ob das ein valider Grund ist, sei mal dahingestellt, denn er sagt:

Weil sie verdammte blauhaarige Nerds sind und schlechte Dinge geschehen schlechten Leuten. HC Elite sind Abschaum.

Auch wenn diese Troll-Versuche für Zuschauer sicher einen gewissen Unterhaltungswert haben, ruiniert er damit doch jedes Mal die Arbeit von Hunderten Stunden seiner Mitspieler, die immer wieder einen Charakter hochleveln und ihn auf Raidniveau vorbereiten.

Was haltet ihr von so einem Verhalten? Einfach eine lustige Art des Trollens? Oder doch ein eher besorgniserregendes Benehmen?