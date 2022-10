2 Spieler werden in WotLK Classic aus der Gruppe gekickt, ehe sie looten dürfen – Gewinnen trotzdem jedes Item

In der Community von WoW Classic tummeln sich offenbar einige schwarze Schafe. Ein Spieler erzählt von seinem Erlebnis, in dem ihn eine Gruppe aus einem Dungeon in Wrath of the Lich King gekickt hat, offenbar um sich selbst den Loot zu sichern. Geklappt hat das aber nicht.

Das ist die Geschichte: Der reddit-Nutzer HawksNStuff erzählt, dass er mit seinem frischen 80er-Schurken eine Gruppe für heroische Dungeons gesucht habe. Er landete schließlich im Ausmerzen von Stratholme („HdZ 4“), einem der neuen Dungeons von WotLK.

Wie er erklärt, sei der Tank und zwei der DPS-Spieler in derselben Gilde gewesen. Nur HawksNStuff selbst sowie der Heiler seien fremd. Ziel war der begehrte Drache, den man im Dungeon bekommen kann, wenn man ihn schnell genug abschließt.

In WotLK Classic gibt es immer wieder Diskussionen darum, dass einige Spieler nur die beste Ausrüstung von ihren Mitspielern verlangen. Der Nutzer erklärt aber, dass die ganze Gruppe gut ausgestattet war und den Run auch locker geschafft hätte.

Der Ansturm auf WotLK Classic war enorm. Viele Veteranen und neue Spieler wollten nach Nordend. So irre sah es auf dem ersten Schiff auf den neuen Kontinent aus:

Es kam jedoch zu mehreren Wipes, in denen laut HawksNStuff die anderen DPS-Spieler sowie der Tank Fehler gemacht hätten und schließlich gestorben seien. Durch einige Tricks sei der Run dennoch gelungen. Trotzdem hätte der Tank seine Mitspieler immer wieder beleidigt.

Am Ende des Dungeons wurden er sowie der Heiler aus der Gruppe entfernt mit den Worten: „Fickt euch, Loser“, ehe sie die Truhe öffnen konnten, die dort wartet. Die anderen 3 Spieler wollten sie offenbar von der Beute ausschließen.

Wie kamen die Spieler an den Loot? Das Spiel selbst berechnet während eines Kampfes, wer berechtigt ist, Beute zu erhalten und wer nicht. Da die Spieler sich noch im Dungeon befanden, durften sie auf die enthaltenen Items würfeln.

HawksNStuff und der Heiler sprachen sich ab, auf jedes Item Bedarf zu würfeln. Sie erhielten alles, was es dort gab – inklusive eines Schilds, welches für Tanks zu den besten Items bis spät in die Erweiterung und als eines der schönsten im Spiel zählt: das Königswappen von Lordaeron. Den Schild habe der Schurke dann einfach an einen Händler für ein paar Goldstücke verkauft, während der Tank zeterte.

„Ich bin froh, dass diese Typen nichts bekommen haben. Gut gemacht“

Die Community auf reddit reagiert ausgesprochen positiv. Innerhalb weniger Stunden erhielt der Thread über 5.400 Upvotes und hunderte Kommentare. Die Nutzer zeigen offen Schadenfreude, da sie ein solches Verhalten wie das des Tanks und seiner Freunde verdammen.

Andere können gar nicht verstehen, wieso man sich so verhält – insbesondere in einer solchen Situation:

Stellt euch vor, ihr macht so einen Aufriss wegen eines Reittiers, das jeder im Verlauf der Erweiterung einfach bekommt, indem er durch den Dungeon rennt. Jesus, die Leute sind seltsam!

Einige wenige beschuldigen sogar den Ersteller des Threads, dass er hier der Bösewicht in der Geschichte sei. Dieser erwidert: „Wie denn? Die wussten von Anfang an, dass sie uns betrügen würden. Nicht nur um den Loot, sondern auch um das Heroic-Item für die Daily.“

Er könne zwar nichts mehr beweisen, weil er keine Screenshots gemacht habe, die Story sorgt aber dennoch für eine große Diskussion. Besonders elitäre Spieler, die ihren Mitspielern keinerlei Fehler verzeihen, sind der Community schon seit Wochen ein Dorn im Auge:

