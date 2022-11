ESO bekommt mit Firesong ein großartiges Feature – Endlich kann ich süße Tiere streicheln

Am 1. November erscheint in The Elder Scrolls Online der neue DLC „Firesong“. Dieser schließt wie gewohnt das gesamte Jahr ab und bringt ein neues Gebiet sowie einige kleinere Neuerungen. Doch eine dieser Neuerungen hat MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch beim Anspielen schon ins Herz geschlossen: das Streicheln.

2022 drehte sich bei ESO alles um die Bretonen und die Hochinsel. Das Setting war für mich nicht so spannend und generell hat sich zwischen mir und ESO ein Problem eingestellt. Alles läuft nach Schema F, was Neuerungen und Updates angeht. Es gibt eine große Erweiterung, zwei Dungeon-DLCs und am Ende ein neues Gebiet.

Zwar weiß ich, dass ich ständig guten Content bekomme, aber das Spiel schafft es auch kaum, mich zu überraschen.

Firesong jedoch hat mich überrascht, mit einer kleinen, aber für mich durchaus unterhaltsamen Änderung. Denn ich liebe es, Erfolge zu jagen, mit Dingen zu interagieren und süße Tiere zu sehen. Und all das kombiniert die neue Errungenschaft „Des Abenteurers beste Freunde.“

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO. Neben Guild Wars 2, New World und Black Desert spielt er auch ESO sehr aktiv. Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO. Neben Guild Wars 2, New World und Black Desert spielt er auch ESO sehr aktiv. So richtig eingestiegen ist er mit der Erweiterung Elsweyr und hat seitdem hunderte Stunden im Spiel verbracht.

ESO lässt mich hunderte Tiere streicheln und füttern

Das neue Feature ist für mich so einfach wie genial. Im neuen Gebiet Firesong stehen verschiedene Tiere, mit denen ich interagieren kann. Es gibt Hunde, Kühe und Pferde, zu denen ich laufen und die ich im Anschluss streicheln oder schmusen kann.

Interagiere ich mit den Tieren, kommt eine Art kleine Zwischensequenz, in der genau auf das Streicheln gezoomt wird. Und die Reaktionen der Tiere sind einfach herzerwärmend.

Erst umarme ich das Pferd, dann schauen wir uns tief in die Augen. Eine innige Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Zugegeben, mit nur sechs Tieren ist der Erfolg nicht sonderlich schwer zu meistern. Aber er hat so einen positiven Effekt und das Finden der Tiere ist durch Hinweise in den Errungenschaften wie eine kleine Schnitzeljagd aufgebaut. Zudem ist der Erfolg nützlich, denn er bringt Fragmente, mit denen ihr ein neues Deck für das Kartenspiel Ruhmesgeschichten freischalten könnt.

Außerdem hoffe ich nun darauf, dass auch im Rest Tamriels mehr Tiere und Erfolge dieser Art eingeführt werden.

Druiden, Story und der Ausbruch des Vulkans

Im Hauptfokus von Firesong stehen natürlich das neue Gebiet und die dazugehörige Story. Jason Barnes, der den Lead für die neue Zone übernommen hat, führte mich durch alle wichtigen Punkte, darunter die neue Stadt und ein Druiden-Außenposten ganz im Norden.

Gerade dieser Außenposten hat es mir angetan, denn er hatte etwas natürliches und unheimlich beruhigendes. Das Wasser spiegelt türkisblau, die Berge wirken ruhig und ein Wasserfall tröpfelt vor sich hin. Definitiv ein Ort, an dem ich selbst ein Lager aufschlagen würde.

So schön sieht es bei den Druiden aus.

Im starken Kontrast dazu steht der Osten der Karte, der einem wilden Dschungel gleicht. Hier ist alles dunkler und gefährlicher, voller Feinde, die mir ans Leder wollen.

Ebenfalls sichtbar im neuen Gebiet ist der Vulkan, den ihr schon aus High Isle kennen dürftet. Dieser entwickelt sich im Laufe der Story immer weiter und kommt am Ende endlich zum Ausbruch, wie mir Barnes erzählte.

Wie üblich hat das neue Gebiet alles, was das ESO-Herz begehrt: Quests und Side-Storys, Welt-Events mit den Vulkanen und Weltenbosse, für die man eine Gruppe benötigt. Hinzu kommen neue Himmelsscherben und natürlich einige Easter Eggs, wie einen NPC, der ins Feuer geschubst wird oder einen feindlichen Frosch, den Jason Barnes immer in seine Gebiete einbaut.

Zudem trefft ihr auf alte Bekannte, wie etwa den NPC Quen, den ihr zuletzt in der Diebesgilde antreffen konntet. Mit dem DLC wird dann auch die Story der gesamten Erweiterung High Isle abgeschlossen.

Neue Sets und neue Kartendecks

Abseits des neuen Gebietes bringt Firesong auch weitere Neuerungen, die alle Spieler ansprechen sollen. So gibt es etwa ein neues Druiden-Deck für das Kartenspiel.

Theorycrafter und Spieler, die gerne ihr Build optimieren möchten, können sich den neuen Mythic-Items und den neuen Sets widmen. Besonders für Magicka-Spieler gibt es eine interessante Neuerung: Ein Set, bei dem ihr beim Ausweichen Magicka anstelle von Ausdauer verbraucht.

Neben dem Streicheln der Tiere gibt es zudem weitere Errungenschaften und Titel, die ihr euch verdienen könnt.

Was sagt ihr zu dem neuen DLC? Sprechen euch das Setting und die Inhalte an oder wartet ihr lieber darauf, was ESO 2023 zu bieten hat?

Alles rund um die Inhalte von Firesong haben wir euch hier kompakt zusammengefasst:

