WoW Classic: WotLK hatte damals 12 Millionen Spieler – Fans erklären, warum es so beliebt ist

Mit Wrath of the Lich King kam eine neue Erweiterung zu WoW Classic – und die beliebteste dazu, wie bis heute viele Spieler meinen. Sie erklären, dass der Grund für den Erfolg von WotLK eigentlich in sehr einfachen Systemen liegt.

Das ist gerade in WotLK los:

So beliebt war WotLK damals: Schaut man 14 Jahre zurück, auf den Release vom ursprünglichen Wrath of the Lich King, war die Begeisterung für WoW damals ähnlich groß wie heute – wenn nicht größer.

Millionen Spieler haben sich WotLK zum ursprünglichen Release angeschaut. Blizzard hat zu dieser Zeit noch offizielle Spielerzahlen herausgegeben. Weltweit erreichte World of Warcraft im Oktober 2010 seine Spitze mit über 12 Millionen aktiven Spielern (via CNET).

Das war kurz vor dem Release von Cataclysm im Dezember 2010 und ist der letzte bekannte Höchststand von World of Warcraft. Damals waren die Eiskronenzitadelle und das Rubinsanktum die großen Endgame-Raids. Seitdem gingen die Zahlen wieder nach unten, bis Blizzard 2015 aufhörte, die Spielerzahlen zu veröffentlichen. Jetzt gibt es nur noch Schätzungen.

Die Beliebtheit von WotLK lässt sich aber auch heute noch sehen. Schon zu Release gab es enorme Warteschlangen in WotLK Classic, die teilweise so lang andauerten, dass Spieler zwischendurch einfach schlafen konnten. Das erste Schiff auf den neuen Kontinent war brechend voll:

„Kein Wunder, dass WotLK die Spitzen-Spielerzahl hatte“

Das begeistert die Spieler: In einem Thread auf reddit unterhalten sich die Fans nun darüber, warum genau Wrath of the Lich King eigentlich eine der beliebtesten Erweiterungen, wenn nicht gar die beliebteste war und ist.

Der Grund liege darin, dass man leicht alles erreichen könne, aber dabei nicht absolut unterfordert werde. AlpacaWoolHat auf reddit erklärt:

Die Raids machen Spaß. 10-Mann für lustiges Miteinander, während man noch immer aufpassen muss. 25-Mann für eine Herausforderung. Ich denke, damals war es herausfordernder. Ins PvP kommt man leicht rein. Man kann leicht Gear farmen und Zeug auf mehrerenC harakteren machen […] Die Charaktere machen Spaß, nicht so komplex wie in MoP und nicht so hirntot wie in TBC. Die meisten Klassen sind balanced mit ein paar Ausreißern. Es gibt keine PFLICHTAUFGABEN im Spiel. Es macht tatsächlich Spaß.

Der Nutzer könne sehen, dass schon Cataclysm einigen Spielern zu schwer geworden sei und warum sie WotLK lieben. Besonders der Punkt mit den Pflichtaufgaben kommt aber auch in der Community gut an.

Innerhalb weniger Stunden sammelte der Thread über 3.500 Upvotes und über 1.100 Kommentare. Dort loben die Spieler, dass WotLK schlicht zugänglicher sei. Sobald man Stufe 80 erreiche, brauche man keine zusätzlichen Voraussetungen wie eine Kampagne. Man könne einfach loslegen

Es heißt: „Du kannst einfach in eine Aktivität deiner Wahl hüpfen, den Grind genießen und die Zahlen wachsen sehen, die du raus pumpst. Das ist wie eine Droge.“ Viele stimmen zu, dass WotLK die beste Zeit war, die sie je im Gaming hatten. Andere entdecken sogar, dass sie so vuiel Spaß haben wie seit ihrer Kindheit nicht mehr:

In der Community diskutieren Fans immer wieder darüber, was WotLK eigentlich so gut macht. Elemente, die immer wieder erwähnt werden, sind das Design der Welt und der Quests sowie Arthas als großer Bösewicht der Erweiterung.

Es gibt zwar Spieler, die von alledem wenig wissen wollen und einfach nur möglichst schnell alles erreichen möchten. Viele genießen aber die Zeit, die sie in Nordend verbringen können. Und wer jetzt noch einsteigen will, kann das alles ohne Probleme ebenfalls erleben:

