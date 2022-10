Die Pforte des Zorns gilt bis heute als eine der besten Quests in World of Warcraft. Nach Veröffentlichung von Wrath of the Lich King gab es mit dem Abschluss aber Probleme in WoW Classic. Blizzard hat nun eine Lösung aufgespielt.

Was ist das für eine Quest? Die Pforte des Zorns ist eine epische Questreihe in der Drachenöde, einem Gebiet für Spieler ab Stufe 71. Die Reihe schickt euch quer durch das Gebiet und teilweise darüber hinaus, zu Drachen, Untoten und Offizieren eurer Fraktion.

Nach viel Vorbereitung trefft ihr schließlich in einer epischen Schlacht das erste Mal auf den Lichkönig Arthas Menethil in Nordend, der sich euch mitsamt seiner untoten Geißel entgegenstellt.

Das epische Cinematic zur Pforte des Zorns zeigt den Ablauf der Schlacht sowie das unerwartete Ende. Blizzard hat mit dem Video das erste Ingame-Cinematic überhaupt entworfen, was einer der Gründe ist, warum die Questreihe heute so ikonisch ist.

Falls ihr noch nicht so weit seid, aber euch interessiert, wie die Schlacht ausgeht oder wenn ihr das Video einfach noch einmal sehen wollt, haben wir das Cinematic für euch:

Was war das Problem? Nach der Schlacht an der Pforte des Zorns kocht der Zwist zwischen Horde und Allianz wieder hoch – so weit, dass beide Fraktionen in Unterstadt aufeinander treffen. Allerdings hat Blizzard gewarnt, dass dieser Schritt nicht abgeschlossen werden sollte.

Der Angriff auf Unterstadt geschieht in zwei instanziierten Versionen von Orgrimmar und Unterstadt. Die Schlacht selbst konnte aber nicht abgeschlossen werden und Spieler konnten die „normalen“ Versionen der Städte nicht mehr besuchen.

Für Allianz-Spieler war das kein Problem, Horde-Spieler verloren aber Zugang zu zwei wichtigen Städten. Mit einem Hotfix von 3. Oktober wurde das Problem nun aber behoben.

Wir haben getestet: In der Nacht auf den 4. Oktober haben wir die Quest auf Allianz-Seite abgeschlossen und konnten ohne Probleme die Belohnungen einstreichen. Falls es noch immer zu Problemen kommt, bringt euch der NPC Zidormi zurück in die nicht-instanziierten Versionen der Städte.

Hotfix macht die Pforte des Zorns wieder spielbar

Was steckt im Hotfix? Konkret sind folgende Änderungen im Bluepost im Forum vermerkt:

Die Schlacht um Unterstadt sollte korrekt funktionieren

Die Portale nach Unterstadt in Sturmwind sollten während „Es ist Zeit, totzuschlagen“ und „Ein königlicher Coup“ korrekt auftauchen

Lebende Bombe sollte Magier nach Ablauf oder Entfernen nicht mehr in den Kampf zwingen

Mr. Floppy sollte in der Quest „Mr. Floppys gefährliches Abenteuer“ nun nicht mehr tot bleiben

Die Quest „Eine rechtschaffene Predigt“ wurde geändert. Es sollten nun mehrere Spieler den Fortschritt angerechnet bekommen, wenn sie Inquisitor Hallards Predigt hören

NPCs für das Anglerturnier im Schlingendorntal sollten zuverlässiger erscheinen

Insbesondere die Änderung an „Eine rechtschaffene Predigt“ dürfte Allianz-Spieler freuen, denn zuweilen haben sich riesige Spielermengen im Kerker gesammelt beim Versuch, die Quest abzuschließen.

Die Quest wird benötigt, um die Pforte des Zorns besuchen zu können und war entsprechend beliebt. Der Flaschenhals war entsprechend frustrierend, zumal einige Spieler ohnehin das Gefühl haben, zu langsam zu sein:

