WoW WotLK Classic: Gearscore-Addons – Welche sind gut und was bringen sie?

Wenn ihr eure Ausrüstung in WoW Classic vergleichen wollt, müsst ihr entweder viel rechnen oder auf Addons zurückgreifen. Das gilt auch für die neue Erweiterung Wrath of the Lich King. MeinMMO erklärt, was euch solche Addons nützen und wie ihr sie benutzt.

Was ist Gearscore? Unter dem Gearscore versteht man umgangssprachlich die „Stärke“ der Ausrüstung, die ein Charakter trägt. Der Wert errechnet sich aus verschiedenen Attributen eurer Rüstung und Waffen.

Eng damit zusammen hängt die Gegenstandstufe von Items. Grundsätzlich gibt es zwei große Anwendungsgebiete für den Gearscore und Gegenstandstufen:

ihr könnt prüfen, ob ihr den Ansprüchen für etwa die Raids von Wrath of the Lich King genügt

ihr erkennt besser, ob ein neues Item eine potentielle Verbesserung darstellt und ob ihr etwa darauf würfeln oder eure DKP dafür verbrauchen solltet

Es gibt zwar Elite-Spieler, die immer auf der Suche nach den absoluten Top-Gruppen sind und den Gearscore für so etwas missbrauchen. Lasst euch davon aber nicht entmutigen, macht im Zweifelsfall eine eigene Gruppe auf und nutzt die Werte für den persönlichen Vergleich.

WotLK ist furchtbar beliebt unter zehntausenden Spielern. Allein das erste Schiff nach Nordend mitten in der Nacht war brechend voll:

Warum brauche ich dafür ein Addon? In Retail-WoW könnt ihr die Zahlen einfach von der Ausrüstung ablesen, in WotLK Classic ist der Wert aber versteckt. Die Stärke von Items ist also nur durch ihre Attribute ersichtlich und nicht jeder will ständig rechnen.

Gearscore-Addons nehmen euch diese Arbeit ab und zeigen euch an einer einfachen Zahl an, wie „gut“ ein Item wirklich ist.

TacoTip – Gearscore-Addon, leicht installiert und genutzt

Welches Addon sollte ich nutzen? TacoTip ist das aktuell geläufigste Addon für gearscores und Gegenstandstufen in WotLK Classic. Die Bedienung ist recht leicht: Nach der Installation seht ihr am Tooltip den Score und die durchschnittliche Gegenstandstufe von Spielern sowie die individuelle Gegenstandstufe direkt an den Items.

Zur Installation müsst ihr die Datei einfach in eurem WoW-Ordner unter /_classic_/Interface/Addons entpacken oder ihr nutzt einen Addon-Manager. Wir empfehlen WoWUp für Addons in WoW als Alternative zu Curse.

So sehen Item-Tooltips (oben) und Charakter-Tooltips (unten) mit TacoTip aus.

TacoTip bietet euch einige Einstellungen. So könnt ihr etwa ein- und ausschalten, was genau euch beim Tooltip angezeigt wird, darunter:

Name, Titel, Gilde und Rang des Charakters

Ziel, Fraktion und Lebensbalken

Klassenfarben

Gearscore und angelegte Gegenstandstufe des Charakters

individuelle Gegenstandstufe direkt an Items

Wir empfehlen die Standard-Einstellungen. Diese versorgen euch mit den wichtigsten Informationen. Bedenkt dabei aber, dass ein höheres Item-Level nicht uneingeschränkt besser ist. Spielt ihr länger, entwickelt ihr aber ein besseres Gefühl für Items und könnt auf Erfahrung zurückgreifen, um Items richtig zu vergleichen. Scheut euch sonst nicht davor, andere Spieler zu fragen.

Weitere Addons für WotLK Classic stellen wir euch hier vor:

Die 10 besten Addons für WoW WotLK Classic und wie ihr sie installiert