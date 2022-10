WoW WotLK Classic: Level 80 – was nun? Guide mit Tipps für frische 80er

Auf eurem Weg zu Stufe 80 WoW: WotLK Classic habt ihr den Heulenden Fjord erkundet, die Trolle in Zul’Drak bezwungen und die Sturmgipfel erklommen. Falls ihr jetzt durch das magische Dalaran spaziert und euch fragt, wie es weitergeht, dann sind hier einige Tipps für euch, mit denen ihr euch optimal aufs Endgame vorbereiten könnt.

Sobald ihr die Maximalstufe erreicht habt, stehen euch in WoW Classic: WotLK viele Möglichkeiten offen. Besonders für Neulinge oder Wiedereinsteiger kann das im ersten Moment durchaus überfordernd wirken. Heroische Dungeons erkunden, Berufe leveln oder doch lieber Gold farmen?

Auch Veteranen sollten ein paar Dinge beachten, wenn sie optimal ins Endgame starten wollen. MeinMMO hat euch dafür eine handvoll Tipps zusammengestellt, mit denen ihr euch in Windeseile optimal auf Naxxramas oder die Arena vorbereiten könnt.

Schaut euch hier den epischen Trailer zu Wrath of the Lich King an:

Mit Quests Gold, Ruf und Embleme verdienen

Sobald ihr die Maximalstufe erreicht habt, sollte eure erste Priorität sein, eure verbleibenden Quests abzuschließen. Keine Sorge, niemand verlangt, dass ihr alles auf einmal erledigt. Wann immer ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr ein paar Quests abarbeiten. Das ist in WotLK besonders lukrativ, da ihr zusätzliche Belohnungen für das Abschließen von Quests bekommt.

Gold – Wenn ihr auf der Maximalstufe eine Quest abschließt, werden die Erfahrungspunkte, die ihr noch während der Levelphase erhalten hättet, in Gold konvertiert. Je nachdem, wie viele Quests ihr also übrig habt, könnt ihr auf diese Weise eine ganze Menge Gold verdienen. Dabei gilt: Je höher das Level der Quests, desto mehr Gold gibt es als Belohnung. In höherstufigen Gebieten wie Eiskrone oder Sturmgipfel verdient ihr mehr als in der Boreanischen Tundra. Wenn ihr zum Beispiel alle Quests in Eiskrone erst mit Level 80 abschließt, kommen gut und gerne 2000 – 2500 Gold zusammen.

Embleme – Eine wichtige Neuerung mit WotLK ist außerdem, dass ihr für das Abschließen von bestimmten Quest Embleme des Heldentums erhalten könnt. Diese funktionieren als Währung, mit der ihr mächtige epische Ausrüstung oder Erbstücke kaufen könnt – ganz ähnlich wie schon Abzeichen der Gerechtigkeit aus The Burning Crusade.

Tägliche Quests – Ein anderes Feature, dass ihr vielleicht schon aus The Burning Crusade oder dem modernen WoW kennt, sind die täglichen Quests. In Wrath of the Lichking gibt es auch davon wieder jede Menge. Zu Beginn solltet ihr euch aber nur auf die wichtigsten konzentrieren, um bei bestimmten Fraktionen möglichst schnell einen ehrfürchtigen Ruf zu erlangen.

Mit Wappenröcken bekommt ihr zusätzlichen Ruf

Wie in jeder Erweiterung gibt es auch in WotLK wieder mächtige Ruf-Belohnungen. Konzentriert euch hier vor allem die einzigartigen Verzauberungen, die ihr ab der Rufstufe „Respektvoll“ erhalten könnt. Zwar gibt es auch epische Belohnungen, doch die werdet ihr relativ schnell wieder ersetzen.

Quests – Die Grundlage jedes Rufgewinns ist das Erledigen von Quests. Habt ihr die Maximalstufe einmal erreicht, dann dürften euch die meisten Fraktionen des eisigen Nordens bereits freundlich gegenüberstehen. Je nachdem, welche Gebiete ihr beim Leveln besucht habt, kann es aber noch Fraktionen geben, die ihr erst noch freispielen müsst. Die „Ritter der Schwarzen Klinge“ zum Beispiel, werden erst verfügbar, wenn ihr in Eiskrone gequestet habt.

