Cortyn meckert mal wieder. Heute trifft es die abscheulichsten Wesen, die man sich ausdenken kann: Menschen, die mit Chipsfingern Gamepads anfassen.

Wir Gamer sind ein bunter Haufen. Das Hobby zieht sich durch alle sozialen Schichten, alle Altersgruppen und so ziemlich jede erdenkliche Gruppierung, in die man Menschen einordnen kann.

Doch unter Gamern gibt es eine Gruppe, die so niederträchtig, so verachtenswert und einfach untragbar für die Gesellschaft als Ganzes ist, dass ich sie hier anprangern muss. Eine Gruppe, die öffentliche Demütigung, viele „Gefällt mir nicht“-Bewertungen und das ganze Leben lang Einmachgläser verdient, die so fest verschlossen sind, dass man sie nicht von alleine auf bekommt:

Menschen, die mit Fettfingern meine Gamepads in die Hand nehmen.

Was ist der Mecker-Mittwoch?

Der Mecker-Mittwoch ist ein wiederkehrendes Format auf MeinMMO. Darin geht es mal um ein bestimmtes Detail aus einem Spiel, mal um die Gaming-Branche als Ganzes. Gelegentlich sarkastisch, ab und an zynisch, mal ernst und hoffentlich immer unterhaltsam ist der Mecker-Mittwoch vor allem eines – eine Meinung von unserem Hausdämon Cortyn, die euch alle 2 Wochen den Mittwoch versüßen soll.

Der gute Controller und der schlechte

Es kommt zwar nicht regelmäßig vor, dass ich mir eine neue Konsole zulege, aber doch inzwischen oft genug, dass ich da einige Erfahrungswerte habe. Im Normalfall kaufe ich auch immer gleich ein zweites Gamepad mit – einfach, um auch mal Spiele zu zweit zocken zu können, wenn es sich anbietet.

Die beiden Gamepads fristen in meiner Wohnung dann ein vollkommen gleichberechtigtes Dasein. Ich benutze mal das eine, mal das andere. Beide kriegen das gleiche Gehalt und kümmern sich ums Kind. Ihr versteht schon.

Sauber, rein, unberührt. Und noch nicht von Chips kontaminiert.

Das ändert sich jedoch schlagartig mit dem Tag, an dem ein Freund oder Bekannter bei einem Video- oder Gaming-Abend meint, erst mit der Hand in die Chipstüte und dann ans Gamepad zu langen. Das sorgt nicht nur dafür, dass die entsprechende Person gleich eine ganze Rufstufe in meinem Ansehen abfällt, sondern hat noch einen weiteren Effekt:

Ab diesem Zeitpunkt gibt es mein Gamepad und das Gäste-Gamepad. Das Gäste-Gamepad ist dann für mich gestorben.

Ich bin dann innerlich richtig wütend, auch wenn ich das in dem Moment nicht so zeige. Da denke ich mir schon manchmal, dass der Höllenkreis für diese Leute erst noch erfunden werden muss, denn alle bestehenden wären zu lasch.

Jetzt könnte man natürlich das Gamepad einfach ein wenig abputzen, freundlich lächeln und so tun, als wäre nie etwas gewesen. Doch das bringt nichts. Ich finde das Gefühl eines verschmierten Gamepads so widerwärtig, dass allein die Erinnerung daran mich schon dabei hindert, das Ding danach noch zu benutzen.

Ich weiß. Diese Eigenart ist bei mir vielleicht einen Hauch stärker ausgeprägt, als bei anderen Gamern. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich finde kaum etwas abstoßender, als meine Hände an eine vollgeschmierte Maus, Gamepad oder Tastatur zu legen oder gar selbst dafür zu sorgen, dass das Eingabegerät schmutzig wird.

Aber muss man deswegen beim Zocken auf die besten Snacks verzichten? Natürlich nicht. Auch, wenn man ein bisschen was lernen muss.

Stäbchen retteten mir die Gaming-Snacks

Lange Zeit habe ich es so gehandhabt, dass ich während Zwischensequenzen ein paar Chips esse und dann nach Ablauf der Sequenz nochmal die Hände wasche. Super nervig, ich weiß. Gerade bei Story-intensiven Spielen fühlte sich das auch immer an, als würde ich mir selbst ins Knie schießen. Das ist aber allemal besser, als meinen Controller mit Chipsfett einzukleistern.

Gaming ohne Chips ist wie … nun ja, Gaming ohne Chips. Schrecklich.

Weil auch mir das nach Jahren dann doch irgendwie zu umständlich wurde und nur fettfreie Salzstangen und der Verzicht auf Schokolade dann doch irgendwann unglücklich machten, habe ich nach Lösungen gesucht.

Wie so oft kann man sich dabei wunderbar Lösungen von den Asiaten abschauen – die essen mitunter Chips einfach mit Stäbchen. Das ist so simpel und genial, dass ich mir nur dafür das Essen mit Stäbchen beigebracht habe. Gut, ich habe beim Lernprozess sicher auch 3-4 Tüten auf den Wohnzimmerboden verteilt – aber etwas Schwund ist ja immer.

Habt ihr auch solche Freunde (das sind keine wahren Freunde, glaubt mir!), die eure Hardware mit Fettfingern anfassen? Und triggert euch das auch so hart wie mich?