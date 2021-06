WoW: Shadowlands hat verloren, egal was Blizzard nun macht

Cortyn trauert schon jetzt dem Schicksal von WoW: Shadowlands nach. Denn es ist offensichtlich, dass Blizzard keine gute Lösung hat.

Die Content-Dürre von World of Warcraft: Shadowlands hält noch ein wenig an. Zwar ist Patch 9.1 Ketten der Herrschaft langsam am Horizont zu sehen, doch viele Spieler sind bereits von der Langeweile geplagt. Der Raid ist durch, mythische Dungeons sind ausgelutscht und viele haben sogar schon ihre begehrten Anima-Belohnungen verdient.

Die Content-Dürre macht dem Spiel als Ganzes zu schaffen.

Ehrlich gesagt ist das für mich persönlich nicht so schlimm. Ich habe erst in dieser Woche endlich die vermaledeite Andre Seite auf M+15 endlich mit der Gilde innerhalb des Zeitlimits geschafft und endlich den Schlüsselsteinmeister abschließen können. Für meine Gilde und mich ist also erst jetzt der Content „wirklich durch“, den wir auf jeden Fall erreichen wollten.

Aber ich weiß, dass das bei vielen anders ist.

Und nur weil Patch 9.1 endlich erscheint, heißt das leider noch lange nicht, dass Shadowlands seine Probleme durchgestanden hat. Denn in den kommenden Monaten dürfte die Problematik nur noch härter ins Gewicht fallen. Blizzard muss sich entscheiden, wie man „den Rest“ von Shadowlands abwickeln will. Beide Möglichkeiten sind nicht gerade rosig.

Zwei Szenarien für die Zukunft von Shadowlands

Die erste Option ist, dass sich bei World of Warcraft einfach alles verschiebt. Patch 9.1 Ketten der Herrschaft erscheint schon jetzt mit 2-3 Monaten Verspätung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt sogar die Entwicklung vom darauffolgenden Patch 9.2 gerade vollkommen auf Eis, um den 9.1er-Patch endlich fertigzustellen. Das optimistischte Szenario wäre demnach:

Patch 9.1 erscheint Ende Juni / Anfang Juli 2021.

Patch 9.2 erscheint knapp 6-7 Monate später, also Januar/Februar 2022.

Patch 9.3 erscheint nochmal 6-7 Monate später, also Juli/August 2022.

Die nächste Erweiterung würde dann frühestens im 2. Quartal 2023 erscheinen.

Die zweite Möglichkeit ist, dass die Entwickler vor allem am Release neuer Erweiterungen festhalten: Wenn Blizzard seinen normalen Plan zur Veröffentlichung einer neuen Erweiterung einhalten würde, dann könnten wir ungefähr im Herbst 2022 mit dem nächsten Addon rechnen. Daraus würde sich dann aber ergeben, dass der letzte große Patch ungefähr im Frühjahr 2022 erscheinen würde. Das wäre bei der aktuellen Geschwindigkeit dann erst der Patch 9.2. Damit würde Shadowlands nur 2 große Patches bekommen und daher ähnlich „beschnitten“ werden, wie es schon bei Warlords of Draenor der Fall war.

Ob einige Geschichten nun zu kurz kommen werden?

Wenn ich ehrlich bin, halte ich das zweite Szenario gleich aus mehreren Gründen für realistischer.

Das liegt vor allem an dem finanziellen Nutzen, den eine neue Erweiterung bringt. Nicht nur kann Blizzard von jedem Spieler einmal zusätzlich zwischen 40 € und 100 € – je nach Version – abkassieren, sondern lockt auch alte und neue Spieler zurück, was zu Abo-Einnahmen führt. Eine neue Erweiterung schafft eben deutlich mehr Hype und Zugkraft als ein weiterer Patch.

Gleichzeitig sorgt die lange Dürre-Periode in Shadowlands schon jetzt dafür, dass das Addon in Ungnade fällt und erste Spieler „einfach was anderes“ haben wollen. Es setzt eine Unzufriedenheit ein, die nicht in erster Linie mit den Schattenlanden zu tun hat, sondern mit dem Umstand der Verspätung der Patches. Das wiederum führt aber dazu, dass man Shadowlands gedanklich als „schlechte Erweiterung“ verbucht.

Und hier kommt jetzt das Problem, das ich damit habe: Shadowlands hat ziemlich stark begonnen.

Ja, ein paar Leute meckern noch heute darüber, dass die Paktfähigkeiten zu restriktiv sind. Ja, ein paar Leute haben an Torghast keinen Spaß.

Ja, Mythisch+ könnte ein bisschen besser gebalanced sein, damit die unterschiedlichen Wochen nicht so sehr ins Gewicht fallen.

Ja, Anima-Grind über Weltquests als einzige valide Option für kosmetische Belohnungen ist nicht der Weisheit letzter Schluss.

Aber wenn man sich die reine Welt der Schattenlanden mit seinen frischen Story-Ansätzen und den vielen neuen Charakteren anschaut, die Blizzard erschaffen hat, dann ist traurig, was gerade geschieht. Mit Shadowlands hat sich WoW erzählerisch nämlich richtig etwas getraut und ist in neue Gefilde vorgedrungen. Jedes Gebiet hat dabei knapp ein Dutzend interessanter Charaktere, über die man gerne mehr erfahren will.

Im Ardenwald muss noch so manche Geschichte erzählt werden. Ob die noch kommt?

Ich will noch eine Menge Abenteuer mit Lady Mondbeere erleben, Pelagos’ Entwicklung weiterverfolgen oder in Revendreth den dekadenten, viktorianisch angehauchten Vampiren noch zusehen, wie sie ihre politischen Intrigen spinnen.

Doch das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in dem Ausmaß passieren, wie es diesen Charakteren gerecht geworden wäre. Die Gefahr ist extrem groß, dass Blizzard nun die „Warlords of Draenor“-Schere ansetzt und einen Content-Patch einfach zusammenstreicht, um die Handlung möglichst schnell abzuschließen und zum nächsten Addon überleiten zu können.

Ich würde gerne mehr meckern und dabei auf eine optimale Lösung für alle verweisen. Doch ich finde sie einfach nicht.

Shadowlands ist dazu verdammt, als eine der schlechteren WoW-Erweiterungen in die Geschichte einzugehen. Und das ist schade, denn eigentlich haben das weder die frische Spielwelt noch die Systeme von Shadowlands wirklich verdient.

Oder wie seht ihr das Ganze?