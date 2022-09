WoW: WotLK Classic – Die besten Glyphen für eure Klasse in der Übersicht

Mit Wrath of the Lich King, der zweiten Erweiterung von WoW Classic, könnt ihr eure Charaktere dank Inschriftenkunde stärker optimieren als je zuvor. MeinMMO erklärt euch, wie die Glyphen funktionieren, was die optimale Kombination für eure Klasse ist.

Was sind Glyphen? In Wrath of the Lich King Classic sind Glyphen Verbrauchsgegenstände, die durch den neuen Beruf Inschriftenkunde hergestellt werden. Mit Glyphen könnt ihr eure Klassenfertigkeiten individuell an euren Spielstil anpassen.

Sie verstärken bestimmte Fähigkeiten oder fügen sogar neue Effekte hinzu. Je nach Spielinhalt solltet ihr daher unterschiedliche Glyphen nutzen. Anders als im modernen WoW, verbraucht ihr eure Glyphen jedoch beim Einsatz.

In WotLK Classic sind die Glyphen an eure Talente gekoppelt. Wenn ihr eine Glyphe erlernt, bleibt sie so lange aktiv, bis ihr sie durch eine andere Glyphe ersetzt oder eure Talente neu verteilt. Wenn ihr eine Glyphe durch eine andere ersetzt, geht die ursprüngliche Glyphe verloren – ähnlich wie bei Verzauberungen auf Items oder Edelsteinen.

Wie funktionieren Glyphen? Glyphen unterscheiden sich in zwei Typen: Erhebliche Glyphen und geringe Glyphen.

Erheblich Glyphen verändern oder verbessern individuelle Klassenfertigkeiten, wie zum Beispiel die Dauer eines Schaden-über-Zeit-Effekts. Geringe Glyphen können beispielsweise die Abklingzeiten von Fähigkeiten reduzieren oder dafür sorgen, dass bestimmte Zauber keine Reagenzien mehr benötigen und auch kosmetische Effekte sind möglich.

Ihr könnt auf Level 80 jeweils 3 erhebliche Glyphen und 3 geringe Glyphen nutzen. Die Plätze dazu schaltet ihr auf unterschiedlichen Stufen frei:

Level 15: Zugriff auf 1 erhebliche Glyphe und 1 geringe Glyphe

Zugriff auf 1 erhebliche Glyphe und 1 geringe Glyphe Level 20: Zugriff auf die zweite erhebliche Glyphe

Zugriff auf die zweite erhebliche Glyphe Level 50: Zugriff auf die zweite geringe Glyphe

Zugriff auf die zweite geringe Glyphe Level 70: Zugriff auf die dritte geringe Glyphe

Zugriff auf die dritte geringe Glyphe Level 80: Zugriff auf die dritte erhebliche Glyphe

Woher stammen die Infos? MeinMMO hat auf der Suche nach den besten Glyphen für euch jede Menge Guides, etwa von wowhead, als auch Klassendiscords durchstöbert. Im Anschluss findet ihr eine Aufstellung der besten Glyphen für eure Klasse und Spezialisierung.

Wir unterscheiden zusätzlich zwischen Glyphen, die sich fürs Leveln eignen und solchen, die fürs Maximallevel gedacht sind. Dabei beschränken wir uns auf erheblich Glyphen, da geringe Glyphen meist nach individuellen Vorlieben gewählt werden können.

Woher bekomme ich Glyphen? Für beide Arten von Glyphen gibt es jedoch eine Besonderheit: Inschriftenkundler können nicht einfach alle Glyphen beim Trainer lernen. Viele Glyphen müssen erst zufällig über den Skill „Inschriftenforschung von Nordend“ freigeschaltet werden.

So kurz nach Veröffentlichung von WoTLK Classic kann es also durchaus sein, dass Glyphen, die wir euch empfehlen, auf eurem Server noch nicht verfügbar sind. Vor allem, wenn der Inschriftenkundler eures Vertrauens noch in der Warteschlange steckt.

Ihr könnt dann entweder auf eine Glyphe zurückgreifen, die wir zum Leveln empfehlen, oder aber nach Lust und Laune wählen. Es ist immer besser, irgendeine Glyphe zu verwenden, als gar keine zu nutzen.

Was ist mit geringen Glyphen? Wir empfehlen euch hier ausschließlich erhebliche Glyphen, weil diese den größten Einfluss auf euren Charakter haben. Es gibt zwar einige geringe Glyphen, die durchaus nützlich sind, in den meisten Fällen ist ihr Nutzen aber nicht so groß.

Bedenkt jedoch, dass diese Liste nur als Orientierung dienen soll. Falls ihr andere Glyphen bevorzugt, weil sie besser zu eurem Spielstil passen, ist das vollkommen in Ordnung!

Die besten Glyphen für Todesritter

Blut (Tank)

Glyphe „Vampirblut“

Glyphe „Krankheit“

Glyphe „Tod und Verfall“ / Alternativ: Glyphe „Tanzende Runenwaffe“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Krankheit“

Glyphe „Vampirblut“

Frost (DD)

Glyphe „Froststoß“

Glyphe „Auslöschen“

Glyphe „Krankheit“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Froststoß“

Glyphe „Krankheit“

Unheilig (DD)

Glyphe „Eisige Berührung“

Glyphe „Ghul“

Glyphe „Tod und Verfall“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Eisige Berührung“

Glyphe „Ghul“

Die besten Glyphen für Druiden

Wildheit/Katze (DD)

Glyphe „Schreddern“

Glyphe „Zerfetzen“

Glyphe „Wildes Brüllen“ / Alternativ: Glyphe „Überlebensinstikt“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Schreddern“

Glyphe „Zerfetzen“

Wildheit/Bär (Tank)

Glyphe „Zermalmen“

Glyphe „Zerfleischen“

Glyphe „Überlebensinstikt“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Zermalmen“

Glyphe „Rasende Regeneration“

Wiederherstellung (Heiler)

Glyphe „Wildwuchs“

Glyphe „Rasche Heilung“

Glyphe „Hastige Verjüngung“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Hastige Verjüngung“

Gleichgewicht (DD)

Glyphe „Sternenregen“

Glyphe „Sternenfeuer“

Glyphe „Fokus“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Sternenfeuer“

Glyphe „Mondfeuer“

Die besten Glyphen für Jäger

Überleben (DD)

Glyphe „Tödlicher Schuss“

Glyphe „Schlangenbiss“

Glyphe „Explosivschuss“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Mal des Jägers“

Glyphe „Schlangenbiss“

Treffsicherheit (DD)

Glyphe „Schimärenschuss“

Glyphe „Schlangenbiss“

Glyphe „Zuverlässiger Schuss“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Gezielter Schuss“

Glyphe „Schlangenbiss“

Tierherrschaft (DD)

Glyphe „Zorn des Wildtiers“

Glyphe „Schlangenbiss“

Glyphe „Zuverlässiger Schuss“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Mal des Jägers“

Glyphe „Schlangenbiss“

Die besten Glyphen für Magier

Frost (DD)

Glyphe „Ewiges Wasser“

Glyphe „Frostblitz“

Glyphe „Glühende Rüstung“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Ewiges Wasser“

Glyphe „Manaedelstein“

Arkan (DD)

Glyphe „Arkanschalg“

Glyphe „Arkane Geschosse“

Glyphe „Glühende Rüstung“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Arkanschlag“

Glyphe „Arkane Geschosse“

Feuer (DD)

Glyphe „Feuerball“

Glyphe „Lebende Bombe“

Glyphe „Glühende Rüstung“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Manaedelstein“

Glyphe „Hervorrufung“

Die besten Glyphen für Paladine

Vergeltung (DD)

Glyphe „Richturteil“

Glyphe „Siegel der Vergeltung“

Glyphe „Weihe“ / Alternativ: Glyphe „Exorzismus“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Richturteil“

Glyphe „Exorzismus“

Schutz (Tank)

