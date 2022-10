Die Söhne Hodirs sind eine wichtige Ruf-Fraktion in WotLK Classic und um sie freizuschalten, müsst ihr eine relativ lange Questreihe abschließen. Anschließend erhaltet ihr Zugang zu einer Handvoll täglicher Quests, mit denen ihr weitere Rufpunkte farmen könnt. Mit ehrfürchtigem Ruf habt ihr dann endlich Zugang zu den besten Verzauberungen für Schulter-Items, sowie zwei Mammut-Reittieren. Die Verzauberungen sind nicht nur für jeden Raider Pflicht, ihr könnt sie sogar accountweit an eure anderen Charaktere verschicken. MeinMMO verrät euch, wie ihr mit wenig Aufwand schnell einen ehrfürchtigen Ruf erlangt.

Wie schaltet man die Söhne Hodirs frei? Wenn ihr die Fraktion der Söhne Hodirs freischalten wollt, müsst ihr die Sturmgipfel aufsuchen. Am Eingang zu der Zone findet ihr das kleine Goblin-Camp „K3“. Dort findet ihr „Gretchen Zischelfunken“, welche euch darum bittet, gefangene Goblins zu befreien. Die Quest heißt „Sie haben unsere Männer!“ und startet die Reihe, welche letzten Endes die Fraktion der Söhne Hodirs freischaltet.

Eure Aufgaben führen euch kreuz und quer durch die Sturmgipfel und es ist gut möglich, dass ihr bereits einige dieser Quests abgeschlossen habt, solltet ihr die Sturmgipfel auf eurem Weg zu Stufe 80 erkundet haben. Sobald ihr in das Gebiet „Dun Niffelem“ gelangt, seid ihr an der richtigen Stelle angelangt. Helft den Frostriesen aus und schon habt ihr die täglichen Quests freigeschaltet. Manche Fans finden das Leveln in WotLK Classic zu hart, hat man aber erst einmal einen Charakter auf Stufe 80, wird vieles einfacher.

Mit täglichen Quests zum ehrfürchtigem Ruf bei den Söhnen Hodirs

Habt ihr die Questreihe abgeschlossen und die Fraktion freigespielt, könnt ihr mit den täglichen Quests starten. Ihr könnt täglich zunächst 5 Quests für Ruf bei den Söhnen Hodirs abschließen. Vier dieser Quests geben euch 350 Ruf und eine Aufgabe belohnt euch sogar mit satten 500 Rufpunkten. Habt ihr die Rufstufe „Respektvoll“ erreicht, kommt eine weitere Quest dazu, welche euch ebenfalls 350 Ruf gibt. Insgesamt könnt ihr mit diesen Quests täglich also 1.900 Ruf erspielen und sobald ihr „Respektvoll“ seid, sogar ganze 2.250 Ruf.

Wir haben die Quests im Folgenden aufgelistet und erklären euch, wie ihr die Aufgaben erfolgreich abschließt. Die Quests liegen alle recht nah bei einander, ihr müsst also keine langen Wege laufen und solltet etwa eine halbe Stunde Zeit einplanen, um alles zu erledigen. Weil viele Dinge, wie zum Beispiel Ruf farmen, in Wrath of the Lich King nicht mehr so zeitintensiv sind wie noch in Burning Crusade, macht WotLK Classic auch Spaß, wenn man nicht so viel Zeit hat.

Die täglichen Quests für die Söhne Hodirs finden alle in dem rot markierten Bereich der Sturmgipfel statt. Dort könnt ihr ebenfalls „Immerfrostsplitter“ sammeln. Die gelb markierten Gebiete zeigen die Orte an, an denen ihr die jeweiligen Quests erledigen müsst.

Drachentöten leicht gemacht

Die Quest „Drachentöten leicht gemacht“ ist mit Abstand die komplizierteste Quest, die es hier zu erledigen gibt. Doch hat man den Dreh einmal raus, ist es eigentlich gar nicht so schwer.

Begebt euch von Dun Niffelem nach Westen. Dort findet ihr blaue Protodrachen – eure Aufgabe ist es nun, diese zu bezwingen. Visiert einen Drachen an und nutzt das Questitem „Speer von Hodir“. Der Drache wird euch daraufhin packen und in die Luft fliegen. Von da an ist es ein Vehikel-Kampf, der sich in 2 Phasen unterteilt.

In der ersten Phase müsst ihr die Lebenspunkte des Protodrachen auf 25 Prozent reduzieren. Dazu bekommt ihr 4 neue Fähigkeiten: Weicht den Krallen des Drachen mit der Fähigkeit „Klauen Ausweichen“ aus, sobald die Meldung erscheint, dass er euch angreift und achtet mit „Zupacken“ darauf, dass ihr nicht den Halt verliert. Es ist wichtig, immer genügend Stapel des „Griff“-Buffs aktiv zu haben. Sinkt dieser auf null, ist die Quest fehlgeschlagen. Ein guter Richtwert sind um die 65 Stapel des „Griff“-Buffs, denkt also daran, so oft es geht die „Zupacken“ Fähigkeit zu verwenden.

Die Fähigkeit „Rachsüchtiger Speerstoß“ verursacht viel Schaden und ihr solltet sie sofort nutzen, sobald sie verfügbar ist, da sie 10 Sekunden Abklingzeit hat. Die Fähigkeit „Speerstoß“ verursacht nur moderaten Schaden und kann von euch immer dann verwendet werden, wenn ihr grade keine der anderen Fähigkeiten nutzen müsst.

