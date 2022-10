Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit WotLK Classic anzufangen

Wrath of the Lich King, die neue Erweiterung für WoW Classic, ist seit etwas über einer Woche draußen. Aber was, wenn ihr erst jetzt einsteigt? Das ist absolut kein Problem. Im Gegenteil: genau jetzt ist sogar ideal, denn ihr genießt etliche Vorteile.

Am 27. September startete mit WotLK Classic die vermutlich beliebteste Erweiterung von World of Warcraft zum zweiten Mal. Zehntausende Spieler begeben sich seitdem wieder regelmäßig nach Nordend, um dem Lichkönig und der Geißel Einhalt zu gebieten.

Schon wenige Stunden nach Release erreichten die ersten Spieler Stufe 80 und viele andere folgen ihnen dicht nach. Schaut man in die Foren und sozialen Medien, gibt es immer wieder Posts von Spielern, die schon fast durch sind mit dem aktuellen Content.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Wrath of the Lich King nur wenige Tage nach Release schon wieder tot ist, aber der Schein trügt.

Das erste Schiff überhaupt nach Nordend war so voll, dass es eigentlich hätte sinken müssen. Wir waren dabei:

Warum sollte ich jetzt anfangen? Der Anteil der Spieler, die jetzt schon Stufe 80 erreicht haben, ist verhältnismäßig gering. Es gibt immer noch Tausende, die noch mitten im Leveln stecken. Das trifft möglicherweise sogar auf den größeren Teil der Spieler zu:

Falls euch die Nachrichten der schnellen Spieler ebenso entmutigt haben wie einige andere, verraten wir euch, warum ihr jetzt eigentlich einen viel besseren Einstieg habt.

Leveln geht jetzt schneller und ihr seid trotzdem rechtzeitig auf 80

Das sind die Vorteile: Ihr profitiert davon, dass viele andere Spieler schon vor euch angefangen und nun ein paar Schritte weiter sind. Denn:

Questgebiete für eure Stufe sind nun leerer, Quests lassen sich leichter abschließen.

Bugs, wie der, welcher die Pforte des Zorns versperrt hat, sind schon teilweise behoben.

Ihr kommt dennoch schnell genug auf Stufe 80 an, um euch Gilden für Dungeons und Raids anschließen zu können.

Rechnet mit etwa 4-6 Stunden, die ihr pro Stufe benötigt.

Hier findet ihr alle Gebiete in WotLK und ihre empfohlenen Stufen. Die berühmte Pforte des Zorns könnt ihr in Drachenöde spielen. Hier das legendäre Cinematic dazu:

Wer direkt zu Release gespielt hat, der musste sich mit hunderten anderen Spielern um Questmobs und mehr prügeln. Teilweise buchstäblich. Denn in WotLK zählt ein Gegner nur dann für euch, wenn ihr oder ein Mitglied eurer Gruppe ihm als erstes Schaden zugefügt habt.

Zwar hat Blizzard die Spawn-Raten vieler Gegner stark angepasst, dennoch gab es den ein oder anderen Flaschenhals – etwa bei Quests, die nur ein Charakter abgeben kann, ehe der entsprechende NPC für mehrere Minuten nicht ansprechbar ist.

Einziger Nachteil: Wenn ihr jetzt anfangt, habt ihr auf den großen Servern immer noch mit enormen Warteschlangen zu kämpfen. Kleinere Server könnt ihr aber meist ohne Wartezeit betreten.

Tipp: Razorfen und Lakeshire (beide PvE) oder Patchwerk (PvP) sollten an deutschen Realms relativ problemfrei sein. Ihr könnt später mit kostenpflichtigen Servertransfers auf größere Realms wechseln.

Was ist mit Dungeons? Auch Dungeon-Gruppen finden sich nach wie vor, da es genügend Spieler gibt, die wegen Verpflichten und Arbeit nicht komplett durchzocken konnten. Entsprechend viele Angebote gibt es im neuen Gruppensuche-Tool von WotLK Classic.

Einzig Tanks sind nach wie vor Mangelware und einige Spieler nutzen das aus, um ihre Dienste gegen Gold anzubieten. Spielt ihr selbst eine Klasse, die tanken kann, scheut euch nicht davor, es zu versuchen.

Es gibt einige Hardcore-Spieler, die nur nach der optimalen Gruppe suchen, aber oft ist es klüger, einfach so mit Fremden loszuziehen. Ihr seid dann vielleicht ein paar Minuten länger unterwegs, die Suche ist aber deutlich kürzer und ihr lernt neue Leute kennen.

Wenn ihr Nachhilfe braucht, findet ihr hier die Eingänge zu allen neuen Dungeons mit Levelanforderung.

Der Markt hat sich mittlerweile eingependelt

Ein weiterer Vorteil, wenn ihr jetzt anfangt, ist der Markt. Auf den meisten Realms haben sich bereits jetzt die Preise im Auktionshaus für die meisten Gegenstände eingependelt und schwankt nur noch wenig. Ihr werdet also Hilfsgegenstände und mehr nicht zu Wucherpreisen kaufen müssen.

Zugleich ist die Nachfrage noch so groß, dass ihr Kräuter, Erze und was ihr sonst beim Leveln findet, noch schnell verkauft bekommt. So legt ihr euch ein angenehmes finanzielles Polster an, damit ihr ab der entsprechenden Stufe Fliegen in Nordend lernen könnt.

Einzig das „schnelle Gold“ könnt ihr nicht mehr machen, indem ihr zu den ersten Bergbauern, Schmieden oder Schneidern des Realms gehört, die enorme Preise für ihre Arbeit fordern können. Diejenigen, die so viel Geld zahlen würden, haben nun vermutlich schon alles, was sie brauchen.

Wenn ihr mit etwas Glück aber noch ein seltenes Item findet, kann euch das durchaus Gold im drei- oder vierstelligen Bereich einbringen. Übrigens gibt es mit WotLK Classic eine kleine Änderung, die Leveln noch ein ganzes Stück angenehmer macht:

