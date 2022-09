WoW WotLK Classic: Fliegen lernen in Nordend – Alles zu Kosten, Voraussetzung und Ort

Ihr wollt in Nordend fliegen? Wir zeigen euch alle Infos für das Fliegen in WoW WotLK Classic. Der Kaltwetterflug hat Voraussetzungen und einen hohen Preis.

Um was geht es? Um in den Gebieten von Nordend fliegen zu können, müsst ihr zunächst den Kaltwetterflug erlernen. Die Kosten dafür könnt ihr euch beim Leveln zusammensparen oder mit Berufen verdienen.

Was kostet fliegen in Nordend? Für die Flugerlaubnis in Nordend müsst ihr satte 1.000 Gold blechen. Zu Zeiten von WotLK-Classic ist das für Casual-Spieler eine ordentliche Stange Geld. Im Vergleich zu Retail allerdings Peanuts.

Fliegen in Nordend kaufen – Wo gibt es Kaltwetterflug?

Voraussetzung für Fliegen in Nordend: Um mit eurem ersten Charakter das Fliegen in Nordend zu erlernen, müsst ihr mindestens Level 77 erreicht haben. Dazu müsst ihr die Fähigkeit „Erfahrenes Reiten“ erworben haben. Für Druiden ist die erlernte Fluggestalt Voraussetzung.

Hier könnt ihr die Fluglizenz kaufen: In Nordend habt ihr verschiedene Anlaufstellen, die euch den Kaltwetterflug verkaufen:

Dalaran: Beim NPC Hira Schneedämmerung könnt ihr den Kaltwetterflug erlernen. Ihr findet sie auf Krasus‘ Landeplatz im Kreis bewegend auf ihrer Wolkenschwinge. Das ist der Ort, wo auch der Flugmeister zu finden ist. Bei ihr könnt ihr außerdem den Folianten des Kaltwetterfluges kaufen. Der gestattet es euren Twinks, schon ab Stufe 68 fliegen zu lernen.

Beim NPC Hira Schneedämmerung könnt ihr den Kaltwetterflug erlernen. Ihr findet sie auf Krasus‘ Landeplatz im Kreis bewegend auf ihrer Wolkenschwinge. Das ist der Ort, wo auch der Flugmeister zu finden ist. Bei ihr könnt ihr außerdem den kaufen. Der gestattet es euren Twinks, schon ab Stufe 68 fliegen zu lernen. Sturmgipfel: Im Ort K3 findet ihr Roxi Rammrakete. Bei ihr könnt ihr auch das Fliegen in Nordend lernen. Sie läuft um ein Flugzeug herum, direkt neben dem Flugmeister.

Im Ort K3 findet ihr Roxi Rammrakete. Bei ihr könnt ihr auch das Fliegen in Nordend lernen. Sie läuft um ein Flugzeug herum, direkt neben dem Flugmeister. Sholazarbecken: Beim Ort Flussnabel findet ihr Pilot Vic, der euch auch das Fliegen in Nordend beibringt. Er steht direkt neben dem Flugmeister.

Beim Ort Flussnabel findet ihr Pilot Vic, der euch auch das Fliegen in Nordend beibringt. Er steht direkt neben dem Flugmeister. Mit nur einem der NPCs müsst ihr sprechen, um den Kaltwetterflug zu lernen.

Hira Schneedämmerung in Dalaran Pilot Vic im Sholazarbecken Roxi Rammrakete in den Sturmgipfeln

Kein Gold für Fliegen in Sturmgipfeln? Es gibt Taxis

Fliegen ohne Fluglizenz in Nordend? Ja, das geht. Wenn ihr den Kaltwetterflug aus Gründen nicht kauft, aber zum Questen in den Sturmgipfeln fliegen müsst, könnt ihr euch in K3 Flugtaxis ausleihen.

Im Lager K3 findet ihr den NPC Der „Ehrliche“ Max. Der leiht euch, wenn ihr Stufe 77 erreicht habt, Flugtiere aus. Das klappt auch ohne den Kaltwetterflug zu beherrschen. Allerdings fliegen die Tiere nur in Sturmgipfel, Eiskrone und im Sholazarbecken und nur mit 60 % Geschwindigkeit.

Kaltwetterflug für Twinks

Voraussetzung: Wenn euer erster Charakter Stufe 80 erreicht und den Kaltwetterflug erlernt hat, könnt ihr für eure Twinks das Fliegen früher freischalten. Besucht Hira Schneedämmerung in Dalaran, um dort den Folianten des Kaltwetterflugs zu erwerben. Twinks können diesen schon mit Stufe 68 nutzen und sich damit das Fliegen in Nordend freischalten.