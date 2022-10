Wie zeitaufwendig ist eigentlich WotLK Classic? Fans schwärmen: Selbst mit Frau und Kindern haben sie noch Spaß

Am 27. September erschien mit Wrath of the Lich King die neue Erweiterung für WoW Classic. 2 Wochen nach Release unterhalten sich Fans darüber, ob das Spiel noch Spaß macht und finden viele Gründe dafür.

Das ist der Stand von WotLK Classic:

Der Ansturm auf WotLK Classic war riesig. Allein das erste Schiff nach Nordend war berstend voll. Wir waren live dabei:

So gut kommt WotLK Classic an: Einige Tage nach Release gab es eine große Diskussion darüber, warum Wrath of the Lich King eigentlich die beste Erweiterung gewesen ist. Einige Spieler meinten: WotLK sei für sie wie eine Droge. Sie genießen die Einfachheit.

Nun, 2 Wochen nach Release, diskutieren Fans darüber, was ihnen an WotLK Classic eigentlich Spaß macht und ob sie es noch spielen. Ein entsprechender Thread auf reddit sammelte nach nur wenigen Stunden über 1.100 Kommentare.

Wo viele einfach nur loben, dass sie das Spiel genießen oder sogar ihre Liebe zu World of Warcraft wiederentdeckt haben, erklären andere, dass sie noch nicht einmal Stufe 80 erreicht haben. Aber das sei in Ordnung: wo einige durch das Spiel rasen, nehmen sie sich die wenige Freizeit, die sie haben.

„Das Spiel trifft eine Stelle, die kein anderes trifft“

Das sagen Spieler: Der Nutzer jschligs erklärt: „Ich bin verheiratet und habe Kinder. Ich zocke jede Nacht mit Freunden, mit denen ich seit Jahren nichts gespielt habe, wenn sie [die Familie] im Bett sind. Ich habe einen Heidenspaß.“

Viele andere Nutzer erzählen von ähnlichen Erfahrungen. Sie hätten nicht mehr die Zeit, die sie früher ins Spiel stecken konnten, aber das sei nicht schlimm. WotLK mache schon in der Levelphase so viel richtig, dass man hier gerne Zeit verbringe. Das Storytelling wird häufig gelobt und so gut wie jede Zone hat Fans, die sie lieben.

Andere sind überrascht, dass das Leveln so anstrengend ist – früher habe es sich leichter angefühlt. Aber selbst mit wenig Zeit zur Verfügung könnte man richtig viel Spaß in WotLK haben.

Eine große Diskussion ist jedoch nach wie vor die Schere zwischen den leistungsorientierten „Elite“-Spielern und den „Casuals“. Einige der besten Spieler und jene, die ihnen nacheifern, sind stetig auf der Suche nach dem einen Prozent, das sie noch verbessern kann.

Die Community steht dem eher mit gespaltener Meinung gegenüber, da sich das Verhalten auf einigen Servern oft auf „normale“ Spieler auswirkt, indem diese nicht in Gruppen eingeladen werden. Ein Nutzer fasst die Situation in einem Meme zusammen:

Schaut man in die Threads, scheint jedoch der größere Teil der Community das Spiel eher entspannt anzugehen. Viele Gilden haben noch nicht den aktiven Raidbetrieb aufgenommen, ein großer Teil der Spieler muss immer noch Stufe 80 erreichen.

Viele haben sich vorgenommen, sich die Raids dieses Mal genauer anzusehen, mehr Zeit darin zu verbringen als damals. Und dafür müssten sie sich nicht hetzen, die erste Phase sei noch lang genug.

Für einen Einstieg ist es auch noch nicht zu spät. Jetzt ist für entspannte Spieler sogar ein besserer Zeitpunkt zum Anfangen, da sich die große Masse an Spielern mittlerweile auseinandergezogen hat:

