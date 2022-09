In WoW WotLK Classic müsst ihr euch zwischen dem Stamm der Wildherzen und den Orakeln entscheiden – wir verraten, was die Ruf-Fraktionen bringen und wie ihr für sie farmt.

In World of Warcraft gibt es nur vergleichsweise wenig Entscheidungen, die ein Held treffen kann. Doch eine davon gibt es in Wrath of the Lich King Classic, wenn ihr euch durch das Sholazarbecken questet. Denn dort werdet ihr mit zwei verfeindeten Fraktionen konfrontiert, den Wolvar vom Stamm der Wildherzen und den Gorlocs, die sich „die Orakel“ nennen.

Im Verlauf einer Quest müsst ihr entscheiden, welcher der beiden Fraktionen ihr helfen wollt – und das hat Auswirkungen auf eure Belohnungen und die täglichen Missionen.

So startet ihr die Questreihe für die Orakel und den Stamm der Wildherzen

Die Questreihe beginnt in der Mitte des Sholazarbeckens bei der Menschenfrau Tamara Wackelspross. Ab Stufe 76 gewährt sie euch die Quest „Der Teilzeitjäger“ (Part-Time Hunter), für die ihr den Löwen namens „Pech“ erlegen müsst. Den findet ihr ein Stück südlich der Auftraggeberin.

Wenn ihr Pech getötet habt, kehrt nicht sofort zurück, sondern sprecht mit dem Wolvar „Fährtenleser Gekgek“, dem ihr ganz nebenbei das Leben gerettet habt. Dieser betrachtet euch künftig als seinen Sklaven und will, dass ihr ihm zur Seite steht.

Die Questreihe verläuft ab da sehr linear. Folgt einfach dem Fährtenleser von Mission zu Mission. Ihr erledigt dabei erst einige Aufträge für den Stamm der Wildherzen, bevor ihr später durch einen Unfall bei den Orakeln landet und für sie ähnliche Missionen erledigt.

Ganz am Ende der Questreihe steht dann eine Entscheidung an. Ihr müsst wählen, ob ihr euch den Orakeln oder dem Stamm der Wildherzen anschließen wollt. Diese Entscheidung kann im Nachhinein wieder geändert werden, beachtet dabei jedoch, dass ihr bereits erhaltenen Ruf bei der Fraktion wieder verliert, die ihr dann verschmäht.

Die Wolvar sehen euch als Sklave – und ihr spielt einfach mit.

Es lohnt sich demnach, erst sämtliche Belohnungen der einen Seite zu sammeln, bevor ihr auf die andere Seite wechselt. Womit ihr beginnt, ist dabei ganz euch überlassen.

Wechsel zwischen den Orakeln und dem Stamm der Wildherzen: Bürde eines Helden

Wenn ihr von einer Fraktion die Nase gestrichen voll habt und lieber den Ruf für die andere Fraktion erarbeiten wollt, ist das immer möglich. Die Quest „Bürde eines Helden“ („A Hero’s Burden“) könnt ihr unendlich oft wiederholen. Das primäre Ziel der Quest ist es zwar, „Artruis der Herzlose“ zu töten, doch im Verlauf des Kampfes müsst ihr eine Entscheidung treffen. Ihr könnt nämlich entweder einen Wolvar töten oder einen Gorloc.

Tötet ihr den Gorloc Jaloot, werdet ihr wohlwollend bei dem Stamm der Wildherzen und feindselig bei den Orakeln.

Tötet ihr den Wolvar Zepic, werdet ihr wohlwollend bei den Orakeln und feindselig beim Stamm der Wildherzen.

Ihr könnt diese Quest einmal täglich abschließen und somit eure Fraktion maximal einmal pro Tag wechseln.

Achtet allerdings darauf, dass ihr diese Quest niemals „aus Versehen“ abschließt – denn sonst ruiniert ihr euch den Fortschritt, den ihr euch vielleicht über Tage oder Wochen bei den Orakeln oder Wildherzen aufgebaut habt.

