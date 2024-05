WoW Remix: Blizzard bestraft Frog-Farmer – Alle anderen erhalten 40.000 Bronze

Den „Froggern“ geht es an den Kragen in World of Warcraft. Den Exploitern wird etwas weggenommen – und alle anderen belohnt.

Vor etwas mehr als einer Woche startete „WoW Remix: Mists of Pandaria“ und lockte mit zahlreichen Belohnungen und dem Versprechen des nahezu unendlichen Charakterfortschritts. Ein paar Spieler fanden einen Exploit, um sowohl die notwendige Währung Bronze zu farmen als auch den Artefakt-Umhang in schwindelerregende Höhen aufzuwerten – innerhalb der ersten drei Tage.

Zwar hat Blizzard den Exploit (und viele weitere) inzwischen behoben, doch die Macht der Charaktere blieb – bis jetzt. Denn nun greifen die Entwickler durch, nehmen den Schummlern Macht weg und belohnen alle anderen.

Was war passiert? Diese Exploiter waren als „Frogger“ oder „Frog-Farmer“ bekannt, weil sie den Hyperspawn von Fröschen ausgenutzt hatten. Das war auf der Zeitlosen Insel möglich und erlaubte es, nicht nur riesige Mengen an Bronze zu farmen, sondern auch Fäden für den Umhang und auch noch „Geringe Anhänger des Glücks“, die gegen noch mehr Belohnungen eingetauscht werden konnten.

Der Hyperspawn und die hohen Drops dieser Feinde war ein klarer Exploit – denn es war nie vorgesehen, dass so massive Mengen an Beute hier droppten.

Frog-Farmer weinen in den Foren gerade wie kleine Kinder. Amüsant.

Was macht Blizzard jetzt? Innerhalb der nächsten Stunden geht ein Hotfix live, der den Umhang der Frog-Farmer drastisch abschwächen wird. Der Umhang wird dann auf ein Niveau gesetzt, das ein „sehr engagierter Spieler realistisch erreichen könnte“ – sie bleiben also stark, aber nicht stärker als andere Spielerinnen und Spieler, die dieselbe Zeit investiert haben (via forums.blizzard.com).

Gleichzeitig gibt es neue Belohnungen für alle fairen Spieler, die diesen Exploit nicht ausgenutzt haben.

Was gibt es für neue Belohnungen? Blizzard implementiert im Laufe der heutigen Nacht 3 neue Quests, die ihr auf dem Basar im Jadewald von Momentus erhalten könnt. Die Quests bekommt ihr auf Stufe 50, 60 und 70. Sie gewähren jeweils eine große Menge an Bronze, nämlich 3.000, 7.000 und 30.000 Bronze.

Oder kurzgesagt: Jeder Charakter auf Stufe 70 bekommt 40.000 Bronze zur freien Verfügung. Ob ihr damit kosmetische Belohnungen kauft oder euren Charakter weiter verbessert, bleibt euch überlassen.

Die Quests könnt ihr auf Zweitcharakteren übrigens wiederholen – somit erhalten auch Twinks den Bonus von 40.000 Bronze. Falls ihr noch mehr Bronze braucht, haben wir hier Tipps und Tricks zum schnellen Bronze-Farmen.

Ausgenommen von der Belohnung sind übrigens die Frog-Farmer-Charaktere. Die können die neuen Meilenstein-Quests nicht abschließen und schauen in die Röhre.

Was haltet ihr von dieser Art der Bestrafung und der Belohnung für alle anderen? Eine gute Idee oder zu wenig?