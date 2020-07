WoW Classic: Level-10-Schurke gewinnt gegen 60er – Einfach unangreifbar

Auf Level 10 ein Duell gegen Stufe-60-Spieler gewinnen? Als Schurke in WoW Classic ist das möglich – man braucht einfach „nur“ einen Ausweichen-Wert von 117 %.

In World of Warcraft Classic ist Azeroth noch nicht so gut ausbalanciert, wie es in späteren Versionen des Spiels der Fall ist. Auch wenn die Verderbnis-Effekte in Retail einen irren Schadensausstoß ermöglichen, die richtig üblen Ausreißer gibt es in Classic. Wie etwa einen Schurken auf Stufe 10, der selbst Duelle gegen Level-60-Charaktere besteht. Denn er ist einfach unverwundbar.

Was ist zu sehen? Die Kollegen von Buffed haben ein Video vom Spieler und YouTuber Exehn ausgegraben. Auf seiner Nachtelfen-Schurkin hat er eine beeindruckende Leistung erbracht. Die Schurkin Exehnr ist nicht mehr zu treffen, denn sie kommt auf einen Ausweichen-Wert von satten 117 %. Obwohl die Schurkin nur auf Stufe 10 ist, können andere Charaktere sie mit vielen Angriffen von vorne schlicht nicht mehr treffen.

Bewiesen wurde das unter anderem in mehreren Duellen gegen Schurken und Druiden. Während Exehnr zwar selbst auch nur sehr selten für wenige Schadenspunkte trifft, ist das noch immer mehr als seine Kontrahenten – denn die landen nie einen Treffer.

Wie ist das möglich? Der Charakter hat extrem viele Gegenstände, die von Haus aus Beweglichkeit mit sich bringen. Da Beweglichkeit in Ausweichen umgerechnet wird und auf Stufe 10 jeder Punkt Beweglichkeit extrem viel Ausweichen bringt, kann man diesen Wert auf ungeplante Höhen steigern. Gepaart mit den richtigen Verzauberungen, Tränken und Buffs ergibt sich so ein Wert von 117 %. Mit steigendem Level sind solche Werte nicht mehr zu erreichen.

Über Exehnr hatten wir auch schon vor ein paar Monaten berichtet. Dort war er in den Todesminen unterwegs und hat auf Stufe 10 den Endboss VanCleef im Alleingang bezwungen. Denn auch dieser verfügt lediglich über Nahkampfangriffe und hat somit keine Chance gegen die untreffbare Schurkin.

Unangreifbar – einfach fies!

Kann man den Schurken noch besiegen?

Ist der Schurke wirklich unsterblich? Nein. Er kann lediglich nicht von Nahkampf-Angriffen getroffen werden. Zauber und Fernkampf-Angriffe verwunden den Schurken noch immer und haben ihren vollen Effekt. Hinzu kommt, dass Ausweichen nur möglich ist, solange man in die Richtung des Feindes schaut. Würde ein Charakter von hinten attackieren, fällt der ganze Ausweichen-Wert weg und Exehnr würde nach wenigen Angriffen vermutlich sterben.

Wie das im PvP abläuft, seht ihr hier:

Trotz allem ist das dennoch eine coole Leistung, die auf jeden Fall zeigt, was in World of Warcraft Classic alles möglich ist, wenn man ein Ziel nur mit allen möglichen Mitteln verfolgt.

In WoW Classic gibt es immer wieder verrückte, coole Rekorde. So hatte ein Druide auf Stufe 19 bereits fast 6.000 Lebenspunkte – und damit dreimal mehr also so manch ein Charakter auf Stufe 60.