Wappenröcke – Die 4 größten Fraktionen, die Kirin Tor, der Argentum Kreuzzug, die Ritter der Schwarzen Klinge und der Wyrmruhpakt, bieten euch ab freundlichem Ruf die Option, einen Wappenrock für 1 Gold beim jeweiligen Rüstmeister zu kaufen. Wenn ihr eines dieser Items ausrüstet, erhaltet ihr in normalen Dungeons ein höheres Level sowie in heroischen Dungeons, Ruf für die jeweilige Fraktion. Ihr solltet also grundsätzlich immer einen Fraktionswappenrock ausgerüstet haben.

Tägliche Quests – Ihr solltet euch hier auf diejenigen Fraktionen konzentrieren, die keine Option zum Kauf eines Wappenrocks bieten. An erster Stelle stehen deshalb die Söhne des Hodir, welche in den Sturmgipfeln heimisch sind. Auf den Rufstufen „Respektvoll“ und „Ehrfürchtig“ könnt ihr hier starke Schulterverzauberungen erwerben. Das Besondere daran: Die Verzauberungen sind an euren Account gebunden, das bedeutet, dass ihr den Ruf nur mit einem Charakter farmen müsst. Seid ihr einmal „Ehrfürchtig“, könnt ihr die Verzauberungen an alle eure anderen Charaktere verschicken. Das klappt sogar über Servergrenzen hinweg!

Ganz allgemein sollten Heiler den Wyrmruhpakt priorisieren, weil es dort die entsprechende Kopfverzauberung gibt. Nahkämpfer und Jäger werden bei den Rittern der Schwarzen Klinge fündig. Tanks finden ihre Verzauberung beim Argentum Kreuzzug und alle Zauberwirker bei den Kirin Tor.

Heroische Dungeons – tägliche Quests nicht vergessen

Dungeons – Anders als noch in Burning Crusade benötigt ihr keine Schlüssel mehr, um heroische Dungeons betreten zu können. Die einzige Ausnahme ist die Violette Festung. Den hierfür notwendigen Schlüssel bekommt ihr am Ende einer kleinen Questreihe, die bei Rhonin, dem Anführer der Kirin Tor, beginnt. Zur Not kann euch aber auch ein Gruppenmitglied die Tür öffnen, sofern es die Quest bereits abgeschlossen hat und im Besitz des Schlüssels ist. Schurken haben überdies die Möglichkeit das Schloss zu knacken.

Schnappt euch also 4 Freunde, geht mit eurer Gilde oder nutzt das neue Tool zur Gruppensuche. Ihr könnt die Dungeons in Angriff nehmen, welche euch die meisten Upgrades bieten, oder aber so viele Dungeons wie möglich absolvieren. Je mehr heroische Dungeons ihr macht, desto mehr Embleme gibt es als Belohnung. Deshalb sind die sogenannten „Welt-Touren“, bei denen alle verfügbaren Dungeons nacheinander abgelaufen werden, sehr beliebt.

Wir empfehlen außerdem, die täglichen Dungeon-Quests abzuschließen. Auf diese Weise bekommt ihr zusätzliche Embleme und Ruf-Token eurer Wahl.

PvP & Arena – So kommt ihr einfach an Ehre

Wenn ihr auf der Suche nach schnellen Upgrades seid, dann könnte sich ein bisschen PvP für euch lohnen. Als Belohnungen winken Halsketten, Ringe, Schmuckstücke, Armschienen und Umhänge. All diese Items erfordern lediglich Ehrenpunkte. Arenapunkte und Rating sind dafür nicht erforderlich. Glücklicherweise ist der „Honor-Grind“ weitaus weniger anstrengend als noch in The Burning Crusade, da ihr im Schnitt wesentlich mehr Ehre als Schalchtfeldbelohnung bekommt.

Tägliche PvP-Quest – Täglich gibt es Bonusehre und Arenapunkte, wenn ihr ein bestimmtes, täglich wechselndes Schlachtfeld erfolgreich abschließt. Die Quest könnt ihr zum Beispiel in Sturmwind annehmen.

Zufälliges Schlachtfeld – Über das PvP-Tab könnt ihr euch von überall her für Schlachtfelder anmelden. Ihr findet dort auch die Option, ein zufälliges Schlachtfeld zu absolvieren. Als Belohnung winken hier zusätzliche Ehrenpunkte und 25 Arenapunkte.

Tausendwinter – Alle 3 Stunden könnt ihr von Dalaran oder Tausendwinter aus an einer epischen Schlacht mit Belagerungswaffen teilnehmen. Ihr solltet diese Möglichkeit unbedingt nutzen, denn als Belohnung winken jede Menge Ehrenpunkte. Zusätzlich gibt es Marken von Tausenwinter, mit denen ihr epische Kopf- und Fußrüstungen, Erbstücke und Juwelen kaufen könnt.

Archavons Kammer – Dieser Mini-Raid ist immer dann verfügbar, wenn jemand aus eurer Fraktion die Schalcht von Tausendwinter gewonnen hat. Aktuell gibt es nur einen Boss, mit jeder Content-Phase kommt aber ein weiterer dazu. Der Kampf ist relativ einfach und kann sowohl im 10-Spieler-Modus als auch mit 25 Spielern bestritten werden. Als Belohnungen winken jeweils Tier- oder Arena-Set Items der aktuellen Saison, beziehungsweise des aktuellen Raids.

Berufe – Was sich lohnt und was ihr vermeiden solltet

Auch in Wrath of the Lich King könnt ihr durch eure Berufe mächtige Gegenstände herstellen oder aber jede Menge Gold verdienen. Für die meisten Berufe reicht es aus Stufe 440 zu erreichen. Die letzten Level sind größtenteils hinter teuren Rezepten versperrt. Diese lohnen aktuell noch nicht wirklich, ihr könnt euch damit also noch etwas Zeit lassen.

Seht jedoch davon ab, gleich zu Beginn viel Gold für hergestellte Items auszugeben. Vom Itemlevel her sind diese genauso hoch wie Belohnungen aus heroischen Dungeons oder 10-Mann-Raids. Es gibt zwar einige Ausnahmen, doch diese sind in den meisten Fällen auch entsprechend teuer.

Zusammenfassung

In Wrath of the Lich greifen viele Systeme wie ein gut geschmiertes Getriebe ineinander. Euch stehen also viele Möglichkeiten offen, euren Charakter zu verbessern. Für jeden Spielertyp ist etwas dabei und natürlich solltet ihr in erste Linie das tun, was euch Spaß macht. Mit ein paar kleinen Optimierungen könnt ihr aber eine ganze Menge erreichen: Ihr könnt euch zwischen Ruf und Gold farmen nicht entscheiden? Beim Questen bekommt ihr beides!

Grade ist keine Gruppe für den Dungeon eurer Wahl verfügbar oder eure Freunde sind noch offline? Schaut doch, ob Tausendwinter aktuell im Gange ist. Vielleicht reicht die Ehre schon, um das nächste epische Item abzustauben.

Tragt also stets einen Fraktionwappenrock, wenn ihr Dungeons besucht. Erledigt alle Quests, die ihr noch offen habt und priorisiert dabei solche, die euch Ruf bei einer nützlichen Fraktion geben. Wenn verfügbar, erledigt die täglichen Quests, um noch schneller an Rufpunkte zu gelangen. Denkt an Tausendwinter und nehmt an der epischen Schlacht teil, um ohne großen Aufwand viele Ehrenpunkte zu verdienen.

Außerdem solltet ihr euch teure Items aus dem Aktionshaus sparen und das Gold lieber investieren, um eure eigenen Berufe zu leveln. Wenn ihr einige dieser Tipps beachtet, dann solltet ihr in kürzester Zeit für Naxxramas gewappnet sein!

Jetzt sind wir neugierig: Ist euer Ruf bei allen Fraktionen schon auf „Ehrfürchtig“? Habt ihr Naxxramas schon bezwungen? Oder geht ihr das Ganze lieber ruhiger an? Habt ihr noch weitere Tipps, die ihr mit der Community teilen wollt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

WoW: WotLK Classic: Behaltet bei all den Glyphen den Überblick: Die besten Glyphen für eure Klasse in der Übersicht.