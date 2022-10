Ein Spieler bekommt in WotLK ein ganz seltenes Reittier – war zuvor 12 Jahre lang im modernen WoW erfolglos

In World of Warcraft gibt es viele Spieler, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, möglichst viele Reittiere oder Transmogs zu sammeln. Bei besonders seltenen Reittieren bedarf das aber sehr viel Geduld und Durchhaltevermögen. Ein Spieler hat 12 Jahre lang vergeblich versucht, ein bestimmtes Reittier in WoW zu ergattern – jetzt hatte er endlich Erfolg, allerdings in WotLK Classic.

Um welches Reittier geht es? Die „Zügel des Reiters“ (via wowhead) ist ein besonders seltenes Reittier, welches ihr sowohl im modernen WoW als auch in WoW Classic erhalten könnt. Es gibt allerdings einen großen Haken: Das Reittier ist immer nur für wenige Tage im Jahr, während der Schlotternächte – dem In-Game Event zu Halloween – erhältlich. Obendrein hat das Reittier eine extrem geringe Dropchance von nur 0,25- 0,3 Prozent.

Auf Reddit gratuliert die Community dem glücklichen Mountbesitzer, viele loben sein Durchhaltevermögen. Andere Spieler berichten davon, dass sie selbst schon weit über 2000 Mal versucht haben, das Reittier zu bekommen. Die Reittier-Sammler stimmen überein, dass dieses Mount wirklich verdammt selten ist.

Mehr zu seltenen Mounts in World of Warcaft:

Die beste Strategie, um an das seltene Reittier zu gelangen

Wie bekommt ihr das Reittier in WotLK Classic? Wollt ihr den Kopflosen Reiter in WotLK besiegen, müsst ihr euch zum Friedhof des Scharlachroten Klosters in Tirisfal begeben, der von Geistern heimgesucht wird. Während der Schlotternächte findet ihr dort eine Kürbislaterne. Diese hält eine Quest für euch bereit, mit der ihr den Kopflosen Reiter beschwören könnt. Der Boss selbst ist nicht besonders schwer und lässt sich selbst von Gruppen mit wenig Ausrüstung problemlos besiegen.

Ihr solltet aber beachten, dass ihr diesen Boss pro Charakter nur einmal am Tag beschwören könnt. Das bedeutet, dass ihr pro Charakter maximal 5 Chancen auf den seltenen Drop habt. Achtet daher darauf, dass keines euerer Gruppenmitglieder die Quest bereits abgeschlossen hat.

Wie bekommt ihr das Reittier im modernen WoW? Um den Kopflosen Reiter im modernen WoW zu bezwingen, müsst ihr euch zunächst im Gruppenfinder für das Event anmelden. Wurde eine Gruppe für euch gefunden, werdet ihr im Anschluss direkt zum Dungeon transportiert. Der Kampf gegen den Kopflosen Reiter ist größtenteils identisch zu der Version in WoW Classic und stellt auch im modernen WoW kaum eine Herausforderung dar.

Pro Charakter könnt ihr einmal am Tag an diesem Event teilnehmen. Im modernen habt ihr aber einen entscheidenden Vorteil: Eure Reittiere sind an euren Account gebunden. Somit ist es egal, auf welchem eurer Charaktere ihr das Event abschließt. Schließt ihr das Event mit mehreren Charakteren ab, habt ihr auch mehrere Chancen das Reittier zu bekommen.

Konntet ihr euch das Pferd des Kopflosen Reiters bereits schnappen? Oder gehts für euch auch weiter täglich ins Scharlachrote Kloster, bis die Schlotternächte vorbei sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!