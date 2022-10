Erzählt mal: Welchen Endboss findet ihr in WotLK Classic am besten?

Mit ganzen 9 Raids liefert Wrath of the Lich King eine riesige Auswahl an Bossen, die ihr jetzt in WoW Classic nach und nach wieder besiegen könnt. MeinMMO will von euch wissen: Welcher Endboss hat euch eigentlich am meisten gefallen?

Kurz nach dem Release von WotLK Classic wurden schon die ersten 3 Raids geöffnet: Naxxramas, das Obsidiansanktum und das Auge der Ewigkeit. Bereits jetzt könnt ihr darin über 15 Bosse besiegen und euch haufenweise starken und besonderen Loot abgreifen.

Es dauerte jedoch nur eine Stunde, bis die erste Gilde schon alle neuen Raids am Stück gemeistert hat. In den kommenden Phasen liefert WotLK Classic noch weitere Raids nach, darunter:

Ulduar, welches als erstes „Hard Modes“ eingeführt hat

die Prüfung des Kreuzfahrers, in dem Allianz und Horde leicht unterschiedliche Bosse bekommen

die berühmte Eiskronenzitadelle mit ihrem härteren, heroischen Modus

Besonders Arthas, der Lichkönig, gilt bis heute als der beste Oberbösewicht von Warcraft überhaupt. Dem könnt ihr in der Eiskronenzitadelle auf die Mütze hauen und damit endlich die glorreiche Story von Warcraft 3 (erneut) zum Ende bringen.

Dem Lichkönig begegnet ihr in Person das erste Mal in seiner aktuellen Form an der Pforte des Zorns. Hier das legendäre Cinematic für etwas Gänsehaut zur Einstimmung:

In unserer Umfrage könnt ihr abstimmen, welcher der Raids eurer Meinung nach den coolsten Endboss hat – oder welchen Kampf ihr einfach am besten fandet. Zur Auswahl steht der Endboss jedes Raids mit zwei Ausnahmen:

Archavons Kammer haben wir wegen seiner besonderen Voraussetzungen und dem Aufbau ausgelassen

für Ulduar haben wir sowohl Yogg-Saron als auch den optionalen Boss Algalon aufgeführt

Viel Spaß beim Abstimmen!

Müsst ihr euch noch auf die Raids vorbereiten? In unserem Guides findet ihr Tipps für Aktivitäten, sobald ihr Stufe 80 erreicht habt.

Für welchen Boss habt ihr euch entschieden und warum? Freut ihr euch darauf, euren Lieblingsboss ein weiteres Mal bekämpfen zu können oder spielt ihr WotLK Classic überhaupt nicht? Lasst uns einen Kommentar da!

Wenn ihr nun Lust bekommen habt, euch wieder nach Nordend zu begeben, nur zu. Es ist noch nicht zu spät:

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit WotLK Classic anzufangen