WoW Cataclysm Classic: „Maschinengewehr-Jäger“ hat 500 % Tempo, schon auf Level 1

Auch in WoW Classic werden immer wieder krasse Rekorde aufgestellt. Ein Jäger zeigt jetzt, wie man auf Stufe 1 bereits 500 % Tempo haben kann.

Obwohl World of Warcraft gerade in den alten „Classic“-Versionen ein Spiel ist, das bis ins letzte Detail bekannt ist, gibt es immer wieder Szenen, die verwundern. So gibt es aktuell einen Jäger in Cataclysm Classic, der seinen Bogen so schnell abfeuert, dass man denken könnte, er würde mit einem Maschinengewehr spielen.

Was ist da zu sehen? In einem seiner neusten Videos zeigt Exehn einige Szenen aus dem aktuellen „WoW Cataclysm Classic“. Er spielt einen Jäger auf Level 1 und kommt mit diesem bereits auf absurde Geschwindigkeiten – nämlich (zumindest temporär) auf satte 500 % Tempo. Damit ist er in der Lage, gegnerische Spieler und Mobs im Sekundentakt zu erlegen, die eigentlich viele Stufen über ihm sind.

Sein Bogen hat eigentlich eine Geschwindigkeit von 2,8 – was bedeutet, dass er einmal alle 2,8 Sekunden abgefeuert wird. Das hohe Tempo sorgt aber dafür, dass der Bogen mit 6-facher Geschwindigkeit schießt (eben 500 % schneller), sodass mehrere Schüsse pro Sekunden abgefeuert werden.

Wie funktioniert das? Zu Zeiten von Cataclysm gibt es die Möglichkeit, einige Verzauberungen auf Gegenstände anzubringen, die ein sehr niedriges Level haben. Das sind eigentlich Endgame-Verzauberungen, die erst spät benutzt werden – aber in der Theorie kann man sie eben bereits auf Stufe 1 verwenden. Man benötigt also lediglich eine Menge Gold oder ein paar freundliche Verzauberer-Freunde, die hier aushelfen.

Zusammen mit der Erbstück-Ausrüstung, die ebenfalls bereits ein paar Punkte Tempo hat und Buffs wie den Kriegstrommeln kann der Jäger sein Tempo auf stolze 500 % erhöhen – wodurch er viel schneller angreift.

In späteren Versionen von World of Warcraft ist das nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt möglich. Dort können bestimmte Verzauberungen erst angebracht werden, wenn das Ziel-Item ein bestimmtes Itemlevel hat oder aber die Verzauberung selbst skaliert mit dem Level des Charakters.

Exehn ist ohnehin schon für einige absurde Videos bekannt. Er hat einen Schurken auf Stufe 10 auch so mächtig gemacht, dass er gegen einen Spieler auf Level 60 gewinnt – einfach, weil er absolut jedem Angriff perfekt ausweicht und nie getroffen werden kann.

Kann man solche Werte anders erreichen? Auf „legale“ Weise ist es nahezu unmöglich, auf einem Charakter mit einer höheren Stufe diese Werte zu erreichen. Denn je höher das Charakter-Level, desto mehr Punkte benötigt man, um den gleichen Vorteil aus einem Wert zu ziehen. 10 Punkte „Tempo“ haben bei einem Charakter auf Stufe 1 einen viel größeren Effekt als bei einem Charakter auf Stufe 80.

Die einzige legale Möglichkeit aktuell ansatzweise solche Werte zu erreichen ist in WoW Remix: Mists of Pandaria. Der Modus ist allerdings vom Rest der Spielwelt abgeschieden und es ist von Blizzard vorgesehen, dass man hier ein wenig „op“ ist – das ist allerdings nur eine temporäre Sache, mit dem Launch von The War Within werden die Werte aller Remix-Charaktere auf ein Normalniveau gesenkt.