WoW Remix ist „die beste PvE-Erfahrung, die Solo-Spieler je hatten“

WoW Remix: Mists of Pandaria wird gelobt. Besonders Solo-Spieler sind der Ansicht, dass World of Warcraft niemals besser war.

Seit knapp zwei Wochen läuft in World of Warcraft das „Remix“-Event, bei dem Spielerinnen und Spieler sich noch einmal in die Erweiterung „Mists of Pandaria“ stürzen können und alte Inhalte in neuem Gewand erleben. Dabei dreht sich alles um nahezu unendliche Charakter-Macht, das Freischalten von Cosmetics und das Wiedererleben der Pandaren-Erweiterung.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen viel Kritik gab, etwa zu den Frog-Farmern oder anderen Exploits, kommt der Modus bei einem großen Teil der Community gut an und wird auch im Subreddit von WoW gelobt.

Solo-Spieler sehnten sich dem, was Remix bietet

Der Beitrag des Reddit-Nutzers mit dem leicht verständlichen Namen „kSqsnDysTsKAGDMu“ beschreibt, wie sehr ihm der Modus als Solo-Spieler gefalle. Er spielt Videospiele um „zu entkommen und Spaß zu haben“. Sobald er dabei auf irgendwen eingehen müsse, also auf Team-Mates oder Gildenkollege, hört es für ihn auf, Spaß zu machen. Dann fühlt sich das eher wie Arbeit an.

WoW Remix bietet genau diese Freiheit, im Spiel beinahe alles erreichen zu können, ohne wirklich auf soziale Interaktion angewiesen zu sein.

Der wichtige Punkt für mich ist: Wenn WoW mir sagt, dass alles, was ich tun muss, um das beste Gear und allen Content zu erleben, nur das Investieren von Zeit ist – ich muss kein talentierter Spieler werden, mich einer Gilde anschließen oder einen hohen Raider.io-Score haben – sondern einfach mehr spielen, das klingt für mich nach einem guten Deal. Es klingt für mich nach einem Spiel, das ich tatsächlich abschließen will.

Gruppen und Gilden können zwar auch in Remix vieles erleichtern, aber sie sind nicht notwendig. Durch genug investierte Zeit kann man dank Bronze und Fäden für den Umhang selbst extrem weit kommen. Kein Wunder also, dass er seinen Beitrag beendet mit:

„Ich hoffe, Blizzard bringt in Zukunft noch mehr solche Inhalte.“

Wer seine Ausrüstung aufwertet, hat mehr Spaß

Interessant ist, dass einige genau das loben, wovor viele Spielerinnen und Spieler sich noch scheuen. Denn WoW Remix: Mists of Pandaria wird zunehmend besser, je mehr Bronze man in das Aufwerten der eigenen Ausrüstung steckt.

YouShallNotStaff schreibt im gleichen Thread dazu:

„Nachdem ich den Stöpsel gezogen habe und damit begonnen hatte, Bronze in meine Ausrüstung zu stecken, wurde alles viel spaßiger!“

Das mag auf den ersten Blick kontraproduktiv erscheinen. Immerhin will man mit der Bronze ja vor allem die coolen Belohnungen kaufen und sie nicht für temporäre Charakter-Macht, die am Ende des Events vergeht, völlig verschwenden. Den Gedanken haben viele. Sie kaufen sich erst Reittiere und Cosmetics und denken dann an die Charakter-Kraft.

Tatsächlich hilft in die Ausrüstung investierte Bronze allerdings dabei, noch mehr Bronze zu farmen. Denn je besser die eigene Ausrüstung ist, desto größere Herausforderungen kann man alleine bewältigen. So sind nahezu alle Raid-Bosse auf „normal“ auch im Alleingang zu bewältigen – und sogar einige Bosse auf heroisch.

So erklärt Fwuffykins:

„Ein Wort der Warnung hier. Ich dachte zuerst auch so [und wollte mir zuerst Cosmetics kaufen], aber sobald du 70 bist, bist du ohne Aufwertungen sehr schwach. Deine nächste Bronze zu verdienen ist so viel schneller und leichter, wenn du erst Aufwertungen kaufst und dann Cosmetics“

Wie ist eure Erfahrung mit WoW: Remix? Seid ihr zufrieden mit dem Modus? Habt ihr Bronze für Aufwertungen genutzt? Oder farmt ihr lieber konservativ und gebt sie nicht für Upgrades aus?