Verdorbene Items in WoW sollten Frust mildern, erzeugen nur mehr davon

„Verdorbene“ Items sollten das Titanforging in World of Warcraft ersetzen. Allerdings sorgen diese Items eher für doppelten Frust als für Freude.

In Patch 8.3 Visionen von N’Zoth von World of Warcraft haben die Entwickler sich dazu entschieden, das System des Titanforgings vorerst auf Eis zu legen. Gegenstände können also nicht mehr zufälligerweise ein erhöhtes Itemlevel haben und somit deutlich stärker als gewöhnlich sein.

Stattdessen werden einige Items vom Alten Gott N’Zoth „verdorben“ und bekommen starke Boni, die aber auch mit dem negativen Wert Verderbnis („Corruption“) einhergehen.

Was macht Verderbnis? Verderbnis ist quasi der Preis dafür, den ein Charakter zahlen muss, wenn er besonders mächtige Effekte auf seinen Gegenständen hat.

Je mehr Verderbnis ein Charakter anhäuft, desto stärker sind die negativen Effekte, die auf ihn wirken. Ein Charakter mit wenig Verderbnis wird etwa manchmal im Kampf ein wenig verlangsamt. Wer hingegen viel Verderbnis hat, der wird sogar von zusätzlichen Feinden angegriffen und stirbt relativ schnell.

Das ist das Problem mit verdorbenen Gegenständen: Verdorbene Gegenstände sind quasi der neue „Wow“-Effekt beim Plündern. Man soll sich freuen, dass ein Item verdorben und mit besonderen Boni ausgestattet wurde. Das gelingt zu Beginn auch recht gut. Doch sobald ein Spieler mehrere verdorbene Items trägt, führt das System zu einem neuen Dilemma.

Verdorbene Gegenstände können Spieler in Gruppen (besonders in Raids) zu Handlungen zwingen, die sie später bereuen. Ein Beispiel:

Ein Spieler trägt aktuell einen Gürtel mit Itemlevel 410. Er hat bereits das aktuell akzeptable Maximum an Verderbnis auf seiner Ausrüstung, sodass weitere Gegenstände mit Verderbnis nicht mehr angelegt werden können, ohne massive Nachteile zu erhalten.

Im Dungeon droppt nun ein Gürtel mit Itemlevel 440 und dazu einem hohen Wert an Verderbnis. Als Ausgleich für die Verderbnis gibt es aber einen extrem mächtigen Skill durch diese Verderbtheit, der einen deutlichen Schadensboost gibt.

Nun steht dieser Spieler vor einem Dilemma: Lässt er die Verderbnis und damit auch die positiven Effekte bei MUTTER läutern, damit er den Gürtel direkt tragen kann und nützlicher für seine Gruppe ist? Zieht er den Gürtel trotz der hohen Verderbnis an und riskiert, durch die starke Verderbnis zu sterben? Oder hebt er den Gürtel für später auf, wenn er vielleicht eine stärkere Resistenz gegen die Verderbnis hat und davon nicht mehr beeinflusst wird?

Hier gibt es keine richtige Lösung und egal was der Spieler tut – er wird sich vermutlich ärgern. Reinigt er den Gürtel, ist der Effekt verloren, der später vielleicht noch nützlich gewesen wäre. Trägt er den Gürtel nicht, geht ihm Charakter-Power verloren, die im aktuellen Content hilfreich wäre. Hebt er den Gürtel auf, ohne ihn zu läutern oder anzulegen, liegt er eine ganze Weile ungenutzt im Inventar herum.

Darum ist das für den Spieler kritisch: Obwohl die Verderbnis-Mechanik einen großen Teil der RNG-Kritik abmildert, erschafft sie neue Probleme. Anstatt sich über ein neues, mächtiges Item zu freuen, stehen Spieler vor einer Entscheidung, bei der es keine gute Lösung gibt. Egal was der Spieler auch anstellt, es fühlt sich am Ende unbefriedigend und nach der falschen Entscheidung an.

Trotz allem macht Patch 8.3 aber durchaus Spaß.

Was kann man dagegen tun? Einige Spieler haben bereits damit begonnen, sich für die meisten Item-Slots Zweitgegenstände zu suchen, die nicht verdorben sind. In dem Fall können sie einfach ein anderes verdorbenes Item ablegen, wenn sie ein besseres erhalten. Das sorgt allerdings für eine Überfüllung der Inventare – denn Taschenplatz ist ohnehin rar gesät.

Wenn der Gewinn von Ausrüstung in WoW mit Frust und nicht mit Freude verbunden ist, dann steuert das MMORPG auf ein ganz grundlegendes Problem zu. Oder wie seht ihr das?

