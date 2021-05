Eines der Kern-Features von WoW: Shadowlands wird umgebaut. Doch das neue Torghast gefällt Cortyn gar nicht – denn es macht keinen Spaß.

In den letzten Wochen haben wir bei World of Warcraft viel darüber geredet, was gerade nicht so rund läuft. Die lange Wartezeit auf Patch 9.1 Ketten der Herrschaft ist nur eines der Probleme, doch es gibt auch andere Sorgenkinder. Eines davon ist Torghast, der Turm der Verdammten. Eigentlich ist das ein Feature, das mir in seiner Grundidee sehr gut gefällt. Doch schon seit dem Ende der Beta von Shadowlands hat sich Torghast verändert.

In Patch 9.1 schlägt Blizzard erneut eine andere Richtung ein – und zwar eine, die mir noch weniger gefällt.

Was ändert sich in Torghast? Auch wenn die Änderungen nur nach und nach auf dem PTR eintrudeln, kann man bereits klar erkennen, wohin die Reise für Torghast gehen soll:

Torghast bekommt ein Wertungs-System: Je nachdem, wie schnell, wie vollständig und wie effizient man eine Ebene freigeschaltet hat, gibt es Punkte.

Hohe Punktwertungen schalten neue Ebenen frei, die über Ebene 8 hinausgehen.

Es gibt eine neue Währung, mit der man Torghast-Talente freischalten kann, die „Box of Many Things“ (Kiste der vielen Dinge).

Torghast bekommt wöchentlich wechselnde Qual-Effekte, die im Grunde wie Affixe in Mythisch+ funktionieren. Je höher die Ebene, desto mehr Qual-Effekte sind aktiv.

Ich bin grundsätzlich Neuerungen in WoW immer erst einmal offen gegenüber und erkenne durchaus positive Ansätze. Die „Box of Many Things“ klingt sinnvoll und erfüllt noch mehr den Wunsch nach Rogue-Like-Features in Form von permanenten Upgrades über alle Torghast-Runs.

Torghast sorgt für viel Frust – dabei hat es einige Aspekte, die es echt gut macht.

Allerdings trifft das nur auf die Hälfte der Fähigkeiten in diesem kleinen Talentbaum zu. Der Rest verstärkt Effekte, die mit dem Gewinn von Punkten einhergehen. So kann man etwa die Punkte für das Besiegen von Elite-Gegnern steigern oder die Dauer erhöhen, mit der man „Ermächtigt“ bleibt, um mehr Punkte abzusahnen.

Die Frage ist: Machen all diese Änderungen Torghast unterhaltsamer? Für mich ist die Antwort hier ganz eindeutig: Nein, sie reduzieren den Spaß eher.

Ich habe bereits genug Bereiche in World of Warcraft, in denen Tempo und die reine Leistung eine Rolle spielt. Mythische Schlüsselstein-Dungeons, heroisches Raiden oder PvP.

Torghast war immer mein Spielplatz, bei dem ich abschalten und einfach etwas verrückten Spaß haben konnte.

Zu den 8 Ebenen kommen bald noch mehr hinzu. Die müsst ihr aber erst freischalten.

Was Torghast wirklich braucht: Klar. Frag 100 WoW-Spieler, was ein Feature ganz dringend braucht und du bekommst 100 unterschiedliche Antworten, bei der jeder meint, dass nur seine Meinung die korrekte ist.

Dennoch glaube ich, dass Torghast mehr von dem braucht, was es in der Beta bereits war und wovon sich Blizzard dann mehr und mehr distanziert hat: Verrückter, abgedrehter Spaß ohne permanenten Druck.

Ich habe es in der Beta geliebt, bestimmte Anima-Fähigkeiten bis quasi zur Unendlichkeit zu stapeln und verrückte Builds ausprobieren zu können. Ich mochte auch, dass Torghast nicht so ernst war und man einfach mal 15 Minuten am Eingang einer neuen Ebene afk gehen konnte, wenn man eine Pause brauchte.

Als dann die Live-Version von Torghast beim Launch weder die Möglichkeit enthielt, Twinks in Torghast zu leveln noch eine Vielzahl von Belohnungen zu sammeln, war ich enttäuscht. Zwar macht mir Torghast ganz grundsätzlich Spaß, es bleibt aber weit hinter seinem Potenzial zurück. Ich bezweifle stark, dass der kommende Patch ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Klar, noch ist das Ganze in der Testphase auf dem PTR. Doch die Vielzahl an neuen Systemen und die vorangeschrittene Zeit machen deutlich, dass besonders große Abwandlungen daran wohl nicht mehr zu erwarten sind. Die Systeme werden so oder in leicht abgewandelter Form kommen, denn Patch 9.1 muss irgendwann erscheinen, bevor Blizzard vor Content-Mangel alle Spieler weggelaufen sind.

Aber bitte, Blizzard. Mach Torghast nicht komplizierter, als es sein muss. Kümmere dich darum, dass es neue, kosmetische Belohnungen gibt, bring interessante, neue Anima-Kräfte für alle Klassen.

Torghast sollte ein lustiger, optionaler Spielplatz sein. Keine weitere, leistungsbasierte Hatz nach dem besten Rating. Denn davon hat World of Warcraft in seiner aktuellen Form wirklich schon genug.