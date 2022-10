Gold farmen in WoW: WotLK Classic – So werdet ihr schnell reich

Ihr wollt rasch Gold in WoW WotLK Classic farmen? Wir zeigen euch einige Methoden, mit denen ihr gutes Gold verdienen könnt.

Egal ob im modernen Retail-WoW oder der klassischen „Wrath of the Lich King“-Variante von WoW Classic: Gold ist immer nützlich.

Man braucht es für den Kauf von Konsumgütern, besonderen Ruf-Belohnungen oder um die schnellsten Reittier-Geschwindigkeiten freizuschalten. Gerade jetzt in WotLK Classic wird Gold gebraucht, um sich gute Ausrüstung und schicke Upgrades oder Glyphen zu kaufen. Doch wie farmt man effizient? Womit lässt sich schnell Gold verdienen?

Tägliche Missionen – Daily Quests

Risiko: Keines

Ertrag: Mittel

Tägliche Aufgaben, auch „Daily Quests“ genannt, gibt es in Wrath of the Lich King extrem viele. Besonders in Eiskrone und den Sturmspitzen könnt ihr nach Abschluss der primären Questreihen jede Menge Daily-Quests finden. Auf den ersten Blick mögen diese Quests nicht unbedingt lukrativ wirken, winken sie doch zumeist mit Belohnungen von 15 bis 30 Gold – doch das läppert sich.

Daily-Quests können anstrengend sein – aber sie bringen viel Gold für wenig Aufwand.

Wenn ihr etwa alle verfügbaren täglichen Missionen in Eiskrone abschließt, dauert das – je nach eurer Ausrüstung und Spielstil – zwischen 50 und 90 Minuten. Der Ertrag beläuft sich dabei auf rund 400 Goldstücke, plus ein paar zusätzliche Münzen, die ihr aus Drops von Feinden erhaltet. Ein Goldeinkommen von knapp 400 pro Stunde ist recht solide und vor allem verlässlich. Ihr wisst stets, wie viel Gold ihr am Ende eurer Tour haben werdet.

Wenn ihr nach einer verlässlichen Methode sucht, dann schließt vor allem diese Quests ab – alleine die täglichen Missionen auf dem Flugschiff bringen bereits eine nette Stange Gold.

Ein schöner Nebeneffekt ist, dass ihr dabei zusätzlich Ruf bei Fraktionen sammelt, von denen ihr vielleicht noch Belohnungen haben wollt.

Kräuter und Erze farmen

Risiko: Mittel

Ertrag: Mittel – Hoch

Es ist die wohl klassischste Variante des Goldfarmens und doch noch immer eine der lukrativsten – sammelt mit einem Kräuterkunde- oder Bergbau-Charakter verschiedene Kräuter und Erze.

Eine „Gefahr“ hierbei ist allerdings die möglicherweise hohe Konkurrenz – sei es durch andere Spieler oder Bots. Wenn ein Gebiet deutlich „überfarmt“ ist, dann bringen euch auch die besten Farm-Routen nichts und ihr werdet nur wenig Kräuter abgreifen können. Hier seid ihr ganz klar im Vorteil, wenn ihr zu eher ungewöhnlichen Zeiten außerhalb der „Prime-Time“ spielen könnt. Wer spät nachts oder früh am Morgen Kräuter und Erze farmt, trifft in der Regel deutlich weniger Mitspieler.

Bergbau und Kräuterkunde – gerade als Druide lohnenswert.

Wie viel ihr dabei verdient, hängt natürlich von der Markt-Situation auf eurem Server ab. Zwischen 200 und 1.300 Gold pro Stunde sind allerdings drin, denn Kräuter und Erze werden grundsätzlich immer benötigt. Ganz nebenbei farmt ihr dabei auch noch einige der „Ur“-Materialien, die ebenfalls einen extrem hohen Preis erzielen können.

Ein guter Ort dafür ist etwa das Sholazarbecken, denn dort findet ihr gleich vier verschiedene Kräuter und nebenbei noch Ur-Materialien. Fliegt vor allem entlang der Flüsse, wenn ihr nach Kräutern sucht, oder im Kreis am Rand des Gebiets, wenn ihr nach Erzen Ausschau haltet.

Alte Dungeons abfarmen

Risiko: Niedrig

Ertrag: Mittel

Auf den ersten Blick mag es wenig intuitiv erscheinen, alte Dungeons zu besuchen, doch gerade in Wrath of the Lich King Classic lohnt sich das richtig. Einige Klassen – etwa Todesritter – sind nämlich in der Lage, die Dungeons aus „The Burning Crusade“ alleine abzufarmen. Gerade in der Höllenfeuerhalbinsel oder den Dungeons im Auchindoun lässt sich auf diese Weise gut Gold verdienen.

Je nach Ausrüstung und Spielstil sind hier auch gut und gerne 400 bis 600 Gold die Stunde drin. Das meiste Gold werdet ihr hier über die grünen und blauen Drops verdienen.

Im „modernen“ WoW ist diese Variante übrigens nicht mehr so lukrativ, da der Wert von Items aus alten Erweiterungen reduziert wurde. In Wrath of the Lich King Classic könnt ihr noch vom vollen Preis der Items profitieren.

Riskantere Methoden: Das Auktionshaus

Abgesehen von den vergleichsweise sicheren Methoden, gibt es noch einige Möglichkeiten, um besonders viel Gold zu scheffeln – die sind allerdings mit Risiken verbunden und benötigen oft bereits ein hohes Startkapital. So könnt ihr versuchen, verschiedene Items im Auktionshaus zu „flippen“ – ihr kauft etwa die Handwerksmaterialien, stellt mit einem Beruf daraus ein begehrtes Item her und verkauft es dann mit Gewinn. Zumindest in der Theorie.

Das Auktionshaus – manche werden steinreich, andere verspielen alles.

Für Einsteiger lohnt sich diese Variante allerdings nicht, denn man muss die aktuellen Marktpreise immer im Blick behalten und Strategien oft anpassen. Wer sich das allerdings zutraut, kann mittels der Auktionshausspielereien noch viel mehr Gold verdienen.

Wie farmt ihr euer Gold in Wrath of the Lich King Classic? Habt ihr ein paar Tipps und Tricks, die ihr mit der Community teilen wollt?