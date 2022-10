In WoW WotLK Classic starten heute die ersten 3 Raids – Das müsst ihr wissen

Heute, in der Nacht vom Donnerstag, den 6. Oktober, öffnen die ersten 3 Schlachtzüge von Wrath of the Lich King in WoW Classic. MeinMMO verrät euch, wo ihr die Eingänge findet, was euch in den Raids erwartet und welchen Loot ihr dort bekommt.

Welche Raids erscheinen heute? In der ersten Phase von Wrath of the Lich King stehen euch 3 Schlachtzüge zur Verfügung:

Alle drei Schlachtzüge sind für Spieler auf Stufe 80 gedacht und unterteilt in einen Modus für 10 und 25 Spieler sowie in eine normale und heroische Version. Es gibt im Vergleich zu früher aber eine Änderung in WotLK Classic: die heroische und normale Version teilen sich einen „Lockout“, die Modi für 10 und 25 Spieler jedoch nicht.

Müsst ihr noch nachziehen? Hier findet ihr 5 Tipps, um schneller auf Stufe 80 zu kommen.

Ab wann kann ich die Raids betreten? Ab 0:00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober öffnen alle drei Schlachtzüge ihre Türen. Naxxramas und das Obsidiansanktum könnt ihr dann sofort betreten. Für das Auge der Ewigkeit müsst ihr erst den Schlüssel aus Naxxramas bergen.

Sonst gibt es keine Voraussetzung für die Raids, ihr solltet aber eine gewisse Ausrüstung aus den Dungeons erhalten haben, idealerweise schon das ein oder andere Epic tragen. Auf MeinMMO findet ihr alle Dungeons von Wrath of the Lich King und ihre Eingänge, falls ihr noch grinden möchtet.

Der Gameplay-Trailer zeigt, wie sich Azeroth auf den Kampf gegen die Geißel vorbereitet. Seid ihr bereit?

Die wichtigsten Infos zu Naxxramas

Wo ist Naxxramas? Der Eingang zum Schlachtzug ist in der Drachenöde, etwas östlich von Burg Wintergarde. Ihr müsst fliegen in Nordend erlernt haben oder euch teleportieren lassen, um die Instanz betreten zu können.

Der Eingang zu Naxxramas.

Wie viele Bosse hat Naxxramas? Es gibt 15 Bosse, verteilt in 5 Flügeln.

Was ist der wichtigste Loot aus dem Raid? Ihr erhaltet in Naxxramas vier verschiedene Teile des Tier-7-Sets für eure Klasse:

Schultern (Loatheb und Gluth)

Beine (Thaddius und Gluth)

Brust (Vier Reiter und Gluth)

Kopf (Kel’thuzad)

Außerdem erhaltet ihr von Sapphiron, dem zweitletzten Boss in Naxxramas, den Schlüssel zum Auge der Ewigkeit. Diesen braucht ihr, um Zugang zum gleichnamigen Schlachtzug zu erhalten. Je nachdem, welchen Modus ihr gerade bestreitet, erhaltet ihr den normalen oder heroischen Schlüssel.

Die 15 Bosse sind verteilt in 5 Flügeln von Naxxramas. Die Reihenfolge der ersten 4 Flügel ist beliebig, aber ihr müsst sie alle abschließen, um zur Spitze vordringen zu können. Ein vollständiger Durchlauf kann durchaus seine Zeit kosten.

WoW Classic: Wrath of the Lich King ändert legendären Raid, wird nicht wie damals

Die wichtigsten Infos zum Obsidiansanktum

Wo ist das Obsidiansanktum? Den Zugang findet ihr in der Drachenöde in der untersten Ebene vom Wyrmruhtempel.

Der Eingang zum Obsidiansanktum.

Wie viele Bosse hat das Obsidiansanktum? Es gibt vier Bosse, von denen drei optional sind. Tötet ihr die optionalen Bosse nicht, wird der Endboss stärker.

Was ist der wichtigste Loot aus dem Raid? Sartharion, der Endboss, lässt die Tier-7-Hände fallen. Außerdem könnt ihr hier mit Glück eine Tasche mit 22 Plätzen sowie die Zügel des Schwarzdrachen und die Zügel des Zwielichtdrachen ergattern.

Die Mounts erhaltet ihr aber nur, wenn alle drei optionalen Drachen am Leben sind, sobald der Kampf mit Sartharion startet.

Die wichtigsten Infos zum Auge der Ewigkeit

Wo ist das Auge der Ewigkeit? Ihr könnt das Auge der Ewigkeit über den Nexus in Kaltarra im Nordwesten der boreanischen Tundra erreichen. Der Eingang ist auf der obersten Plattform des Komplexes.

Der Eingang zum Auge der Ewigkeit.

Wie viele Bosse hat das Auge der Ewigkeit? Ein einziger Boss ist im Auge der Ewigkeit zu bekämpfen: Malygos.

Was ist der wichtigste Loot aus dem Raid? Malygos lässt unter anderem einige besonders starke Waffen (10 Spieler) und Schmuckstücke (25 Spieler) fallen und hat die Chance auf die Zügel des Blauen Drachens und des Azurblauen Drachens.

Im Auge der Ewigkeit kämpft ihr grob die Hälfte des Kampfes auf einem Drachen mit besonderen Fähigkeiten. Allein das macht den Raid zu einem Highlight, abseits von den starken Items, die Malygos fallen lassen kann.

Ihr braucht für die 3 ersten Schlachtzüge zwar durchaus bessere Ausrüstung als für die Dungeons, aber allzu hoch sind die Anforderungen auch nicht. Bevor ihr also gar nicht los geht, versucht euer Glück auch mit einer „suboptimalen“ Truppe, raten Spieler:

Fans erklären, warum es dumm ist, in WotLK Classic nach der „optimalen Gruppe“ zu suchen