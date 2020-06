WoW Classic: Chinese erklärt, warum Farmer und Bots gerade Überhand nehmen

Warum gibt es so viele chinesische Bots auf den Realms von WoW: Classic? Ein Chinese packt aus und erklärt, was das große Problem ist.

Wer gegenwärtig in World of Warcraft Classic unterwegs ist, der wird zumindest auf den größeren Realms schon jede Menge von ihnen gesehen haben: Bots. Vor allen ein Problem auf chinesischen Realms ist die Welle in den letzten Monaten allerdings auch auf europäische Server übergeschwappt.

Häufig ziehen die Bots in Gruppen von 5-10 Charakteren umher, farmen ein bestimmtes Gebiet leer oder verbringen mehrere Tage am Stück in Dungeons, um Gold zu scheffeln. Ein Chinese hat auf Reddit nun erklärt, warum das so ist und was für eine „Schuld“ die WoW-Marke in Classic trifft.

Wer spricht da? Im Subreddit von WoW Classic hat sich der Nutzer oldeasysleepyhero zu Wort gemeldet. Der ist laut eigenen Aussagen ebenfalls Chinese und erklärt, warum das Botten Überhand nimmt. Da er selbst mit einigen Goldfarmern und Bottern gesprochen hat, geht er davon aus, gute Einblicke liefern zu können. Vor allem, weil in China die Botter inzwischen alles regieren.

Die Botwelle aus China – ob da was dran ist?

Die Mentalität der Spieler trägt große Schuld

Zuerst erklärt er, dass sich die Mentalität vieler Spieler gewandelt habe. Wer früher, etwa zur Studentenzeit, gerne noch bereit war, 10 Stunden am Stück Gold zu farmen, der mag das heute vielleicht nicht mehr. Viele dieser Spieler sind heute im Berufsleben und denken sich: „Das Gold, das ich mir kaufe, kostet mich eine Stunde realer Arbeitszeit. Da spare ich viele Stunden.“

Vielen Spielern würde es so gehen, weshalb der Bedarf für Goldkauf überhaupt besteht.

Zusätzlich wird der Markt aber auch von den Bottern und Farmern selbst erschaffen. So bieten sie immer wieder Raidgruppen an, in denen dann mit Gold auf Gegenstände geboten wird. Das Gold wird anschließend unter allen anderen Spielern aufgeteilt. Wer also etwa seine T1-Schultern aus dem Geschmolzenen Kern will, muss diese in einer GDKP-Gruppe für mehrere Tausend Gold kaufen. Zumindest dann, wenn er keine eigene Raidgruppe besitzt.

Das Gold, was diese Spieler zum Bieten verwenden, kommt aus Echtgeld-Käufen. Dieses Gold wiederum wird von den Bottern erfarmt.

Warum ist das WoW-Token Schuld? NetEase hat auf den chinesischen Classic-Realms die WoW-Marke eingeführt. Das führte dazu, dass der Goldpreis auf chinesischen Realms drastisch gesunken ist. Viele chinesische Farmer und Botter haben sich deswegen dazu entschieden, ihr Glück lieber auf europäischen und amerikanischen Realms zu versuchen. Dort verdienen sie für den gleichen Aufwand knapp das 7-fache.

Warum helfen Banns nicht? Laut oldeasysleepyhero ist es kaum möglich, die Bots effektiv zu beschränken. Die Botter kaufen sich regelmäßig neue Accounts und lassen die Charaktere „nebenbei“ leveln. Während vier Magier etwa Maraudon farmen, ziehen sie den fünften Magier einfach mit, um einen weiteren Charakter bereit zum Botten zu haben.

Bannwelle in WoW: Classic, doch viele Bots blieben verschont

Was kann Blizzard tun? Laut dem Threadersteller sollte Blizzard darüber nachdenken, die WoW-Marke auch auf europäischen Realms zu aktivieren. Das würde den Markt zumindest im gleichen Maße uninteressant machen, wie es jetzt bereits bei den chinesischen Realms geschehen ist.

Ob das alles genau so stimmt, wie oldeasysleepyhero erzählt, ist natürlich schwer nachzuprüfen. Doch zumindest klingt seine Erzählung schlüssig und würde erklären, warum Bots und Echtgeldverkäufer auch in Europa in den letzten Monaten massiv zugenommen haben.

Habt ihr viele Probleme mit Bots in World of Warcraft Classic? Oder sind euch noch gar keine aufgefallen und das ist alles übertrieben?