Glyphe „Göttliche Bitte“

Glyphe „Richturteil“

Glyphe „Siegel der Vergeltung“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Richturteil“

Glyphe „Rechtschaffene Verteidigung“

Heilig (Heiler)

Glyphe „Heiliges Licht“

Glyphe „Siegel der Weisheit“

Die dritte Glyphe könnt ihr frei wählen

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Heiliges Licht“

Glyphe „Lichtblitz“

Die besten Glyphen für Priester

Heilig (Heiler)

Glyphe „Kreis der Heilung“

Glyphe „Gebet der Heilung“

Glyphe „Schutzgeist“ / Alternativ: Glyphe „Blitzheilung“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Blitzheilung“

Glyphe „Machtwort: Schild“

Disziplin (Heiler)

Glyphe „Sühne“

Glyphe „Blitzheilung“

Glyphe „Machtwort: Schild“ / Alternativ: Glyphe „Göttliche Pein“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Blitzheilung“

Glyphe „Machtwort: Schild“

Schatten (DD)

Glyphe „Schatten“

Glyphe „Gedankenschinden“

Glyphe „Dispersion“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Gedankenschinden“

Glyphe „Schattenwort: Schmerz“

Die besten Glyphen für Schurken

Kampf (DD)

Glyphe „Schurkenhandel“

Glyphe „Mordlust“

Glyphe „Dolchfächer“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Finsterer Stoß“

Glyphe „Zerhäckseln“

Meucheln (DD)

Glyphe „Verstümmeln“

Glyphe „Blutgier“

Glyphe „Schurkenhandel“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Verstümmeln“

Glyphe „Zerhäckseln“

Täuschung (DD)

Glyphe „Blutsturz“

Glyphe „Schattentanz“

Glyphe „Schurkenhandel“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Ausweiden“

Glyphe „Zerhäckseln“

Die besten Glyphen für Schamanen

Wiederherstellung (Heiler)

Glyphe „Erdschild“

Glyphe „Kettenheilung“

Glyphe „Waffe der Lebensgeister“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Erdschild“

Glyphe „Waffe der Lebensgeister“

Verstärkung (DD)

Glyphe „Sturmschlag“

Glyphe „Feuernova“

Gylphe „Waffe der Flammenzunge“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Feuernova“

Gylphe „Waffe der Flammenzunge“

Elementar (DD)

Glyphe „Blitzschlag“

Glyphe „Totem des Ingrimms“

Glyphe „Lava“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Blitzschlag“

Glyphe „Totem des Ingrimms“

Die besten Glyphen für Hexenmeister

Dämonologie (DD)

Glyphe „Aderlass“

Glyphe „Schneller Verfall“

Glyphe „Teufelswache“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Verderbnis“

Glyphe „Wichtel“

Gebrechen (DD)

Glyphe „Aderlass“

Glyphe „Schneller Verfall“

Glyphe „Heimsuchung“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Verderbnis“

Glyphe „Schattenblitz“

Zerstörung (DD)

Glyphe „Aderlass“

Glyphe „Verbrennen“

Glyphe „Feuersbrunst“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Verbrennen“

Glyphe „Wichtel“

Die besten Glyphen für Krieger

Schutz (Tank)

Glyphe „Blocken“

Glyphe „Wachsamkeit“

Glyphe „Verwüsten“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Rache“

Glyphe „Heldenhafter Stoß“

Waffen (DD)

Glyphe „Verwunden“

Glyphe „Heldenhafter Stoß“

Glyphe „Hinrichten“ / Alternativ: Glyphe „Tödlicher Stoß“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Spalten“

Glyphe „Heldenhafter Stoß“

Furor (DD)

Glyphe „Wirberlwind“

Glyphe „Spalten“

Glyphe „Heldenhafter Stoß“

Zum Leveln empfehlen wir euch:

Glyphe „Wirbelwind“

Glyphe „Heldenhafter Stoß“

Selbst die besten Glyphen schützen euch übrigens nicht immer vor anderen Spielern:

