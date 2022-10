WotLK Classic: Wie komme ich nach Dalaran? Tricks und Quests erklärt

Dalaran ist die neue Hauptstadt in WoW WotLK Classic und viele Spieler wollen dahin. Wir zeigen euch alles zu Portalen und wie ihr beim Leveln immer wieder dorthin reisen könnt, ohne einen Ruhestein in Dalaran zu platzieren.

Was ist Dalaran? Die fliegende Stadt über dem Kristallsangwald in Nordend ist ein wichtiger Treffpunkt in WotLK Classic. Dort gibt es Lehrer für die verschiedensten Berufe, große Bank-Gebäude und Portale in die Hauptstädte der Horde und der Allianz. Dort könnt ihr euch für BGs und Arena anmelden und Stunden investieren, Münzen aus einem Glücksbrunnen zu fischen.

Kein Wunder, dass bei dieser Vielfalt alle nach Dalaran reisen wollen. In diesem Artikel zeigen wir euch die verschiedenen Wege, um nach Dalaran zu reisen, in der Übersicht.

Magier-Portal – Ein sehr leichter Weg

Wie funktioniert das? Als Magier könnt ihr ab Stufe 74 den Zauber Portal: Dalaran erlernen. Damit erschafft ihr ein Portal, das es Gruppenmitgliedern ermöglicht, nach Dalaran zu reisen.

Wenn ihr selbst kein Magier seid, könnt ihr in den Hauptstädten oder an anderen Orten nach einem fragen. Der kann euch dann in eine Gruppe einladen, sodass sein Portal für euch nutzbar wird. Haltet euch aber Trinkgeld für diesen Service bereit, den ihr vor dem Betreten bezahlt.

Ein Blick von oben auf Dalaran

Euer erster Besuch – Was tun? Seid ihr mit Hilfe eines Magiers nach Dalaran gelangt, dann könnt ihr euch jetzt euren Ruhestein in einem der Gasthäuser platzieren.

Öffnet die Karte – Ihr findet dort Krasus Landeplatz. Holt euch den Flugpunkt

Nutzt jetzt das Portal, um ins Startgebiet zu kommen. Portal nach Orgrimmar oder Sturmwind, wenn ihr in die Boreanische Tundra wollt. Portal nach Unterstadt oder Eisenschmiede, wenn ihr im Heulenden Fjord beginnen wollt. Wie ihr mit Zeppelinen und Schiffen in die Startgebiete von Nordend kommt

Geht dann, angekommen im Fjord oder der Tundra, bald zu einem Flugmeister. Dazu bieten sich die Orte Kamagua im Fjord und Unu’pe in der Tundra an. Nehmt die Flugpunkte mit und geht an einem dieser Orte auf das Schildkrötenschiff. Das bringt euch dann an den Hafen Moa’ki in der Drachenöde. Sprecht dort auch mit dem Flugmeister.

Nun habt ihr eine feste Flug-Verbindung nach Dalaran.

Quest: Das magische Königreich Dalaran (nicht abgeben!)

Was ist das für eine Quest? Ab Level 74 erhaltet ihr die Quest „Das magische Königreich Dalaran“. In der Quest geht es drum, mit einem NPC zu sprechen, der euch dann nach Dalaran teleportiert. Verschiedene NPCs in Nordend verteilen die Quest und teleportieren euch. Das sind:

Horde:

Magistrix Kaelana 41.6 53.6 in der Boreanischen Tundra (Kriegshymnenfeste)

Magister Varenthas 79.4 29.4 im Heulenden Fjord (Hafen der Vergeltung)

Magistrix Phaelista 20.6 64.2 in den Grizzlyhügeln (Burg Siegeswall)

Magister Tyr’ganal 76.8 63.2 in der Drachenöde (Gallgrimm)

Abbild des Ermagiers Aethas Sonnenhäscher 38.0 46.2 in der Drachenöde (Agmars Hammer)

Magister Teronus III 40.6 66.6 in Zul’Drak (Argentumswache)

Allianz:

Baron Ulrik von Stromheim 58.6 62.8 im Heulenden Fjord (Valgarde)

Magister Dath’omere 58.6 68.2 in der Boreanischen Tundra (Valianzfeste)

Abbild der Erzmagierin Modera 29.0 55.4 in der Drachenöde (Sternenruh)

Vas der Unstete 78.8 45.4 in der Drachenöde (Feste Wintergarde)

Magistrix Haelenai 32.0 59.8 in den Grizzlyhügeln (Ammertannhütte)

Magister Teronus III 40.6 66.6 in Zul’Drak (Argentumswache)

Das ist der Trick: Wenn ihr mit einem der NPCs sprecht, teleportieren sie euch nach Dalaran. Wenn ihr diese Quest dort aber nicht abgebt, könnt ihr jederzeit bei einem der oben aufgelisteten NPCs eine Teleportation nach Dalaran erhalten. Es lohnt sich, diese Quest nicht abzugeben, um während des Levelns immer wieder mit Hilfe der NPCs nach Dalaran zu reisen.

Mit dem Flugmount nach Dalaran fliegen

Wie geht das? Um in Dalaran fliegen zu können, benötigt ihr den Kaltwetterflug. Der kostet euch 1.000 Gold. Damit könnt ihr dann einfach mit eurem Flugmount nach Dalaran fliegen und dort landen. Einen „Eingang“ hat Dalaran in dem Sinne nicht. Ihr könnt einfach von oben dort anfliegen und landen.

Alles zum Kaltwetterflug und wie ihr euren Twinks schon früh das Fliegen lehren könnt.