Fans erklären, warum es dumm ist, in WotLK Classic nach der „optimalen Gruppe“ zu suchen

Viele Fans von WoW Classic beschweren sich aktuell über einige wenige Spieler in Wrath of the Lich King, die durch elitäres Gehabe nerven. Die Elite-Spieler wollen nur das Beste vom Besten – und verpassen dabei den Spielspaß.

Das ist die Diskussion: Seit dem 27. September ist mir Wrath of the Lich King die neue Erweiterung von WoW Classic spielbar. WotLK hebt die Maximalstufe auf 80 und bringt etliche neue Features. In unserem Special lest ihr mehr zu den Inhalten von WotLK Classic.

Kurz nach dem Release müssen sich alle Spieler erst durch die Levelgebiete kämpfen und in den neuen Dungeons bessere Ausrüstung farmen, um am Endgame teilnehmen zu können. Einig wenige nehmen dieses Vorhaben aber wohl etwas zu ernst:

Der Andrang auf WotLK Classic war enorm.

Im entsprechenden Post auf reddit erklärt der Nutzer Stuckatwork271: „Das ist nur ein Spiel, es ist wirklich nicht so ernst.“ In seinem Erlebnisbericht beschreibt er, wie er selbst an einen Spieler geraten ist, für den der Ersteller nicht gut genug gewesen sei.

Ein Heiler habe die Dungeon-Truppe verlassen, weil Stuckatwork271 als Tank weniger Lebenspunkte habe als er. Es folgte ein einseitiges Streitgespräch mit etlichen Beleidigungen seitens desjenigen, der die Gruppe verlassen hat, wie der Nutzer erklärt.

Am Ende habe der Tank aber mit einem neuen Heiler den Dungeon abschließen können, während das ehemalige Gruppenmitglied ihn fröhlich weiter aus Dalaran beschimpfte.

„Einige suchen den ganzen Tag, statt es einfach zu probieren“

Die Diskussion wurde schnell mit über 1.100 Kommentaren aufgegriffen, in denen andere Spieler ähnliche Erlebnisse schildern. Dabei sei ein solches Verhalten völlig bescheuert. Der Nutzer Barbz182 erzählt:

Ich habe mal einen Typen gesehen, der den Westfall-Chat für nahezu 2 Stunden zugespamt hat, weil er Spieler mit Level 21+ für die Todesminen suchte. Er lehnte meinen 19-er Krieger ab, also suchte ich mir eine andere Gruppe und schloss das ganze verdammte Ding ab. Als ich wieder raus kam, suchte er immer noch. Sein Grund: Mit höherstufigen Spielern gehe es schneller und er wolle nicht ‚tragen‘.

Der Kommentar erhält viel Zuspruch. Andere Nutzer erklären, dass es Spieler gebe, die lieber den ganzen Tag verschwenden, um eine optimale Gruppe zu suchen, statt es mit einem suboptimalen Setup zu versuchen – und dann früher fertig zu werden.

Der Nutzer ecountltd etwa erzählt, dass er mit einem neuen Tank in Azjol-Nerub war. Nach einem Wipe durch einen Fehler seien sie aber ohne weitere Probleme durch gekommen: „Ich bin sicher, viele andere wären gegangen oder hätten dem 70-er Tank ‚Fick dich‘ gesagt. Aber es klappte ja.“

Der Thread auf reddit ist mit über 3.200 Upvotes aktuell einer der größten im subreddit von WoW Classic, mit dem Verweis, dass hinter jedem Spieler ein Mensch stecke. Man solle sich also auch menschlich verhalten und nicht gleich beleidigend werden.

Gerade in Spielen wie World of Warcraft tummeln sich etliche Leute, die durch Arbeitszeiten und andere Verpflichtungen wie Familie nicht die Zeit haben, immer zu den Besten zu gehören. Diesen Anspruch muss aber auch schlicht nicht jeder haben, wie einige Spieler schon festgestellt haben:

