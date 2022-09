In WoW WotLK Classic gibt’s jetzt Geschenke beim Leveln und das ist genial

Dienstagnacht startete WotLK Classic bei World of Warcraft und zu meiner Überraschung wurde das Leveln angenehm verbessert. Plötzlich stapelten sich Geschenke in meinem Inventar, die richtig nützlich sind.

Um was geht es? In WoW Classic ist am 27. September das Addon Wrath of the Lich King gestartet. Diesen Release gab es im „Retail-WoW“ schon im Jahr 2008 und nun dürfen die Classic-Spieler das nochmal erleben. Allerdings mit Veränderungen. Das LFG-Tool, wie man es von früher kennt, ist weg und beim Leveln hat Blizzard ein paar Anpassungen gemacht, die echt gut sind.

Wer schreibt hier? Ich bin Patrick und habe schon 2008 den Launch von WotLK mitgemacht. Es ist mein absolutes Lieblings-Addon von WoW und ich habe mich schon seit Monaten auf den Release gefreut. Sämtliche Klassen habe ich mehrfach durch die Welt von Nordend gelevelt und kenne die Gebiete, Quests und die Level-Erfahrung gut.

Neue Geschenke „Abenteuerbedarf von Nordend“ – Was steckt drin?

Was sind das für Geschenke? Ich hatte vor dem Release nicht viel über die Inhalte von WotLK Classic gelesen und wollte mich lieber überraschen lassen. Und ich muss sagen, die Überraschung ist gelungen. Als ich die ersten Queststränge im Heulenden Fjord abgeschlossen hatte, fielen mir die Geschenke im Inventar auf.

Huch, 4 Pakete finde ich nach dem Aufräumen meines Inventars – die muss ich bei den Questbelohnungen übersehen haben

Natürlich musste ich direkt mal eins auspacken und nachschauen, was in dem „Abenteuerbedarf von Nordend“, wie Blizzard die Pakete nennt, steckt. Die Inhalte der Pakete sind immer etwas ähnlich und haben eine Auswahl an Tränken und Elixieren, Rollen für verschiedene Stats sowie Essen und Trinken zum Regenerieren von Lebenspunkten und Mana.

Diese Inhalte stecken im Abenteuerbedarf von Nordend, den ich auf Level 70 bekam

Warum sind die Geschenke beim Leveln so gut?

Das ist das Ergebnis: Schon nach einer kurzen Level-Zeit hat man viele Tränke, Essen und Elixiere am Start. Im Dorf der Winterhufe, meinem dritten Anlaufpunkt im Heulenden Fjord, hatte ich bereits ein Stack Heil- und Manatränke zusammen. Dazu Essen zum Regenerieren zwischen den Pulls und genug Elixiere, die mich dauerhaft beim Leveln stärken.

Kurz und knapp: Die Zeit zum Regenerieren und zum Kaufen von Essen und Trinken wird durch die neuen Pakete minimiert. Fights mit großen Mobgruppen kann ich dank der vielen Heiltränke nun sicherer überleben.

Ohne die Geschenke sind Heiltränke und Elixiere knapp. Deshalb musste man sich ohne die Geschenke genau überlegen, wie man mit den wertvollen Items umgeht oder einen befreundeten Alchemisten (oder das Auktionshaus) aufsuchen, der einem die Tränke verkauft.

Ein netter Nebeneffekt ist außerdem, dass man die übrigen Tränke, die nicht zur eigenen Klasse passen, einfach im Auktionshaus verkaufen kann. Oder noch besser: Man tauscht sie mit anderen Spielern aus der Gilde oder dem Allgemeinchat, um für beide Seiten etwas Nützliches zu erhalten.

Mein Fazit: Durch die Abenteuerpakete von Nordend ist das Leveln für mich viel besser geworden. Ich kann die Zeit viel effektiver nutzen und muss weniger oft zu Händlern. Das Feature ist für mich eine willkommene Hilfe und viele Spieler im Allgemeinchat feiern es ebenso.

Außerdem freue ich mich schon auf meine ersten Dungeons als Heiler. Denn Blizzard verspricht Tanks und Heilern Bonusloot in Dungeons – und da können sogar Mounts drinstecken.