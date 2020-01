In einer Umfrage haben wir von euch wissen wollen, ob ihr in MMOs alleine oder in Gruppen spielt. Hier sind die Ergebnisse.

Darum ging es in der Umfrage: Obwohl einer der Kernaspekte von MMOs das Spielen mit anderen Leuten ist, sind bei weitem nicht alle von uns ständig in Gruppen unterwegs.

Letzte Woche haben wir uns bei euch in einer Umfrage erkundigt, was euer bevorzugter Spielstil in MMOs ist im Bezug auf Solo- und Gruppen-Play. Seid ihr lieber alleine unterwegs oder mit euren Freunden und Gildies?

Das sind die Ergebnisse: Insgesamt haben an der Umfrage 666 MeinMMO-Leser teilgenommen. Es war nur eine Antwort pro Person möglich. Die Verteilung der Stimmen sieht folgendermaßen aus:

immer in einer Gruppe: 1,5%

immer alleine: 9,91%

bevorzugt in einer Gruppe: 16,81%

etwa gleich häufig solo und in der Gruppe: 25,53%

bevorzugt alleine: 46,24%

Die mit Abstand am häufigsten gewählte Option ist, dass ihr bevorzugt alleine zockt. Fast die Hälfte von euch sind auf ihren Abenteuern durch die MMO-Welten eher solo unterwegs.

Gefolgt wir es von den Leuten, die den Mix bevorzugen und etwa gleich viel ihrer MMO-Zeit alleine und in Gruppen verbringen. Danach folgten die Spieler, die bevorzug in Gruppen zocken.

Die reinen Solo- und Gruppenspieler bilden die kleinsten Gruppen.

ESO ist eines der MMORPGs, die stark auf Solo-Play ausgelegt sind.

Schwierigkeiten in einem MMO die „richtigen Leute“ zu finden

Das sagen eure Kommentare: Aber warum sind so viele von euch in MMOs lieber solo unterwegs? Ihr habt eure Gründe mit uns in den Kommentaren geteilt.

Die häufigste Antwort war der Wunsch die großen MMO-Welten und den Content im eigenen Tempo zu erkunden. Ihr wollt nicht, dass Leute in zufälligen Gruppen auf euch warten müssen, und wollt auch niemandem „auf dem Buckel“ tragen.

Ich habe in solchen Spielen mein eigenes Tempo: Schaue mich gerne um, lese Quest-Texte, wähle alle Gesprächsoptionen aus (z.B. in ESO) und höre sie mir an. Im Gruppenspiel kann ich sowas nicht, weil ich es nicht mag, wenn alle auf mich warten (außer bei Freunden, die müssen da durch :D). Daher bin ich bevorzugt alleine unterwegs. Kommentar von Hamurator

Ich habe oft versucht, mit anderern Spielern zu leveln oder Events zu machen, aber entweder sind diese zu schnell für mich oder zu langsam. In beiden Fällen macht es keinen Spaß. Kommentar von Bodicore

Eines der Probleme ist also Leute für Gruppenspiel zu finden, die mit euch auf der gleichen Wellenlänge sind. Hier fallen mehrere Aspekte zusammen, die in euren Kommentaren genannt wurden:

Man muss sich von der Persönlichkeit her verstehen,

spielerisch in etwa auf dem selben Level sein

und zur ungefähr gleichen Zeit online sein.

Wenn ihr also mit anderen Leuten unterwegs seid, dann ist es laut euch oft eine kleinere Gruppe von Freunden oder familiäre Gilden, in denen kein Zwang herrscht. Mit zufälligen Spielern haben viele von euch schlechte Erfahrungen gemacht.

[…] Dadurch bevorzuge ich auch nur gemütliche Gilden, in denen man friedlich zusammen ist, alles machen kann, aber nichts muss und auch kein Drama gemacht wird, wenn z.B. mal ein Raid ansteht und man kurzzeitig absagt […] Kommentar von Evels

Manche von euch begründen das aber auch mit der Gameplay-Struktur der modernen MMOs, die aufgrund von besserer Zugänglichkeit auf Solo-Play ausgelegt sind. Diese MeinMMO-Leser wünschen sich eine Veränderung in dem Bereich hin zum erzwungenen Gruppenspiel seitens der Entwickler, um den MMOs wieder das alte Feeling zurück zu geben.

Ich persönlich spiele lieber in Gruppen und würde auch den Fokus darauf vorziehen. Vieles ist speziell im Level-Prozess einfach aufs Solo-Spielen ausgelegt. Wie schon angedeutet wurde, sind die ganzen Quest-Systeme nicht mit dem Gedanken im Kopf entstanden, Gruppen eine gute Spielerfahrung zu geben […]. Kommentar von chips

Wie seht ihr das? Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet oder überrascht es euch? Wäre euch mehr Gruppen-Content lieber? Erzählt mal!