In Nordend wartet eine ganze Menge zu entdecken:

Wie farmt man danach Ruf?

Habt ihr euch während der Quest „Bürde eines Helden“ für die Gorlocs oder Wolvar entschieden, kehrt ihr einfach in das jeweilige Lager eurer gewählten Fraktion zurück. Ab sofort könnt ihr dort jeden Tag eine Handvoll täglicher Missionen annehmen, um Ruf zu erhalten.

Ihr habt grundsätzlich keinen großen Zeitdruck, da beide Fraktionen keine unbedingt notwendigen Belohnungen im Angebot haben. Sie sind eher ein netter Zeitvertreib mit Spielereien wie Haustieren, Verwandlungen oder einem seltenen Reittier als mögliche Belohnung.

Was bringt Ruf beim Stamm der Wildherzen? Die Wildherzen haben eine ganze Menge unterschiedlicher Belohnungen. Das reicht von solider, blauer Ausrüstung bis hin zu kleinen Spielereien.

Vorlage: Tollkühner Riesencitrin (freundlich): Ein Sockel-Rezept für den Beruf der Juwelenschleifer. Erhöht Zaubermacht und Tempowertung.

(freundlich): Ein Sockel-Rezept für den Beruf der Juwelenschleifer. Erhöht Zaubermacht und Tempowertung. Eklige Flasche (respektvoll): Ein seltsames Gebräu, das rund eine Woche reifen muss. Enthält danach Tränke oder ein Gemisch, das euch temporär in einen Wolvar verwandelt.

(respektvoll): Ein seltsames Gebräu, das rund eine Woche reifen muss. Enthält danach Tränke oder ein Gemisch, das euch temporär in einen Wolvar verwandelt. Zorninsignie der Wildherzen (ehrfürchtig): Ein episches Schmuckstück, das eure Tempowertung deutlich erhöht und euch beim Töten eines Feindes in Raserei versetzt, was eure kritische Trefferchance temporär erhöht.

Was bringt Ruf bei den Orakeln? Auch bei den Orakeln gibt es einen Ruf-Händler, der eine ganze Reihe von Items im Gepäck hat. Neben eher zu vernachlässigenden Gegenständen, wie einigen Nahrungsmitteln oder temporären Buffs im Sholazarbecken, gibt es auch einige Highlights:

Vorlage: Klarer Nephrit (freundlich): Ein Sockel-Rezept für den Beruf der Juwelenschleifer. Erhöht Trefferwertung und Ausdauer.

(freundlich): Ein Sockel-Rezept für den Beruf der Juwelenschleifer. Erhöht Trefferwertung und Ausdauer. Mysteriöses Ei (respektvoll): Das Ei schlüpft nach knapp einer Woche (Realzeit). Es kann mehrere Pets enthalten, aber auch das sehr seltene Flugreittier „Grüner Protodrache“.

(respektvoll): Das Ei schlüpft nach knapp einer Woche (Realzeit). Es kann mehrere Pets enthalten, aber auch das sehr seltene Flugreittier „Grüner Protodrache“. Orakeltalisman der Absolution (ehrfürchtig): Ein episches Schmuckstück, das eure kritische Trefferchance deutlich erhöht und beim Töten eines Feindes eure Ressourcen regeneriert (Mana, Energie, Runenmacht oder Wut).

Grundsätzlich zählt der grüne Proto-Drache als eine der besten Belohnungen, die es bei diesen Fraktionen gibt. Ihr werdet also vermutlich eher euren Ruf bei den Orakeln sammeln wollen – zumindest so lange, bis ihr Glück hattet, den Proto-Drachen aus einem Ei zu ziehen.

Für welche Fraktion entscheidet ihr euch im Sholazarbecken? Seid ihr ein Freund der Gorlocs? Oder haben es euch eher die Wolvar angetan?