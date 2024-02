WoW: Spieler will beweisen, dass es keinen Kundendienst gibt, stellt eine fiese Falle

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hallo, mein Account wurde permanent gesperrt, weil ich mit meinem Magier den „Chat missbraucht“ habe. Da steht, dass mein Account permanent gesperrt wurde. Ich habe nichts getan, was ist da los? Es gab nicht einmal irgendwelche Meldungen! Bitte antwortet so schnell wie möglich.

Was hat er geschrieben? In seinem Ticket an Blizzard schrieb er:

Was hat der Spieler getan? Weil sich in den letzten Monaten immer mehr Gerüchte und Hinweise häuften, dass Anfragen wegen ungerechtfertigten Accountstrafen nur Beachtung finden, wenn man auf Twitter/X oder auf Reddit für viel öffentliche Aufmerksamkeit sorgt , wollte der Nutzer h3lnwein herausfinden, wie es wirklich um den Kundendienst steht:

Vor Jahren war Blizzard und gerade World of Warcraft für seinen exzellenten Kunden-Support bekannt. Noch heute berichten Veteranen davon, wie sie Game Master in der offenen Spielwelt angetroffen haben, die sich um ihre Probleme gekümmert haben.

Ob Blizzard bei einem Bann in World of Warcraft helfen kann? Nein, denn der Bann war gerecht. Selbst dann, wenn man gar nicht gebannt wurde.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to