Ein paar uralte Handschuhe waren in WoW Classic kurz die besten Items für Krieger – Blizzard musste eingreifen

Viele Krieger in WoW Classic sind aktuell frustriert. Während sie in Classic und Burning Crusade noch absolute Top-Damage-Dealer waren, finden sich Krieger in Wrath of the Lich King nur auf den hinteren Plätzen wieder. Die Profis vom Krieger-Discord „Fight Club“ haben deswegen lange und hart gegrübelt, wie sie ihren Schaden verbessern können. Doch Blizzard macht dem ganzen jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Wie kommt es eigentlich, dass Krieger bisher so viel Schaden verursacht haben? In WoW Classic konnten sich Krieger bisher immer darauf verlassen, dass sie in den Damage-Metern die obersten Plätze einnehmen. Das liegt größtenteils daran, dass diese Klasse besonders gut mit Ausrüstung und Stärkungszaubern skaliert. Wir erinnern uns an Classic wo Raidgruppen besonders viele Krieger mitgenommen haben, da ihnen dank Weltbuffs kaum eine andere Klasse das Wasser reichen konnte.

Auch in The Burning Crusade mischten Furor-Krieger immer ganz oben mit. Zwar gab es zu Beginn der Erweiterung noch einige Schwierigkeiten, doch mit besserer Ausrüstung konnten Krieger ihren Top-Spot zurückerobern.

Seht euch hier den Trailer zur neuen Klasse Todesritte an:

Machen Krieger in WotLK jetzt plötzlich keinen Schaden mehr? Mit WotLK Classic kam nun das böse Erwachen. Sowohl Waffen- als auch Furor-Krieger finden sich, was den Schaden angeht, nur noch auf den hinteren Plätzen wieder. Aber keine Sorge, das liegt nicht daran, dass Krieger von TBC zu WoTLK schlechter geworden sind. Vielmehr ist es so, dass die anderen Klassen aktuell einfach besser skalieren. Viele Klassen und Spezialisierungen haben neue Talente und Fähigkeiten bekommen, die dafür verantwortlich sind, dass sie aktuell besser abschneiden.

Es ist also kein Wunder, dass einige Krieger sich nach Möglichkeiten umgesehen haben, ihren Schaden zu verbessern. Ihre Lösung? Ein Paar Handschuhe für Stufe 53.

Krieger nutzen Items aus Classic, um ihren Schaden zu erhöhen

Was hat das Krieger-Discord herausgefunden? Jetzt wird es knifflig: Krieger besitzen ein Talent namens „Tiefe Wunden“ (via wowhead). Dieses Talent sorgt dafür, dass eure kritischen Treffer euer Ziel mit einem Blutungseffekt belegen. Dieser Effekt verursacht im Laufe von 6 Sekunden 48 Prozent eueres durchschnittlichen Waffenschadens. Erzielt ihr einen kritischen Treffer, während der Effekt bereits aktiv ist, erneuert er sich für weitere 6 Sekunden. Je häufiger dieses Talent ausgelöst wird, desto höher ist der verursachte Schaden.

Die Profis vom Krieger-Discord haben jetzt herausgefunden, dass auch Waffeneffekte wie die Verzauberung „Feurige Waffe“ (via wowhead) kritisch treffen und das Talent „Tiefe Wunden“ auslösen können. Das gilt auch für die „Feurigen Plattenstulpen“ (via wowhead), ein Paar Handschuhe für Stufe 53, welche von Schmieden hergestellt werden können und euren Angriffen Feuerschaden hinzufügen. Nutzt ihr sowohl die Verzauberung als auch die Handschuhe erhöht ihr also die Chance das Talent „Tiefe Wunden“ auszulösen, was wiederum in einem höheren durchschnittlichen Schadensoutput resultiert.

Blizzard ändert ein Talent, um eine toxische Meta-Spielweise zu verhindern

Was hat Blizzard geändert? Die Entdeckung des Krieger-Discords hielt nicht lange an. Mit einem Hotfix hat Blizzard bereits reagiert und die Interaktion zwischen dem Talent „Tiefe Wunden“ und Nicht-Physischen-Effekten aus dem Spiel entfernt.

Damit will Blizzard in erster Linie verhindern, dass sich dieser Trick als neue Meta-Spielweise festsetzt. Spieler könnte sich sonst gezwungen sehen, das Ganze nachzumachen, um weiterhin in Gruppen oder Raids eingeladen zu werden. Auch aus technischer Sicht gilt es zu betonen, dass diese Spielweise im Laufe von Wrath of the Lich King immer stärker geworden wäre. Das liegt, wie eingangs erklärt, an der Art und Weise, wie Krieger mit stärkerer Ausrüstung skalieren.

Obwohl einige Spieler darauf hingewiesen haben, dass es sich dabei nicht um einen neuen Fehler handelt, besteht Blizzard darauf, dass diese Interaktion so nicht gewollt war.

Wie wird die Sache von der Community aufgenommen? Die meisten Spieler sehen die ganze Nummer mit Humor. Viel Lob gibt es für die Theorycrafter vom Krieger-Discord, die bereits in der Vergangenheit einige kuriose Entdeckungen populär gemacht haben.

Auf Reddit herrscht viel Schadenfreude und es sind zahlreiche Memes entstanden, die sich über die Sache lustig machen. Einige Krieger haben nämlich bereits Unmengen von Gold investiert, um die neue Spielweise im nächsten Raid nutzen zu können. Auf den größten Servern waren die Preise für die Verzauberungen oder deren Reagenzien in kürzester Zeit nach Bekanntwerden bereits dramatisch gestiegen.

Wie immer gibt es aber auch kritische Stimmen. Einige Spieler fragen sich, ob Blizzard die richtigen Prioritäten setzt. Es gäbe zahlreiche andere Probleme und Bugs, die ihrer Meinung nach zuerst Blizzards Aufmerksamkeit verdient hätten.

Was haltet ihr von diesen Entdeckungen? Hat Blizzard hier verfrüht eingegriffen? Oder ist es eine gute Sache, dass sich Blizzard auch um solche Dinge kümmert? Teilt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren mit!