Dieser Twink in WoW Classic ist ein echter Raidboss. Er hat auf Stufe 19 schon viel mehr Lebenspunkte als so manch ein Charakter auf dem Maximallevel.

In World of Warcraft Classic kann man noch eine ganze Reihe von Mechaniken und Buffs ausnutzen, die in späteren Versionen des Spiels geändert wurden. Das sorgt für ziemlich übertriebene Effekte. Jetzt ein Druide wohl den „Vogel abgeschossen“, denn er hat auf Stufe 19 bereits mehr Lebenspunkte als viele Charaktere auf Stufe 60.

Was ist da zu sehen? Im Subreddit von WoW Classic postete der Nutzer Spanky_SBB einen Screenshot des Druiden seines Bruders. Dieser ist in der Warsong-Schlucht auf Stufe 19 unterwegs in seiner Bärengestalt. Das verwunderliche: Er hat satte 5.767 Lebenspunkte! Das ist deutlich mehr als Charaktere normalerweise auf dieser Stufe besitzen.

Im 19er-PvP so viel Leben? Möglich ist es!

Nur um mal einen groben Vergleich zu bringen: Wenn ein Magier frisch Stufe 60 erreicht, dann hat er noch deutlich unter 2.000 Lebenspunkten – und der ist dabei schon satte 41 Stufen weiter.

Wie hat er das gemacht? Nach Angaben von Spanky_SBB hat der Druide dabei eine Mechanik ausgenutzt, die man auch gut an seiner Buff-Leiste sieht. Das Pfeil-Symbol gehört nämlich zum „Liebesrausch“-Buff. Diesen kann man bei allen Anführern der eigenen Fraktion bekommen, falls diese den Beliebtheitswettbewerb vom Valentinstag gewonnen hat. Wirft man dem fliegenden Liebesgoblin Qixi Q. Pido einen Kuss zu, gibt es den Buff. Jeder Buff erhöht die Lebenspunkte um 200.

Loggt man nach dem Erhalt des „Liebesrausch“-Buffs für eine Woche aus, kann man sich danach einen weiteren Stapel davon holen und ihn so viele Male gleichzeitig besitzen.

WoW Classic hat gerade andere Probleme als große Buffs – so nehmen Bots und „Chinafarmer“ gerade Überhand

Zusätzlich kommt Ausrüstung, die über hohe Ausdauer-Werte verfügt. Andere Werte wurden dabei vollkommen ignoriert, es ging lediglich um eine hohe Menge an HP.

Das Ergebnis ist ein Druide mit so vielen Lebenspunkten, dass selbst viele Charaktere auf Stufe 60 neidisch werden dürften.

WoW Classic: Level-10-Schurke wird unbesiegbar, hat 100% Ausweichen

Wird Blizzard das fixen? Das bleibt abzuwarten. Obwohl dieser Buff eindeutig zu WoW Classic gehört, war es von den Entwicklern wohl nie beabsichtigt, dass man ihn in dieser Weise stapeln kann. Immerhin wird der entsprechende Druide so zu einem kleinen Raidboss, an dem sich Stufe-19-Twinks eine ganze Weile lang austoben können.

Übrigens – das Schlachtfeld gewonnen haben sie trotzdem nicht. Laut dem Reddit-Beitrag haben sie es 0-3 verloren. Für mehr als einen tollen „Wow!“-Effekt hat es also nicht gereicht.

Wie findet ihr das Stapeln solcher Buffs? Gut überlegt und cool gemacht? Oder klare Ausnutzung von Mechaniken, die so nicht vorgesehen waren?