Wer hätte gedacht, dass Frösche die Schlagzeilen rund um Remix: Mists of Pandaria von World of Warcraft bestimmen würden? Wir dröseln euch das Drama noch einmal auf und verraten euch, wie die Community auf die Maßnahmen von Blizzard reagiert hat.

Was ist WoW Remix? In World of Warcraft läuft derzeit das Nostalgie-Event Remix: Mists of Pandaria, das alle Azeroth-Helden für eine nostalgische Erfahrungspunkte-Jagd nach Pandaria schickt. Im Zuge des Trips können sich Teilnehmer einen Stufe-10-Charakter erstellen, diesen auf Stufe 70 leveln und dabei Gegenstände finden, die sich aufwerten und mit Edelsteinen verbessern lassen.

Was hat es mit den Froschfarmern auf sich? Einige Spieler fanden Methoden, um besonders effizient Bronze zu farmen. Diese Ressource benötigt ihr für die Aufwertung von Ausrüstung, aber auch für die Freischaltung von Reittieren, Transmog-Vorlagen und Spielzeugen.

Eine der Methoden setzt auf den Hyperspawn von Fröschen auf der Zeitlosen Insel. Die Amphibien tauchten dort so schnell nach dem Tod eines anderen Frosches auf, dass man in kurzer Zeit extrem viele Frösche killen und so entsprechend viel Loot erhalten kann.

Was war das Problem?

Einige Spieler konnten sich auf diese Art derart viel Bronze (beziehungsweise die ebenfalls wichtigen „Lesser Charms“) erfarmen, dass sie sich mit ihren aufgewerteten Klamotten in Quasi-Halbgötter verwandelten, die sogar Raidbosse solo besiegen konnten.

Blizzard reagierte mit einem Hotfix, um den Froschfarm ineffizienter zu machen.

Zahlreiche Spieler beschwerten sich, weil die extremen Froschfarmer bereits sehr mächtig waren und man selbst die Möglichkeit verpasst hatte, zum Halbgott aufzusteigen.

Blizzard reagierte erneut und versucht, die Zeit zurückzudrehen: Die aufwertbaren Umhänge der extremen Froschfarmer wurden auf ein Niveau abgeschwächt, das normal engagierte Spieler hätten erreichen können. Außerdem erhalten alle Charaktere die Möglichkeit, sich über drei neue Quests insgesamt 40.000 Bronze zu verdienen.

Und wie reagiert die Community auf diese Lösung? Die wenigsten Spieler zeigen sich zufrieden unter dem offiziellen Post von Community-Manager Kaivax. Einige klagen, dass Blizzard den genau falschen Weg geht.

Seínaru schreibt: „Warum kann man nicht einfach die Kosten für Upgrades um 90 Prozent senken und dann die Belohnungen für alle, die nicht als Froschfarmer gekennzeichnet sind, verdoppeln? Ihr macht das auf eine übermäßig verworrene und chaotische Art und Weise, die letztendlich nichts zur Verbesserung der wichtigsten Problembereiche beiträgt […].“

Mailborn hätte sich ebenfalls eine andere Art der Kompensation gewünscht: „Die Preise sind weiterhin zu hoch. Ich werde dieses 40k-Bronze-Geschenk buchstäblich in fünf Minuten aufbrauchen.“

Dreknight deutet auf ein weiteres Problem: „Das klingt auf dem Papier großartig, aber die Realität ist, dass der Umhang ziemlich irrelevant ist. […] Das Zurückrollen des Umhangs hat nur einen sehr geringen Effekt, wenn die Werte des Umhangs nur die Hälfte dessen betragen, was ein maximiertes Bruststück hat.“

Oder anders formuliert: Die Froschfarmer sind auch nach dem Hotfix übermächtig stark. Die Nicht-Froschfarmer fühlen sich weiterhin benachteiligt.

Wie bewertet ihr die Situation? Hättet ihr euch eine andere Lösung von Blizzard erhofft? Für das zeitbefristete Event einfach den Godmode für alle zulassen? Verratet es uns in den Kommentaren! Manch einer ist übrigens begeistert: WoW Remix ist ein Geniestreich und das Beste, was Blizzard tun konnte