Sobald ihr die Lebenspunkte des Drachen auf 25 Prozent reduziert habt, beginnt die zweite Phase des Kampfes. Der Drache versucht euch zu verschlingen und ihr müsst euch aus seinem Maul befreien. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod, da ihr nun konstant Schaden erleidet. Mit der Fähigkeit „Kiefer des Todes“ verursacht der Protodrache in dieser Phase jede Sekunde 3 Prozent euer Gesundheit als Schaden.

Nutzt die Fähigkeit „Kiefer auseinderdrücken“, um einen Buff zu stapeln. Dieser Buff erhöht die Chance, dass euer Angriff „Fataler Stoß“ erfolgreich ist. Da euer Angriff ohne den Buff keine Chance auf Erfolg hat, solltet ihr ungefähr 15 bis 20 Stapel sammeln, bevor ihr „Fataler Stoß“ anwendet. Einmal besiegt fällt der Protodrache zu Boden und die Quest ist erfolgreich abgeschlossen. Für eure Mühen erhaltet ihr satte 500 Rufpunkte.

Jagd auf Spione

Für diese Quest müsst ihr westlich von Dun Niffelem nach der Leiche eines großen Worgs suchen. Nutzt in dessen unmittelbarer Nähe das Questitem „Fangzahn eines astralen Worgs“ und ein Geisterwolf erscheint. Dieser nimmt die Witterung von „Sturmgeschmiedeten Spitzeln“ auf, die es zu besiegen gilt. Wiederholt das ganze 3 Mal und die Quest ist erfolgreich abgeschlossen und ihr werdet mit 350 Rufpunkten belohnt.

Eine schmierige Säuberung

Gleich nebenan zu „Jagd auf Spione“ könnt ihr die Quest „Eine schmierige Säuberung“ abschließen. Diese Quest ist sicherlich die einfachste tägliche Quest, die ihr für die Söhne Hodirs erledigen könnt. Sucht dazu die Höhle auf, die sich ganz in der Nähe der Leiche des großen Worgs befindet. Dort trefft ihr auf schleimige Monster mit dem Namen „Rohöl“. Ihr müsst 5 dieser Kreaturen besiegen und 5 Einheiten „Viskoses Öl“ von ihnen plündern. Die Quest ist schnell erledigt und belohnt euch mit 350 Rufpunkten.

Heiß und Kalt

Für diese Quest müsst ihr das Gebiet östlich von Dun Niffelem besuchen. Dort findet ihr auf einem gefrorenen See einige elementare Gegner mit dem Namen „Zerbrechlicher Klagegeist“. Besiegt so viele von ihnen, bis ihr 6 „Essenz des Eises“ gesammelt habt. Begebt euch dann süd-östlich zu dem Ort, wo ihr auf einen großen Amboss und einige Feuerelementare trefft. Benutzt dort die „Essenz des Eises“, um glühende Metallteile zu kühlen. Anschließend könnt ihr sie einsammeln und die Quest ist erledigt. Auch hier kassiert ihr 350 Rufpunkte.

Hodirs Ruf

Begebt euch zum Gebiet „Donnerfall“. An diesem imposanten Ort trefft ihr auf zahlreiche Geister einer lang vergangenen Schlacht. Euere Aufgabe ist es, jeweils 5 „Vorfahre von Niffelem“ und 5 „Ruhelose Frosterben“ zu besiegen. Nutzt anschließend das Questitems „Hodirs Horn“ und seht zu, wie die Geister ihren Frieden finden. Für das Abschließen der Quest erhaltet ihr 350 Ruf.

Angrim füttern

Diese Quest wird erst verfügbar, wenn ihr die Rufstufe „Respektvoll“ erreicht habt. Aber keine Sorge, auche diese Quest ist schnell erledigt. Begebt euch erneut in das Gebiet westlich von Dun Niffelem, wo ihr bereits die täglichen Quests „Jagd auf Spione“ und „Eine schmierige Säuberung“ abschlossen habt. Dort trefft ihr auf riesige Würmer, die „Jormungar“. Nehmt sie ins Ziel und nutzt das Questitem „Angrims Zahn“. Anschließend müsst ihr die Monster nur noch besiegen. Nach insgesamt 5 Monstern ist auch diese Quest erledigt und ihr erhaltet weitere 350 Rufpunkte als Belohnung.

Ihr habt die täglichen Quest bereits erledigt, wollt aber noch mehr Ruf haben?

Kein Problem! Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, wie ihr noch mehr Ruf erhalten könnt. Von den meisten Gegnern in den Sturmgipfeln, den Hallen des Steins und den Hallen der Blitze könnt ihr „Relikte von Ulduar“ plündern. Diese können zu jeweils 10 Einheiten in Dun Niffelem für 500 Ruf eingetauscht werden. Habt ein bisschen Gold auf der hohen Kante, könnt ihr die „Relikte von Ulduar“ auch im Auktionshaus kaufen.

Ein weiterer Gegenstand, den ihr für Ruf bei den Söhnen Hodirs eintauschen könnt, ist der „Immerfrostsplitter“. Diese Gegenstände sehen aus wie kleine Eiszapfen und sind gar nicht so leicht zu finden. Es lohnt sich aber rund um Dun Niffelem nach ihnen Ausschau zu halten, denn ihr erhaltet 350 Ruf, wenn ihr sie eintauscht. Zusätzlich zu den oben genannten Aktivitäten könnt ihr weitere 400 Rufpunkte einheimsen, wenn ihr die tägliche Quest für einen normalen Dungeon abschließt. Diese Quest könnt ihr in Dalaran nahe der Violleten Festung annehmen. Wählt als Belohnung einfach das Ruf-Token für die Söhne Hodirs aus.

